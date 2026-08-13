قتيل في انفجار بمنشأة طاقة بميناء روتردام الهولندي

قال مسؤولون إن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، في منشأة تخزين للمنتجات النفطية بميناء روتردام في هولندا، مما ​أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة، في وقتٍ تُواصل فيه الشرطة التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. وذكر متحدث باسم مجموعة جنفور، وهي شركة كبرى لتجارة السلع الأولية بقطاع الطاقة، أن «واقعة» حدثت أثناء أعمال صيانة في أحد صهاريج التخزين التابعة لها.

وقال ‌متحدث باسم ‌الشرطة إن المعلومات المتوفرة حتى ​الآن ‌لا ⁠تشير ​لتخريب متعمَّد، ⁠مضيفاً أن جميع السيناريوهات المحتملة قيد التحقيق.

وميناء روتردام هو أكبر موانئ أوروبا ويشكل مركزاً رئيسياً لاستيراد النفط الخام والوقود وتخزينهما. ويضم أكبر مصفاة نفط في أوروبا، وهي مصفاة بيرنيس التابعة لشركة شل بطاقة تكريرية تبلغ ⁠404 آلاف برميل يومياً، إضافة إلى ‌مصافٍ أخرى تديرها ‌شركات بي بي وإكسون موبيل وفيتول.

وذكرت مجموعة جنفور ‌أنها تتعاون مع السلطات المحلية. وقالت «شل» إن عملياتها في الميناء لم تتأثر بالانفجار.

وأشار متحدث باسم ميناء روتردام إلى أن محطات الغاز الطبيعي ‌المُسال لم تتأثر بالانفجار.

وأظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمُشغلي أنظمة نقل الغاز ⁠تراجعاً مؤقتاً ⁠في كميات الغاز الصادرة من محطة «جيت» للغاز الطبيعي المُسال في روتردام، قبل أن تشهد التدفقات تقلبات.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك من تبِعات الانفجار أو بسبب انقطاع منفصل للكهرباء في جزء آخر من الميناء الكبير.

وأعلن ميناء روتردام عدم وجود صلة بين الانفجار وانقطاع الكهرباء. وقالت هيئة السلامة المحلية إن الميناء شهد عدة انقطاعات للكهرباء، ​في وقت سابق ​من اليوم، لكن لم يكن لأي منها صلة بالانفجار.