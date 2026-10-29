قتلى في تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة لقيادة القوة الأوروبية في البوسنة

أعلنت قيادة القوة الأوروبية في البوسنة (يوفور) مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين بجروح بالغة إثر تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة للقوة.

وذكرت القوة في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «تؤكد يوفور تحطم مروحية إيطالية من طراز CH-47 شينوك تابعة لها، في حادث وقع في وقت سابق اليوم في برتشكو (شمال شرقي البلاد). وأسفر هذا التحطم عن مقتل عدد من عناصر يوفور، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة». وأشارت وسائل إعلام محلية إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت «يوفور» أن المروحية تحطمت خلال «مهمة روتينية» في برتشكو، حيث «تعمل فرق الطوارئ للسيطرة على الوضع».

وقالت إنها تجري «تحقيقاً كاملاً ومعمّقاً في الحادث، وستنشر مزيداً من التفاصيل فور التحقق منها وفي الوقت المناسب».

وكانت «يوفور» ذكرت في بيان سابق أن «البنية التحتية المدنية والممتلكات والمركبات لم تتعرّض لأي أضرار، ولم تقع إصابات في صفوف المدنيين».

وتتولّى القوة الأوروبية مهمتها في البوسنة منذ عام 2004، حين خلفت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انتشرت في البلاد عقب حرب البوسنة بين العامين 1992 و1995. وتضمّ حالياً عدة مئات من الجنود من 24 دولة أوروبية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.