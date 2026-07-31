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فنلندا تعلن تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة سبتة

صورة من الحدود المغربية مع سبتة في إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)
صورة من الحدود المغربية مع سبتة في إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)
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فنلندا تعلن تأييد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بسبب أزمة سبتة

صورة من الحدود المغربية مع سبتة في إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)
صورة من الحدود المغربية مع سبتة في إسبانيا 20 مايو 2021 (رويترز)

أعلنت فنلندا، الجمعة، أنّها تؤيد طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في الأيام الأخيرة.

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان، في منشور على منصة «إكس»: «لقد فشلت إسبانيا تماماً في حماية الحدود الخارجية لمنطقة (شنغن) من التوغّلات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع». وأضافت: «لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون عضواً في (شنغن)»، داعية كل الدول الأوروبية إلى اتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب يحاولون الدخول جيب سبتة (أ.ب)

وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب ‌سبتة الإسباني، اليوم الجمعة، وأوقفا على ما يبدو موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 49 ألف شخص براً وبحراً خلال يوم واحد، وغرق 19 شخصاً على الأقل. وأثارت موجة العبور الجماعي إلى سبتة، وهي منطقة خاضعة لإسبانيا بشمال المغرب على ساحل البحر ​المتوسط، انقساماً في أوروبا، إذ هددت إيطاليا بتعليق العمل بمخطط الاتحاد الأوروبي لفتح الحدود الداخلية.

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الاتحاد الأوروبي إسبانيا المغرب إيطاليا فنلندا

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