الأمير وليام يكشف أن الملك تشارلز «يكره كرة القدم»

كشف الأمير وليام أن والده العاهل البريطاني تشارلز الثالث «يكره كرة القدم»، وذلك خلال ظهوره في برنامج (بودكاست) يقدّمه نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، والذي بُثّ الجمعة، قبل ساعات فقط من الاحتفال بزواج كيلسي من نجمة البوب العالمية تايلور سويفت.

وشكّلت كأس العالم 2026 محور الحديث الرئيسي في الحلقة التي استضافت أمير ويلز، المعروف بتشجيعه نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان الملك تشارلز هو من نقل إليه شغفه بكرة القدم، أجاب: «بالتأكيد لا. والدي يكره كرة القدم».

وبفضل تألق قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين، الذي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، بلغت إنجلترا الدور ثمن النهائي.

ويواجه منتخب «الأسود الثلاثة» الأحد، نظيره المكسيكي على ملعب أزتيكا على ارتفاع كبير فوق سطح البحر.

وعندما سأله ترافيس كيلسي ما إذا كان سيعبر «المحيط الأطلسي» لحضور النهائي إذا واصلت إنجلترا مشوارها حتى المباراة النهائية، أجاب وليام: «بالتأكيد».