زيارة بلا عائلة ولا إقامة في القصر… هاري يصل إلى لندن وسط توتر مستمر

كشف مصدر ملكي، أمس الاثنين، أن الأمير هاري أُبلغ بعدم إمكانية إقامته في قصر باكنغهام خلال زيارته الحالية إلى لندن، لأنه لم يقبل دعوة الإقامة ضمن المهلة المحددة، في تطور يعكس استمرار التوتر في العلاقة بين ملك بريطانيا تشارلز الثالث وابنه الأصغر، وفقاً لوكالة «رويترز».

دعوة لم تُقبل في الوقت المحدد

وأوضح المصدر أن القصر وجّه دعوة إلى الأمير هاري للإقامة في أحد المقرات الملكية خلال زيارته، إلا أنه لم يرد عليها رغم الطلبات المتكررة للحصول على تأكيد، وذلك قبل انتهاء الموعد النهائي الذي أُعطي للموظفين لإتمام الاستعدادات اللازمة للزيارة.

وأضاف أن الأمير رفض الدعوة رسمياً في وقت لاحق، قبل أن يتراجع عن قراره، إلا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان، ما حال دون ترتيب إقامته داخل قصر باكنغهام.

في المقابل، قال متحدث باسم الأمير هاري إن الأخير لم يتمكن من قبول عرض الإقامة على الفور، لانشغاله بإيجاد ترتيبات أمنية بديلة عقب قرار الحكومة البريطانية عدم توفير الحماية الأمنية له ولأفراد أسرته.

إلغاء الزيارة العائلية

وكان الأمير هاري يعتزم اصطحاب طفليه، آرتشي (7 سنوات) وليليبيت (5 سنوات)، في أول زيارة لهما إلى بريطانيا منذ أربع سنوات، إلا أن متحدثاً باسمه أعلن، السبت، أنهما لن يرافقاه إلى لندن.

ويعود ذلك إلى عدم توصل العائلة إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية، وهو ما أدى إلى إلغاء الزيارة العائلية.

ومع إلغاء الرحلة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان إقامة هاري، الذي يعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ عام 2020 مع زوجته ميغان، يبدو أن رغبته المعلنة في المصالحة مع العائلة المالكة لم تحقق تقدماً يُذكر.

ووصل الأمير هاري إلى بريطانيا، الاثنين، في زيارة تستمر خمسة أيام، يُتوقع أن يقضي معظمها من دون زوجته وطفليه.

وكان من المنتظر أن تشكل هذه أول رحلة عائلية للأمير إلى المملكة المتحدة منذ أربع سنوات، تزامناً مع إطلاق العدّ التنازلي لانطلاق دورة العام المقبل من ألعاب «إنفكتوس» للمحاربين القدامى، التي أسسها عام 2014.

وأشار المصدر الملكي إلى أن ترتيبات بقية الزيارة لا تزال قيد البحث، ما يبقي الغموض قائماً بشأن احتمال انضمام أسرته إليه لاحقاً والإقامة خارج العاصمة لندن.

الأمير هاري يسير برفقة زوجته ميغان ماركل (رويترز)

تضارب بين القصر وفريق هاري

وقبيل وصول الأمير إلى بريطانيا، نفى قصر باكنغهام ما أعلنه فريق دوق ساسكس، مؤكداً أن هاري لن يقيم في القصر بعد تجاوزه الموعد النهائي لقبول عرض الإقامة.

من جانبه، قال المتحدث باسم هاري، في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن من «المخيب للآمال» أن يُسحب العرض الذي قدمه الملك تشارلز الثالث لاستضافته «في اللحظات الأخيرة».

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الأمير سيلتقي والده خلال هذه الزيارة. ويُعتقد أن آخر لقاء جمعهما كان في مقر الإقامة الملكي «كلارينس هاوس» في لندن خلال سبتمبر (أيلول) 2025، في وقت يواصل فيه الملك تلقي العلاج من نوع غير معلن من السرطان.

الأمير البريطاني هاري برفقة زوجته ميغان وابنهما آرتشي (أ.ف.ب)

خلافات مستمرة ومعارك قضائية

غادر الأمير هاري وزوجته ميغان بريطانيا عام 2020 بعد تخليه عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى أميركا، وهي الخطوة التي عمّقت الخلافات داخل الأسرة الملكية، رغم إعلانه في الآونة الأخيرة رغبته في إصلاح العلاقات والتصالح مع والده.

وتتزامن زيارة هاري إلى لندن أيضاً مع صدور حكم قضائي مرتقب، الثلاثاء، في القضية المقامة ضد مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز» المالكة لصحيفة «ديلي ميل»، على خلفية اتهامات بجمع معلومات بطرق غير قانونية.

ويُعد الحكم المنتظر أحدث حلقة في سلسلة المعارك القضائية التي يخوضها الأمير ضد وسائل إعلام بريطانية، إذ لطالما انتقد الصحافة البريطانية واتهمها بإساءة استخدام نفوذها وانتهاك خصوصيته.