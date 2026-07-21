عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم أوروبا

إسبانيا تكافح لاحتواء الحريق الأصعب في تاريخها

دخان يتصاعد من حريق غابات اندلع في لا ميرلا بغوادالاخارا بإسبانيا 20 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد من حريق غابات اندلع في لا ميرلا بغوادالاخارا بإسبانيا 20 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
TT
TT

إسبانيا تكافح لاحتواء الحريق الأصعب في تاريخها

دخان يتصاعد من حريق غابات اندلع في لا ميرلا بغوادالاخارا بإسبانيا 20 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد من حريق غابات اندلع في لا ميرلا بغوادالاخارا بإسبانيا 20 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

وصفت السلطات الإقليمية الحريق، الذي اندلع منذ الخميس على بُعد نحو 100 كيلومتر من مدريد، والتهم أكثر من 29 ألف هكتار، بأنّه من «الحرائق الأكثر تعقيداً» في التاريخ المعاصر لإسبانيا، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تبدأ، الثلاثاء، موجة حر جديدة، ما يزيد قلق السلطات حيال التعامل مع الحريق المندلع في مقاطعة غوادالاخارا.

خلال عملية مكافحة حريق كبير بمنطقة لا ميرلا على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال مدريد بإسبانيا 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

في السياق نفسه، قال رئيس إقليم قشتالة والمنشف إميليانو غارسيا-باخي إن الحريق تطلّب أكبر عملية تعبئة لفِرق الإطفاء في تاريخ الإقليم، بعدما جرى استدعاء نحو 600 من عناصر الإطفاء والعسكريين للمشاركة في عمليات الإخماد، ليل الاثنين-الثلاثاء، مع تشغيل 29 طائرة ومروحية لمكافحة النيران في وقت واحد.

وأضاف: «بدأنا نرى بصيص أمل بعد أيام من مكافحة النيران، إلا أنه من السابق لأوانه إعلان النصر»، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء نجحت، إلى حد كبير، في وقف تقدّم الحريق باتجاه منطقة قشتالة وليون المجاورة.

دخان يتصاعد من حريق غابات اندلع في لا ميرلا بغوادالاخارا بإسبانيا 20 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

وما يعقّد عملية السيطرة على الحريق، اندلاعه ضِمن منطقة شِبه خالية من السكان تتسم بالجفاف الشديد وتنتشر فيها كميات كبيرة من الأحراج والنباتات المهملة، ما أسهم في سرعة انتشار ألسنة اللهب، وفقاً لما أعلنت السلطات.

من جهتها، أعلنت «هيئة مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها» (إنفوكام) أنه جرى، حتى الآن، إجلاء نحو 1200 شخص، دون تسجيل وفيات أو إصابات.

كانت إسبانيا قد شهدت، في 9 يوليو (تموز) الحالي، أحد أكثر حرائق الغابات فتكاً في تاريخها الحديث، وتحديداً في إقليم الأندلس جنوب البلاد، مسفراً عن مقتل 13 شخصاً وتدمير نحو 7 آلاف هكتار من الأراضي.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إسبانيا موجات حر أطول وأكثر تواتراً، تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما وفّر ظروفاً مواتية لاندلاع حرائق غابات واسعة ومدمرة.

مواضيع
أخبار العالم حرائق الغابات حريق إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من هو ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

أوروبا اللواء ميخايلو دراباتي يحضر اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف... 20 يوليو 2026 (رويترز)

من هو ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

تولّى ميخايلو دراباتي قيادة الجيش الأوكراني وسط أزمة سياسية، مدعوماً بسمعة إصلاحية وشعبية واسعة، فيما يواجه تحديات عسكرية وتنظيمية وتوقعات مرتفعة في الحرب.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الجنرال مايكل كلايسون رئيس أركان الجيش السويدي خلال مؤتمر صحافي عام 2024 (أ.ف.ب)
أوروبا

رئيس أركان الجيش السويدي يحذّر من هجوم روسي لاختبار تماسك الناتو

يحذّر رئيس أركان الجيش السويدي من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الناتو، فيما تعزّز السويد وحلفاؤها دفاعات الجبهة الشمالية لأوروبا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا من اليمين القائد الأعلى المعيّن حديثاً للقوات المسلحة الأوكرانية اللواء ميخايلو دراباتي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة المُقال حديثاً الجنرال أولكسندر سيرسكي ووزير الدفاع بالوكالة يفغيني خامارا يقفون لالتقاط صورة بعد اجتماع وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف 22 يوليو 2026 (رويترز)
أوروبا

زيلينسكي يبدّل قيادة الجيش الأوكراني... ورهان على التحديث في مواجهة روسيا

أقال زيلينسكي قائد الجيش الأوكراني وعيّن قيادة جديدة في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة داخلية ودفع تحديث المؤسسة العسكرية مع استمرار الحرب مع روسيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
أوروبا عنصر شرطة خلال تأمين سوق عيد الميلاد بمدينة دريسدن الألمانية 10 ديسمبر 2022 (رويترز)
أوروبا

اعتقال مراهق ألماني خطط لاستهداف كنيسة لصالح «داعش»

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا عن الاشتبه في قيام فتى يبلغ 16 عاما بالتخطيط لتنفيذ هجوم على كنيسة في مدينة هام لصالح «داعش».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا سفينة تقل مهاجرين في البحر المتوسط (رويترز-أرشيفية)
شمال افريقيا

الأمم المتحدة تعلن عن وفاة أو فقدان أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، عن «حزنها الشديد» بعد وفاة أو فقدان أكثر من 100 شخص من قوارب قبالة سواحل موريتانيا الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)