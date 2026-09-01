بوتين عقب تحذير زيلينسكي: لا تفاوض مع «الإرهابيين»

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن تحذير نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران من أن هجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا جعل مجالها الجوي غير آمن، يرقى إلى مستوى «إرهاب الدولة».

وقال بوتين في مؤتمر صحافي متلفز «إذا قيل هذا الكلام علنا، فهو ببساطة إعلان إرهاب الدولة. إنهم يطلبون منا استئناف المفاوضات... لكن لا يتفاوض المرء مع الإرهابيين»، مشيراً إلى أن ⁠10 ​في المائة من ⁠مصافي ⁠النفط الروسية ‌التي ‌تضررت ​جراء ‌هجمات الطائرات ‌المسيرة ‌الأوكرانية لا تزال بحاجة ⁠إلى إصلاح.

وأكد بوتين ‌أن ‌الشائعات ⁠التي ​تتردد حول ⁠عزم موسكو البدء في ⁠موجة ‌جديدة ‌من ​التعبئة ‌لزيادة أفراد ‌جيشها في أوكرانيا ‌هي «هراء تام» وتشكل جزءا ⁠من«هجوم ⁠إعلامي» على روسيا.

من جهة أخرى، وصف بوتين العقوبات الألمانية على خلفية مسيّرة لايبزيغ بأنها «خطأ جديد».

Reuters - موسكو ‌أول سبتمبر أيلول (رويترز) - ​قال الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين ‌اليوم ​الثلاثاء ‌

(إعداد ⁠معاذ عبدالعزيز للنشرة ​العربية - ​تحرير محمد ​عطية)