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العالم أوروبا

فرق إنقاذ تبحث عن فرد من طاقم سفينة حاويات بعد هجوم في «هرمز»

شاشة كبيرة تعرض حركة السفن في مضيق هرمز على موقع إلكتروني لتتبع السفن (أ.ف.ب)
شاشة كبيرة تعرض حركة السفن في مضيق هرمز على موقع إلكتروني لتتبع السفن (أ.ف.ب)
  • نيقوسيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيقوسيا : «الشرق الأوسط»
TT

فرق إنقاذ تبحث عن فرد من طاقم سفينة حاويات بعد هجوم في «هرمز»

شاشة كبيرة تعرض حركة السفن في مضيق هرمز على موقع إلكتروني لتتبع السفن (أ.ف.ب)
شاشة كبيرة تعرض حركة السفن في مضيق هرمز على موقع إلكتروني لتتبع السفن (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الدولة لشؤون النقل البحري في قبرص، اليوم الاثنين، إن فرداً هندياً من طاقم سفينة حاويات، ترفع علم قبرص وتعرضت لأضرار بعد هجوم في مضيق هرمز أمس الأحد، لا يزال مفقوداً وعمليات البحث عنه جارية.

وقالت السلطات إن السفينة «جي إف إس غالاكسي» أصيبت «بمقذوف مجهول» أثناء عبورها الممر المائي في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفادت وزارة الدولة لشؤون النقل البحري بأن الطاقم غادر السفينة على متن قارب نجاة، قبل أن تنقذ البحرية العمانية 23 من أفراد الطاقم لاحقاً.

وأضافت أن هندياً من أفراد الطاقم، وهو مهندس ثالث، لا يزال مفقوداً. وذكرت في تعليق أرسلته عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «يجري حالياً سحب السفينة إلى أقرب مرسى آمن في ميناء خورفكان بالإمارات. ويواصل فريق السحب عمليات بحث مكثفة للعثور على فرد الطاقم المفقود».

وشن الجيش الأميركي ضربات جديدة على إيران بعدما هاجمت قوات «الحرس الثوري» سفينة الحاويات التي ترفع علم قبرص.

وقالت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني إنها ضربت سفينة وأوقفتها لأنها «عرضت الأمن البحري للخطر بإيقاف تشغيل أنظمتها» بعدما حاولت، إلى جانب سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به رغم تحذيرات طالبتها بتصحيح مسارها.

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مضيق هرمز قبرص الهند

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العالم أوروبا

توقيف 12 شخصاً لتهديدهم فعالية إسلامية في بريطانيا

أفارد من الشرطة يؤدون واجبهم عند قلعة وندسور في بريطانيا 1 أبريل 2018 (رويترز)
أفارد من الشرطة يؤدون واجبهم عند قلعة وندسور في بريطانيا 1 أبريل 2018 (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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توقيف 12 شخصاً لتهديدهم فعالية إسلامية في بريطانيا

أفارد من الشرطة يؤدون واجبهم عند قلعة وندسور في بريطانيا 1 أبريل 2018 (رويترز)
أفارد من الشرطة يؤدون واجبهم عند قلعة وندسور في بريطانيا 1 أبريل 2018 (رويترز)

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 12 شخصاً لتهديد إرهابي يميني متطرف مزعوم لفعالية إسلامية في سافولك بشرق إنجلترا، حسبما أفادت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

أفادت وحدة مكافحة الإرهاب في لندن بإنهاء فعالية «إجتيما» في قاعة شروبلاند في قرية بارهام في وقت مبكر من صباح الأحد كإجراء احترازي بعد التهديد المحتمل.

وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، إن استجابة الشرطة في التعامل مع «تهديد موثوق» للمهرجان «أنقذت أرواحاً بلا شك».

وقالت هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، إن الضباط تحرّكوا بسرعة لإجراء الاعتقالات في مواقع مختلفة في البلاد.

أكدت شرطة العاصمة أن التحقيق مرتبط بالإرهاب اليميني، وأن المحققين يُجرون عمليات تفتيش في عناوين مختلفة في أنحاء البلاد مرتبطة بالموقوفين.

وأفادت الشرطة بأنه تم توقيف ثمانية رجال واحتجازهم بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

كما تم توقيف ثلاثة رجال آخرين للاشتباه في تآمرهم على القتل، وتوقيف امرأة للاشتباه في مساعدتها لمرتكب الجريمة.

وقد أُفرج عن شخص واحد بكفالة، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون رهن الاحتجاز.

وقالت الشرطة إنه لا يُعتقد بوجود أي تهديد أوسع للجمهور مرتبط بهذه القضية.

وقالت شبانة محمود: «أعلم أن هذا نبأ مُقلق للغاية للمسلمين البريطانيين». وأضافت: «يجب أن نقف ضد الكراهية، وأن نتحد حول إيماننا المشترك ببلد منفتح وكريم ومتسامح مع جميع مجتمعاتنا».

وأوضحت فلانغان أن الشرطة «لن تتردد في التحرك» في حال وجود أي تهديد محتمل، «بغض النظر عن هوية الهدف المحتمل أو طبيعته». وقالت: «للأسف، هذا النشاط بمثابة تذكير صارخ بأن مستوى التهديد في المملكة المتحدة شديد؛ لذلك نحض الجمهور على البقاء متيقظاً والإبلاغ عن أي شيء لا يبدو أو يُشعر بأنه سليم».

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أخبار العالم ديانات الاسلام الخوف من الإسلام الإرهاب بريطانيا
العالم أوروبا

«أكسفورد» تعتزم اختبار لقاح جديد ضد «إيبولا»

ممرض يعتني بطفل يُشتبه بإصابته بـ«إيبولا» في الكونغو (د.ب.أ)
ممرض يعتني بطفل يُشتبه بإصابته بـ«إيبولا» في الكونغو (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«أكسفورد» تعتزم اختبار لقاح جديد ضد «إيبولا»

ممرض يعتني بطفل يُشتبه بإصابته بـ«إيبولا» في الكونغو (د.ب.أ)
ممرض يعتني بطفل يُشتبه بإصابته بـ«إيبولا» في الكونغو (د.ب.أ)

تعتزم جامعة أكسفورد اختبار لقاح جديد ضد فيروس إيبولا الفتاك، في وقت يواصل فيه الفيروس الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتمكَّن علماء في الجامعة بسرعة من تطوير لقاح ضد سلالة «بونديبوجيو» من فيروس إيبولا، وسيقيِّمون الآن مدى أمان استخدامه وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية لدى 50 متطوعاً سليماً في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ولدعم «الإسراع في إطلاق الدراسة، ونقل اللقاح التجريبي إلى مرحلة التقييم السريري» جرى تكوين مخزون يضم نحو 620 ألف جرعة من لقاح «تشاد أوكس 1 بي دي بي في» لاستخدامها المحتمل مستقبلاً.

وجرى أيضاً توفير نحو 4 آلاف جرعة تجريبية لاستخدامها في تجربة «أكسفورد». ويعمل الباحثون أيضاً مع شركاء في أوغندا للتحضير لإجراء تجارب في أفريقيا.

وسيخضع المتطوعون للمتابعة مدة عام، ولكن العلماء يتوقعون معرفة -على وجه السرعة- ما إذا كان اللقاح يمكن أن يوفر للأشخاص حماية جيدة في وقت قصير.

ويستخدم اللقاح الجديد التكنولوجيا نفسها التي تم استخدامها في لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد- 19»، مما يعني أنه يمكن تطويره خلال أسابيع.

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إيبولا دراسة بريطانيا الكونغو أوغندا
العالم أوروبا

الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

نازحون فلسطينيون يقيمون في خيام وسط أنقاض مبانٍ دمّرتها الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
نازحون فلسطينيون يقيمون في خيام وسط أنقاض مبانٍ دمّرتها الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
  • أمستردام ‌: «الشرق الأوسط»
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  • أمستردام ‌: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

نازحون فلسطينيون يقيمون في خيام وسط أنقاض مبانٍ دمّرتها الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
نازحون فلسطينيون يقيمون في خيام وسط أنقاض مبانٍ دمّرتها الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

قالت ​المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكاً ‌لتقديم ‌مساعدات ​لقطاع غزة ‌بقيمة ⁠883.6 ​مليون يورو (مليار ⁠دولار)، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضافت أن «مبادرة فريق غزة»، التي أطلقت ⁠خلال اجتماع «مجموعة المانحين ‌لفلسطين» في ‌بروكسل، ​ستدعم ‌مشروعات ‌التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان ‌غزة.

وأوضحت المفوضية أن 12 ⁠دولة أوروبية ⁠واليابان انضمت إلى المبادرة، إلى جانب البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.

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