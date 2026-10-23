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العالم أوروبا

الشرطة تقبض على مسلح مشتبه به في قتل شخص قرب باريس

وزير الداخلية يصف الحادث بأنه «عمل إرهابي»

عناصر الشرطة يعاينون أدلة في موقع محطة وقود بمدينة تراب - إحدى ضواحي باريس - حيث أقدم رجل على إطلاق النار من سيارته وإصابة عدد من الأشخاص (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة يعاينون أدلة في موقع محطة وقود بمدينة تراب - إحدى ضواحي باريس - حيث أقدم رجل على إطلاق النار من سيارته وإصابة عدد من الأشخاص (أ.ف.ب)
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الشرطة تقبض على مسلح مشتبه به في قتل شخص قرب باريس

عناصر الشرطة يعاينون أدلة في موقع محطة وقود بمدينة تراب - إحدى ضواحي باريس - حيث أقدم رجل على إطلاق النار من سيارته وإصابة عدد من الأشخاص (أ.ف.ب)
عناصر الشرطة يعاينون أدلة في موقع محطة وقود بمدينة تراب - إحدى ضواحي باريس - حيث أقدم رجل على إطلاق النار من سيارته وإصابة عدد من الأشخاص (أ.ف.ب)

أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن مسلحاً فتح النار من سيارة غربي باريس وقتل شخصاً ​وأصاب 5 آخرين بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، فيما بدأت السلطات التحقيق في القضية باعتبارها «عملاً إرهابياً» محتملاً.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة «إكس»: «نود أن نشكر جهات إنفاذ القانون التي ألقت القبض على المشتبه به. تولى مكتب الادعاء العام الوطني لمكافحة الإرهاب القضية»، معبراً ‌عن حزنه البالغ ‌لمقتل شخص.

وتأتي واقعة إطلاق ​النار ‌في ⁠وقت ​يشهد توتراً ⁠شديداً في فرنسا بعد أن تحولت الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد إلى أعمال عنف، السبت الماضي، وقبل مطلع الأسبوع المقبل الذي يحتمل أن تندلع فيه اضطرابات.

وأنحى بعض المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف باللائمة على الهجرة ⁠في أعمال العنف التي وقعت ‌مطلع الأسبوع، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مكتب ‌المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن ​تحقيقاته تشمل النظر فيما إذا كان إطلاق النار عملاً ‌إرهابياً أم أنه كان بدوافع عنصرية أو دينية.

من جانبه، قال وزير الداخلية لوران نونيز خلال زيارته لمنطقة إيفيلين التي يتحدر اثنان من ضحايا الهجوم فيها من أصول أجنبية، إن المسلح ارتكب «بوضوح» جريمة «إرهابية».

وذكر علي رابح، رئيس بلدية تراب في منطقة إيفيلين لقناة «بي إف إم» التلفزيونية الفرنسية، أن رجلاً أطلق النار ‌من سيارته «وبدا أنه يطلق النار بشكل عشوائي، واعتزم على ما يبدو ⁠تنفيذ مذبحة».

وأضاف ⁠رابح أن مطلق النار كان يقود سيارته على طريق يربط بين تراب وبلدة لا فيريير المجاورة، وأنه يقيم في بلدة قريبة. وأفادت «بي إف إم» بأن الفتاة المصابة البالغة من العمر 12 عاماً تلقت ثماني طلقات

عناصر من الشرطة يظهرون في موقع محطة وقود حيث أطلق رجل النار من سيارته في إحدى ضواحي باريس (أ.ف.ب)

ووصف نيكولا دينفيل، رئيس بلدية لا فيريير، المشتبه به بأنه «شخص يقيم في بليزييه وذو ملامح أوروبية». وقال رابح إن اثنين من الضحايا من ​أصول من ​أفريقيا وشمال أفريقيا، ولم يقدم تفاصيل عن خلفيات الضحايا الآخرين.

وصرّح رئيس بلدية مدينة تراب الواقعة في ضواحي باريس بأن إطلاق النار الدامي كان «هجوماً عنصرياً، وقد يكون مدفوعاً بمعاداة الإسلام».

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العالم أوروبا

إخلاء مطار في موسكو بسبب تهديد مسيرات أوكرانية

مطار في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (أ.ف.ب)
مطار في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (أ.ف.ب)
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إخلاء مطار في موسكو بسبب تهديد مسيرات أوكرانية

مطار في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (أ.ف.ب)
مطار في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (أ.ف.ب)

طلب مطار شيريميتيفو، أكبر مطارات موسكو، اليوم الجمعة، من الركاب الاحتماء وإخلاء مناطق معينة بسبب تهديد من طائرات مسيرة أوكرانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة مطارات في موسكو علقت حركة الطيران، وهو الإجراء الذي تتخذه عند رصد نشاط للطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة بيرم الروسية دميتري ماخونين، الجمعة، إن منشأة صناعية في المنطقة تعرضت لأضرار طفيفة جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وفي منشور على تطبيق «تلغرام»، قال إن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وإنه لم تقع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المنشأة أو طبيعة الأضرار.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، 270 أسيراً لكل منهما في أحدث تبادل لأسرى الحرب بعد محادثات جرت مع مفاوضين أميركيين قبل أيام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» إن تسعة مدنيين من بين من أعادتهم كييف لروسيا. وأضاف أن أغلب الأسرى من الجنود محتجزون منذ 2022 أي مع بدء شن روسيا لغزوها الشامل لبلاده. وأضاف: «نتذكر الجميع وسنواصل البحث عنهم».

ومن بين العائدين خمسة أسرى أوكرانيين كان المسؤولون يعتقدون أنهم قتلوا في انفجار وقع داخل مركز احتجاز في أولينيفكا، الواقعة في شرق أوكرانيا الخاضع حالياً للسيطرة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام» إن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون في بيلاروسيا، وسيتوجهون إلى روسيا فور تلقيهم الدعم النفسي والطبي.

إعلان مفاجئ

وفي واشنطن، صرّحت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب في إعلان مفاجئ، الجمعة، بأنها نجحت في تأمين وقف محلي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي المنكوبة، حيث لا يزال السكان عالقين ويعانون من نقص في الغذاء.

وقالت، في بيان للبيت الأبيض: «أوليشكي مدينة على خط المواجهة، وهي على شفا كارثة»، مضيفة: «لقد كان جلياً تماماً أنه لولا تدخلي، لكان مستحيلاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة أو إجلاء كبار السن منها».

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 29 أكتوبر (تشرين الأول). ولم تؤكد موسكو ولا كييف هذا الإعلان حتى الآن.

ويواجه السكان نقصاً متزايداً في المواد الغذائية والأدوية، وفقاً لما ذكره نازحون من المدينة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في أوائل هذا الشهر.

وتقر كل من أوكرانيا وروسيا بوجود أزمة إنسانية في المنطقة، لكنهما تتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الوضع، بحيث يتهم كل طرف الآخر بعرقلة إيصال الإمدادات الغذائية وتنفيذ عمليات الإجلاء.

وأوضح البيت الأبيض أن «ميلانيا ترمب وممثلها عملا بشكل مباشر مع القادة الروس والأوكرانيين لتحديد شروط وقف إطلاق نار محلي».

وأضاف البيان: «في إطار دورها الرسمي كوسيط حصري، أجرت السيدة الأولى مناقشات مع الدولتين، مما مكّن الطرفين من الاتفاق على الأهداف، والترتيبات التقنية، والجدول الزمني، والإجراءات، وشروط هذا الاتفاق».

وسيطرت القوات الروسية على مدينة أوليشكي الواقعة في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، عام 2022 في مستهل الغزو.

وتعرضت المدينة لأضرار جسيمة جراء تدمير سد كاكوفكا عام 2023، مما تسبب في فيضانات مدمرة على طول نهر دنيبر. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عما حصل. وانخفض عدد سكان المدينة من نحو 24 ألف نسمة إلى نحو ألفي نسمة حالياً.

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حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

بلغاريا تجري الانتخابات الرئاسية... والهجمات في البحر الأسود تهيمن على الحملات

البلغاريون ينتخبون رئيساً جديداً الأحد (أ.ف.ب)
البلغاريون ينتخبون رئيساً جديداً الأحد (أ.ف.ب)
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بلغاريا تجري الانتخابات الرئاسية... والهجمات في البحر الأسود تهيمن على الحملات

البلغاريون ينتخبون رئيساً جديداً الأحد (أ.ف.ب)
البلغاريون ينتخبون رئيساً جديداً الأحد (أ.ف.ب)

ينتخب البلغار رئيساً جديداً، بعد غد الأحد، عقب حملة انتخابية ركزت بصورة أساسية على الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود، القريب من الحدود البلغارية، بما في ذلك هجمات دموية بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً تجارية.

كما يتناول المرشحون مخاوف المواطنين من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتفاقم التضخم، في ظل معاناة كثير من البلغار في المناطق الريفية لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، يتمتع منصب الرئاسة في بلغاريا بصلاحيات شرفية في الأساس، فعلى الرغم من أن رئيس الدولة لا يحظى بسلطات تنفيذية، وأن السياسات الرئيسية تخضع لموافقة البرلمان، فإن انتخاب الشعب للرئيس مباشرة يمنحه سلطة سياسية أكبر.

ويتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، كما يملك حق الاعتراض على التشريعات، ويوقع المعاهدات الدولية، ويعين السفراء.

ويجري انتخاب الرئيس في بلغاريا بالاقتراع المباشر لولاية مدتها 5 سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من ولايتين.

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انتخابات حرب روسيا وأوكرانيا بلغاريا
العالم أوروبا

أوكرانيا وروسيا تتبادلان 270 أسيراً لكل منهما

أسير أوكراني يتحدث مع ذويه بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل (حساب زيلينسكي عبر منصة «إكس»)
أسير أوكراني يتحدث مع ذويه بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل (حساب زيلينسكي عبر منصة «إكس»)
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أوكرانيا وروسيا تتبادلان 270 أسيراً لكل منهما

أسير أوكراني يتحدث مع ذويه بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل (حساب زيلينسكي عبر منصة «إكس»)
أسير أوكراني يتحدث مع ذويه بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل (حساب زيلينسكي عبر منصة «إكس»)

أعلنت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، أنهما تبادلتا 270 أسير حرب لكل منهما، في خطوة تعد أحد مجالات التعاون القليلة بين الطرفين المتحاربين.

ومن بين الأوكرانيين المُفرج عنهم خمسة أشخاص كان يُعتقد أنهم قُتلوا في هجوم استهدف سجناً في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا في شرق أوكرانيا عام 2022، حسبما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «عاد 270 من أبناء شعبنا إلى ديارهم. هذا إنجاز بالغ الأهمية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل، مشيرة إلى «عودة 270 عسكرياً روسياً».

ونشر زيلينسكي صوراً لبعض الأوكرانيين المُفرج عنهم. وبدا العديد منهم حليقي الرؤوس وقد لفوا أنفسهم بأعلام أوكرانية.

وتبادلت موسكو وكييف آلاف الجنود الأسرى منذ شنت موسكو هجومها المستمر على أوكرانيا في عام 2022.

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