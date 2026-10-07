فرنسا: طلاب مدارس ثانوية يدعون للاجتماع برئيس الوزراء لاحتواء حراك طلابي
متظاهرون يرفعون لافتات في أحد شوارع فرنسا ضمن احتجاجات طلابية على مستوى البلاد (رويترز)
دعت جمعيات تمثّل طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، الأربعاء، إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي تكثّف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طلابي، عشية تظاهرات جديدة مقرّرة الخميس.
ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس في سبتمبر (أيلول)، بسوء حالة المباني، واكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم توفّر بدلاء عن المعلمين المتغيبين، لا سيما في الأحياء الشعبية.
وقال رياض راني رئيس «الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية» في تصريحات لصحافيين «لدينا اقتراحات مشفوعة بأرقام لتقديمها، لذا نطالب بالاجتماع برئيس الوزراء اعتبارا من الأسبوع المقبل».
وأعلن رئيس الوزراء من جهته أن «القرارات الأولى للحكومة ستقدّم في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)» لاحتواء الأزمة.
وقال «لم يأت غضب الشباب من عدم. ولا بدّ من مراعاة المخاوف التي أعربوا عنها».
وكان سيباستيان لوكورنو أعلن في وقت سابق عن تخصيص فترات دراسية (تمتد لنصف يوم) خالية من الدروس، اعتبارا من الأربعاء، لإتاحة «زمن ديموقراطي داخلي»، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ والموظفين من طرح الصعوبات التي يواجهونها على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة.
- 18 تحقيقا -
غير أن هذه المبادرة لم تلق استحسان عدد كبير من الطلاب، من أمثال كلارا (اسم مستعار) التي رأت أن الحكومة «لا تأخذ الطلاب على محمل الجدّ».
كذلك، ترفض أكبر نقابة لمديري المؤسسات التعليمية اعتماد القرار المذكور، وتطالب باجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور طلاب.
ودعت اتحادات طالبية إلى تنظيم مسيرات جديدة الخميس في باريس ومدن أخرى.
وتراجعت حدّة التظاهرات الطالبية الأربعاء، مع استئناف الدراسة في جزء كبير من المؤسسات، وذلك في ظل تكثيف الحكومة مساعي التهدئة.
وأكّد لوكورنو في خطاب ألقاه مساء الأربعاء أن «قوى الأمن لم تتلق توجيهات للاشتباك مع الطلاب».
وقبل ذلك، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز عن تعليق استخدام القنابل الصوتية، بعد أن بُترت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ 15 عاما وفق تقارير.
ودافع أمام الجمعية العامة عن نهجه في حفظ النظام، نافيا أيّ تغيّر في موقفه
ومنذ بداية الحراك في 28 سبتمبر (أيلول)، أصيب بجروح 215 طالبا و89 مدرّسا و761 شرطيا ودركيا وتمّ توقيف 6629 شخصا، بحسب ما قال لوكورنو في خطابه، مشيرا إلى فتح 18 تحقيقا في هذا الخصوص.
-أسبوع أسود-
يؤيّد 55 في المئة من الفرنسيين هذا الحراك الطالبي، بحسب استطلاع للآراء أجري لحساب «بي اف ام تي في».
ومن المرتقب تنظيم تجمّع كبير الخميس عند الساعة الواحدة ظهرا في ساحة باستيل في باريس، في حين ستقام تجمّعات أخرى في ضواحي العاصمة الفرنسية.
وقال بيار، وهو طالب في سنته الأخيرة في الثانوية اختار اسما مستعارا هو «أسبوع أسود... حتّى السبت».
والأربعاء، شهدت 459 مؤسسة تعليمية تعليقا كاملا أو جزئيا للحصص، في مقابل 891 الثلاثاء بحسب وزارة التعليم، واقتصرت «الاضطرابات» على 232 مؤسسة، في مقابل 496 الثلاثاء.
ويطالب الطلاب، في جملة مطالبهم، بإلغاء منصة التوجيه التعليمي «باركورسوب»، وهو أمر يرفضه وزير التعليم العالي فيليب باتيست.
في الأثناء، فتحت جبهة أخرى أمام السلطة التنفيذية، وهي قطاع التعليم العالي، حيث شهد 40 في المئة من المؤسسات اضطرابات الثلاثاء، وفق الوزارة.
واجتمع باتيست بعد ظهر الأربعاء بمسؤولين نقابيين، لكن هؤلاء انسحبوا من الاجتماع احتجاجا على ميزانية غير كافية لقطاع التعليم لسنة 2027 وإعرابا عن تضامنهم مع الحراك الاحتجاجي.
وقالت المتحدثة باسم «الاتحاد الطلابي» صابرين خرباش في أعقاب الاجتماع «كان كلاما في الهواء لمدّة ساعة».
السلطات الفرنسية تخسر رهان تهدئة الشارع الطلابي... وتعبئة جديدة الخميسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5327105-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
السلطات الفرنسية تخسر رهان تهدئة الشارع الطلابي... وتعبئة جديدة الخميس
السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب في مدينة بوردو يوم 5 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
لم يتردد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الإدلاء بدلوه بشأن حراك تلامذة التعليم الثانوي، الذي يهز المجتمع الفرنسي منذ نحو 20 يوماً، والذي يضع الحكومة في موقف بالغ الصعوبة. ففي تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، عدّ ترمب أن «ما يحدث في فرنسا ليس سوى (نتيجة) لهجرة جماعية خارجة عن السيطرة؛ فالأمر لا يتعلق بالمدارس، بل بالإسلام الساعي إلى الاستيلاء على بلد كان عظيماً في السابق».
وصدر عن أريك سيوتي، رئيس «اتحاد أحزاب اليمين من أجل الجمهورية» اليميني المتشدد، قولٌ شبيه بما جاء على لسان ترمب؛ إذ عدّ، الأربعاء، أن الحراك «يتلاعب به حزب (فرنسا الأبية) والحركات الإسلاموية»، مطالباً بـ«إعادة فرض النظام بأقصى درجات الحزم، وإيقاف مثيري الشغب»، وبـ«فرض عقوبات جنائية رادعة».
كلام ترمب، بعيداً عن سيوتي، لم يثر أي ردة فعل فرنسية تُذكر، وجاء في نهاية يوم من التعبئة الطلابية الواسعة عمّت عدداً من المدن الفرنسية التي شهدت مظاهرات شارك فيها بين 256 ألف شخص وفق تقديرات الشرطة، و450 ألف شخص وفق إحصاءات المنظمين.
وكان لافتاً تنوع المتظاهرين بين تلامذة ثانويين، وطلاب جامعيين، وأساتذة، ومعلمين، الذين استجابوا لدعوات نقاباتهم للمشاركة، وقد انضم إليهم الآلاف من أهالي التلامذة الذين برروا مشاركتهم بالرغبة في حماية المظاهرات من عنف رجال الأمن. وتُبيّن الإحصاءات المتوافرة أن عناصر الشرطة والدرك ألقوا القبض، منذ 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، على 6547 متظاهراً؛ غالبيتهم من القصر، ومنهم 488 يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة العدل إن أكثر من 1800 شخص يخضعون للملاحقة القضائية بتهم غير محددة، بينهم 1483 قاصراً. أما حصيلة الجرحى، فقد وصلت في صفوف التلاميذ إلى 215 فرداً، و715 في صفوف رجال الأمن، و85 من أعضاء الجسم التربوي. وبما أن الثلاثاء كان يوم التعبئة العامة و«الفصل الثالث» من الحراك، فإن إقفال المدراس الثانوية بلغ مستوى غير مسبوق، إذ طال 891 ثانوية؛ ما يعادل ربع إجمالي الثانويات في فرنسا. أما في باريس ومنطقتها، فإن الإقفال طال نصف الثانويات.
عنف مع المتظاهرين
لا تنقل هذه الأرقام صورة وافية عن الأجواء السائدة في المظاهرات، وعن عنف الجدل في الوسط السياسي الذي يؤجّجه اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الربيع المقبل.
ففي مدينة لانس، شمال فرنسا، بترت قنبلة صوتية تُستخدم لتفريق المتظاهرين إحدى يدي قاصر عمره 15 عاماً. وفي مدينة تور، جنوب غربي باريس، اقتُلعت عين أحد التلامذة لإصابته بطلقة رصاص مطاطية. وثمة حوادث شبيهة دفعت إدارة الشرطة لفتح 18 تحقيقاً لتجلية الظروف التي أحاطت بهذه الإصابات والتي، من جهة، أثارت قلق الأهالي، ومن جهة ثانية؛ وفرت الذرائع لأحزاب اليسار (والمعارضة بشكل عام) للتنديد بعنف «القمع» الذي يتعرض له المتظاهرون. وفي المقابل، فإن رئيس الحكومة، سيباستيان لوكورنو، ووزير الداخلية، لوران نونيز، رفضا مقولة «العنف المفرط وغير المتناسب». إلا إن الأخير عدل موقفه، وقال الأربعاء، في حديث صحافي، إنه أمر بوقف استخدام القنابل الصوتية المستخدمة عادة لتفريق المتظاهرين.
حقيقة الأمر أن الحكومة كانت تأمل أن يعود التلامذة إلى مدارسهم بعد يوم التعبئة الأخير، وكانت تراهن على 3 أمور:
الأول: تراجع الحراك ومؤشره عدد الثانويات التي ما زال التعليم فيها متوقفاً. والثاني: إعلان وزير التربية إطلاق «منصة» إلكترونية للتعرف على مظالم التلامذة ومطالبهم في مرحلة أولى، والسعي إلى الاستجابة لها في مرحلة ثانية. وقال وزير التربية للنواب إن 35 ألف تلميذ لجأوا إليها. كذلك، أشار إلى بدء العمل على ملف توفير الأساتذة بدلاء المتغيبين، كما فتح ملف إجراء إصلاحات في الثانويات المحتاجة إليها. أما رئيس الحكومة، فقال للنواب، مساء الثلاثاء، إنه مستعد للنظر في ما يمكن تحسينه في آلية توجيه الطلاب للمرحلة الجامعية «باركورسوب». كذلك، دعا سيباستيان لوكورنو مديري الثانويات إلى وقف التعليم نهاية الأسبوع لنصف يوم يخصص لما سماه «زمن الديمقراطية الداخلي»، بحيث يجري وصل الحوار المنقطع بين التلامذة والإدارة. وأعلن لوكورنو أنه سيلقي كلمة عامة مساء الأربعاء سيخصص قسماً منها لملف التلامذة. وسبق للحكومة أن تراجعت عن فرض رسوم تعليمية جديدة وردَت في الصيغة الأولى لميزانية الدولة التي ستناقش بدءاً من 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
الخميس يوم تعبئة جديد
بيد أن آمال الحكومة خابت. فالنقابة الرئيسية للتلامذة أعلنت الخميسَ يومَ تعبئة جديداً لتعطيل الدراسة والإضراب والتظاهر.
وتضامن الطلاب الجامعيين مع التلامذة يتوسع، بدليل أن 80 مجمعاً جامعياً تعطلت فيها الدراسة الأربعاء. وكان اللافت في باريس الأربعاء أن «معهد العلوم السياسية»، الذي تتخرج فيه النخبة الفرنسية، أعلن تضامنه مع الحراك، وأُغلقت أبوابه، وحصلت مناوشات بين الطلاب وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المعتصمين.
ولوحظ حضور نائبين ينتميان إلى حزب «فرنسا الأبية» المتهمة بـ«بصب الزيت على النار» و«تسييس الحراك». وشكا تيو شين، ممثل النقابة الطلابية اليمينية في «المعهد»، بأن ما يحدث فيه «ينقل صورة سلبية عن المؤسسة»، و«يفقدنا المصداقية. فالأمر يتكرر دائماً. إنها أقلية من الطلاب تسمح لنفسها باحتجاز آلاف الطلبة رهائن».
وحضّرت 3 نقابات طلابية رئيسية مذكرة لرفعها لوزير التعليم العالي، تضم 10 مطالب؛ منها وضع حد لـ«الانتقائية» في عملية التوزيع الجامعي، وإيجاد 250 ألف فرصة إضافية لطلاب التعليم العالي، ورفع قيمة المنح الطلابية، وإصلاح شهادة «الماسترز».
حتى مساء الثلاثاء، ترك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إدارة الأزمة لرئيس الحكومة ولوزراء: الداخلية، والتربية، والتعليم العالي. بيد أن التعبئة الواسعة، والتخوف من أن تكبر كرة الثلج المتدحرجة، واقتراب موعد الحراك الاجتماعي العام المرتقب يوم 17 أكتوبر... أمور دفعت به إلى الخروج عن صمته.
وبرز ذلك من خلال استدعائه المسؤولين الأربعة إلى قصر «الإليزيه». وتشير معلومات متداولة في أوساط حكومية إلى أن ماكرون «غير راضٍ» عن أداء سيباستيان لوكورنو، ولا عن كيفية إدارة الأزمة والتعاطي مع الاعتصامات والمظاهرات.
وقال وزير الداخلية في حديث لإذاعة «آر تي إل»، إن ماكرون «ذكّر بضرورة الحفاظ على النظام، والتدخل في أعمال العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون التدخل متناسباً». وأضاف: «طلب منا الرئيس أن نتحلى بالتعاطف، وأن نشرح ما نقوم به، وأن نوضح الأمور بشكل جيد، وكذلك أسباب تدخل الشرطة».
وعنوان الخوف الحكومي هو أن تتداخل المطالب الاجتماعية الخاصة بغلاء المعيشة والتضخم وأسعار الطاقة ورفع مستوى الرواتب بالمطالب التعليمية بمستوييها الثانوي والجامعي، وأن يحدث نوع من التنسيق بين جميع الناقمين والمطالبين؛ مما سيُدخل البلاد في حالة من انعدام الاستقرار.
فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على «حملة تضليل» بشأن الاحتجاجات الطلابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5327093-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على «حملة تضليل» بشأن الاحتجاجات الطلابية
مشاركون في مظاهرة بمدينة بايون جنوب غربي فرنسا ضمن يوم تحرك وطني دعا إليه طلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
استدعت فرنسا السفير الإيراني، اليوم (الأربعاء)، على خلفية ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، بأنه حملة تضليل إيرانية استهدفت حركة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا.
وقال كونفافرو، في بيان، إن السفير أُبلغ بأن المحتوى الكاذب الذي نشرته حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت «غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً أن استدعاء طهران السفير الفرنسي، في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، لا يستند إلى أساس.
وأضاف: «يجب أن تتوقف هذه الاستفزازات غير اللائقة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران استدعت، أمس (الثلاثاء)، المبعوث الفرنسي إلى طهران، على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة، متهمةً باريس بـ«المعاملة العنيفة» للمتظاهرين وبارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
قلق دولي وأنباء عن إصابة ثانية بالطاعون وموسكو تنفي «أي خطر وبائي» من سيبيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5327090-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
قلق دولي وأنباء عن إصابة ثانية بالطاعون وموسكو تنفي «أي خطر وبائي» من سيبيريا
مشهد لمستشفى الأمراض المعدية في بلدة شيليخوف - حيث توفي موظف من معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون - في منطقة إيركوتسك (أ.ف.ب)
دخلت وفاة موظفة في معهد روسي لأبحاث الطاعون مرحلة جديدة من القلق الدولي، بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية توضيحات بشأن تقارير عن إصابة موظف ثانٍ بالتهاب رئوي مجهول السبب، بالتزامن مع تصعيد واشنطن ضغوطها للحصول على معلومات من موسكو، فيما أكد الكرملين أنه أبلغ المنظمة وفق الإجراءات المعتمدة، متهماً وسائل إعلام بنشر معلومات خاطئة. وبذلك، بقي الخلاف متعلقاً بكفاية المعلومات ووضوحها، إلى جانب التشخيص نفسه.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان الأربعاء إن المنظمة بحاجة إلى معلومات إضافية من روسيا لفهم ملابسات الواقعة بشكل كامل.
وأضاف: «طلبت منظمة الصحة العالمية مزيداً من المعلومات لتوضيح سبب الالتهاب الرئوي الحاد، والعامل المسبب للمرض الذي استدعى اتخاذ تدابير بشأن الصحة العامة، والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إصابة موظف ثان بالتهاب رئوي لأسباب مجهولة».
تحركت واشنطن على مسارين: متابعة صحية واستخبارية، وضغط دبلوماسي للحصول على التفاصيل. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن الخارجية الأميركية وجهت طلباً رسمياً إلى موسكو، مذكّرة بالتزاماتها الدولية، فيما أعلن الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء أن اتصالاً مع نظيره فلاديمير بوتين مقرر قريباً لبحث القضية.
حذّرت روسيا الأربعاء من أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي «كاذب»، وسط تقارير تحدثت عن إصابة ثانية مشتبه بها بالطاعون في سيبيريا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن «وسائل الإعلام تنقل الكثير، والغالبية العظمى مما تنشره بخصوص هذا الوضع هي معلومات كاذبة»، مضيفاً أنه «لا يملك أي معلومات» بشأن طلب أميركي لتشارك المعطيات حول تقارير عن وفاة موظفة في مختبر جراء الإصابة بالطاعون.
وكان بيسكوف يعلق على تقرير نشرته شبكة «إيه بي سي نيوز» وقالت فيه إن الولايات المتحدة قدمت شكوى دبلوماسية رسمية بشأن طريقة تعامل روسيا مع وفاة الموظفة، وحثت موسكو على أن تتحلى بمزيد من الشفافية بشأن الواقعة. وذكر بيسكوف أن معظم التقارير المتعلقة بالواقعة مضللة، وعلى الناس الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الهيئة. وأضاف بيسكوف أنه لم يتحدد موعد بعد لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، الذي قال الثلاثاء إنه سيتحدث معه «قريباً جداً» بشأن هذه القضية.
ودعا الاتحاد الأوروبي أيضاً روسيا الأربعاء إلى «تقديم تقارير تتسم بالشفافية وفي الوقت المناسب» بشأن وفاة الموظفة، وقالت المتحدثة باسمه إيفا هرنتسيروفا: «نتابع الوضع عن كثب شديد».
استبعدت وكالة الصحة الروسية الأربعاء وجود أي «خطر وبائي» يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا. وقالت وكالة الصحة العامة (روسبوتريبنادزور) إن المراقبة الطبية لأكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه «لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدٍ»، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه «لا يوجد أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك ومقاطعتها».
وأعادت محدودية البيانات الروسية استحضار الجدل بشأن الشفافية الصينية في بدايات جائحة «كوفيد - 19». غير أن المخاوف السياسية والمعطيات الطبية لم تتطابقا حتى الآن. فوفاة الموظفة لم تتأكد بعد من إصابتها بالطاعون، كما لم تثبت حالة ثانية منه، ولم يحسم وقوع تسرب مختبري. في حين أن ما يتسع حالياً هو نطاق الأسئلة، أكثر من الأدلة على تفشٍ وبائي.
وفاة وأسئلة معلقة
بدأت القضية بوفاة داريا شيبيلوفا، البالغة 28 عاماً، في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد. وكانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون في سيبيريا والشرق الروسي الأقصى، ما أعطى الوفاة حساسية تتجاوز واقعة مرضية فردية.
وزادت الشكوك بعدما أشارت تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين محليين إلى احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي. لكن الهيئة الروسية للرقابة الصحية «روسبوتريبنادزور» قالت إن الفحوص لم تكشف كائنات دقيقة مرتبطة بعملها، وعَدّت وفاتها بأنها ناجمة عن التهاب رئوي «مجهول السبب». وأبلغت موسكو منظمة الصحة العالمية بعدم تسجيل حالات طاعون حديثة في مقاطعة إيركوتسك.
وذكرت الهيئة الروسية أن شيبيلوفا توفيت بعد إصابتها بالتهاب رئوي، لكنها لم تعلن سبب المرض أو كيفية إصابتها به. وهناك أسباب مختلفة للالتهاب الرئوي، من بينها الطاعون.
هذه الإجابات لم تنه الالتباس. فغياب تشخيص معلن يترك السؤال مفتوحاً عن العامل الممرض، وطبيعة الفحوص، وكيفية استبعاد العدوى المهنية. كما أن وضع أكثر من 200 شخص تحت المراقبة، وفرض إجراءات حجر في مستشفيات، أثارا القلق، وإن كانت الاحتياطات الواسعة لا تثبت وحدها وجود وباء، فالالتهاب الرئوي وصف لحالة مرضية، وليس اسماً لمسبب واحد.
طاعون قابل للعلاج
الطاعون عدوى بكتيرية تسببها «يرسينيا بيستيس»، التي توجد طبيعياً لدى بعض الثدييات الصغيرة والبراغيث المرتبطة بها. ويصاب البشر عادة عبر لدغات براغيث مصابة أو ملامسة أنسجة حيوانات مريضة.
أما الشكل الرئوي فيصيب الرئتين، ويمكن أن ينتقل بين البشر عبر الجسيمات التنفسية المعدية، خصوصاً أثناء المخالطة القريبة. فبحسب الخبراء الذين نقلت عنهم صحيفة «وول ستريت جورنال»، يتطلب انتقال الطاعون الرئوي عادة مخالطة وثيقة، وتظهر أعراضه سريعاً، وتتوافر أدوية لعلاجه، وهي عوامل تساعد على احتوائه.
وقَيّمت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، الخطر بأنه «متوسط إلى منخفض» في إيركوتسك، و«منخفض» في روسيا، و«منخفض جداً» في أوروبا. غير أن هذا التقييم يستند إلى المعلومات المتاحة، ويظل قابلاً للمراجعة إذا ظهرت إصابات مؤكدة أو أدلة على انتقال أوسع. لهذا، تبدو المقارنة مع الجائحة مفيدة عند بحث الشفافية وسرعة الإنذار، لكنها مضللة إذا تحولت إلى توقع تلقائي لكارثة مماثلة.
المختبر والصلة الصينية
تأسس معهد إيركوتسك عام 1934 ضمن شبكة مكافحة الطاعون السوفياتية، في منطقة تعرف وجود بؤر طبيعية للمرض. وبحسب «وول ستريت جورنال»، توسعت مهامه لتشمل مراقبة أمراض معدية خطيرة ودراستها وتطوير وسائل مكافحتها، ومنها الكوليرا والجمرة الخبيثة والبروسيلا.
وهذه الوظائف تفسر تعامل باحثيه مع مسببات أمراض شديدة الخطورة، لكنها لا تحدد سبب وفاة الموظفة. فالعدوى، إن ثبتت، قد تكون مهنية أو مكتسبة خارج المختبر، ولا تسمح المعلومات المنشورة بحسم المسار.
ونقل موقع «أكسيوس»، استناداً إلى مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار، أن المعهد أدى أساساً وظائف مراقبة، لكنه طور أيضاً لقاحات ووسائل تشخيص لمسببات أمراض عَدّلها الجيش. كما تتهم تقييمات أميركية روسيا بالإبقاء على برنامج هجومي بيولوجي ورثته وطورته عن الاتحاد السوفياتي.
ومع ذلك، لا تمثل هذه الخلفية دليلاً على طبيعة الأبحاث التي كانت تنفذها الموظفة المتوفاة. وأشار «أكسيوس» إلى غياب أدلة موثوقة على عملها بسلالة مهندسة أو معدّة للاستخدام كونها سلاحاً. وينطبق التحفظ ذاته على التكهنات بشأن سلالة مقاومة للمضادات، حيث لا توجد نتائج منشورة تثبتها في هذه الواقعة.
الشفافية تحت الضغط
وحافظ وزير الخارجية ماركو روبيو على لغة تجمع القلق والتحفظ، مؤكداً محدودية المعلومات وضرورة مشاركتها، مع تجنب الجزم بحجم الخطر. فمعرفة السبب ومدى احتوائه يسبقان تحديد الحاجة إلى إجراءات إضافية للسفر أو المنافذ الحدودية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء: «طلبنا رسمياً معلومات إضافية من الحكومة الروسية». وقال روبيو خلال زيارة لآيسلندا: «نشجع روسيا على التحلي بالشفافية وتبادل مزيد من المعلومات مع العالم حتى نتمكن جميعاً من التعامل مع الوضع بالشكل الملائم والمناسب».
بينما كشف ترمب لاحقاً عن أنه سيتحدث إلى بوتين بشأن ما حدث. ورداً على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد تحدث إلى بوتين، قال ترمب: «لدي مكالمة مقررة، نعم»، مضيفاً أنها ستجري «قريباً جداً». ولدى سؤاله عما تقوله أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن الوضع، قال ترمب: «نجري مناقشات معمقة للغاية. وسنتمكن على الأرجح من تقديم معلومات بشأن الأمر غداً».
وتنص اللوائح الصحية الدولية على إخطار منظمة الصحة العالمية بالأحداث المستوفية لمعايير الإبلاغ خلال 24 ساعة من تقييم المعلومات الصحية. لذلك لا تختزل المسألة في مرور يوم على وفاة غامضة، بل تشمل كيفية تقييم الحدث، وتوقيت الإخطار، واكتمال البيانات اللاحقة.
ويغذي انعدام الثقة تاريخ ثقيل، أبرز محطاته تسرب الجمرة الخبيثة في سفيردلوفسك عام 1979، الذي نسبته السلطات السوفياتية إلى لحوم ملوثة قبل الاعتراف لاحقاً بصلته بمنشأة عسكرية. أما استحضار الصين و«كوفيد - 19» فيعكس الخشية من أن تؤخر الحسابات السياسية تبادل المعلومات الضرورية، التي تستطيع وحدها تحويل الطمأنة الروسية إلى تقييم قابل للتحقق.
بكين على اتصال مع موسكو
أدلت بكين بأول تعليق رسمي لها بشأن الحالة المشتبه، قائلة إنها تتعاون مع روسيا، مع تصاعد المخاوف الصحية بمختلف أنحاء العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون، رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو أبلغت بكين بشأن الواقعة: «تحافظ الصين وروسيا على إجراء اتصال وثيق والتعاون لمنع الأمراض المعدية والسيطرة عليها، بما في ذلك الطاعون الرئوي»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء.
تأتي هذه التصريحات المقتضبة، التي جاءت خلال عطلة عامة استمرت أسبوعاً في الصين في أعقاب وفاة عامل الأسبوع الماضي في معهد بحثي لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك الروسية، والتي دفعت إلى وضع نحو 200 شخص ممن خالطوه تحت المراقبة. وكانت التغطية للواقعة محدودة في وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
يشار إلى أنه قبل ما يزيد قليلاً على شهر، اختتم المعهد الواقع في إيركوتسك تجربة للاستجابة للطوارئ مع الصين، حول التعامل مع تفشي الأمراض المعدية. وناقش مشاركون روس وصينيون أيضاً كيفية مراقبة انتشار الأمراض والسيطرة عليها في المناطق الحدودية بين البلدين. وتقع مقاطعة إيركوتسك شمال منغوليا ولا تشترك في حدود مباشرة مع الصين، إلا أن عاصمتها المحلية هي مركز رئيسي تربطه بمدن صينية رحلات جوية متعاقبة وخطوط سكك حديدية.
وأصدرت وزارة الصحة في منغوليا بيانا اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أنها تقيم المخاطر الناجمة عن الواقعة على أنها «منخفضة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء. وأضافت الوزارة أن العمل سيستمر للسيطرة على أمن الحدود ومراقبة الوضع الصحي عند الحدود مع روسيا بالتعاون مع وكالات ذات صلة.