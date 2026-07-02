زيارة هاري وميغان إلى بريطانيا... ما موقف كيت ميدلتون منها؟

تتجه الأنظار مجدداً إلى العائلة المالكة البريطانية مع اقتراب زيارة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة برفقة طفليهما، في أول زيارة عائلية من نوعها منذ سنوات. وبينما لا تزال العلاقات بين دوق ساسكس وشقيقه الأمير ويليام تشهد توتراً منذ انفصال هاري عن الحياة الملكية، تشير تقارير إعلامية إلى أن أميرة ويلز كيت ميدلتون تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر، على أمل أن تشكل الزيارة فرصة نادرة لإعادة التواصل بين الشقيقين ولمّ شمل أفراد العائلة.

وتحاول كيت ميدلتون إقناع زوجها الأمير ويليام بلقاء شقيقه الأمير هاري، الذي انقطعت علاقته به، برفقة زوجته ميغان ماركل وطفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، خلال زيارة العائلة إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لموقع «بيج سيكس».

ونقلت مجلة «يو إس ويكلي»، الأربعاء، عن مصادر قولها: «في الوقت الحالي، لا يخطط ويليام للحضور هناك، لكن الأمور قد تتغير».

وأضاف المصدر: «تحاول كيت إقناع ويليام بلقاء هاري وميغان والطفلين»، مشيراً إلى أن أميرة ويلز، البالغة من العمر 44 عاماً، «ترغب أيضاً في رؤية الطفلين».

وأوضح المصدر أن العائلة لم تتح لها سابقاً «أي فرصة لرؤية آرتشي وليليبيت»، ولذلك جاءت الأنباء عن زيارتهما المرتقبة «مفاجأة لهم».

وأكد المصدر أن أفراد العائلة يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذا اللقاء، إدراكاً منهم لندرة الفرص التي قد تجمعهم جميعاً.

ويُقال إن كيت ميدلتون تأمل أيضاً أن يحضر ويليام، البالغ من العمر 44 عاماً، هذا اللقاء، لكنها في الوقت نفسه تحترم قراره، أياً كان.

كما زعم المصدر أن ولي العهد البريطاني لن يلتقي شقيقه الأصغر إلا عندما يشعر بأنه مستعد لذلك.

الأمير البريطاني ويليام (أ.ب)

وأضاف: «هذا الأمر ليس ضمن خطة ويليام، بل ضمن خطة هاري. كما أنهم لم يتوقعوا أن يأتي هاري إلى المملكة المتحدة برفقة ميغان والطفلين، لذلك كان ويليام متردداً. وإذا لم يكن مستعداً بعد، فلن يتم اللقاء».

في المقابل، يأمل الملك تشارلز في لقاء الأمير هاري، البالغ من العمر 41 عاماً، وميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عاماً، بينما يصفه المقربون منه بأنه «واقعي» في نظرته إلى فرص إعادة بناء العلاقة المتوترة مع ابنه.

ونقل مصدر مقرب قوله: «أبدت الملكة كاميلا دعماً كبيراً لجهود تحسين العلاقة. هناك حماس كبير، والملك تشارلز متفائل أيضاً بهذا الأمر، ويأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إصلاح العلاقة بين هاري وويليام».

ومن المقرر أن يصطحب هاري وميغان ماركل طفليهما إلى إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 2022.

وكان آخر لقاء جمع الأميرين ويليام وهاري خلال مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية في العام نفسه.

وكان هاري وميغان، اللذان تزوجا عام 2018، قد تنحيا عن أداء واجباتهما الملكية في عام 2020، وانتقلا للعيش في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، وهي الخطوة التي أدت إلى توتر العلاقات داخل العائلة المالكة.

ومن المقرر أن يزور هاري وميغان المملكة المتحدة للترويج لدورة ألعاب «إنفيكتوس 2027»، المقررة إقامتها في مدينة برمنغهام العام المقبل.