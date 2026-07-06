بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية استخدام أسلحة كيميائية ضد نافالني

هجوم روسي واسع يستبق قرارات «الناتو» لدعم كييف

شنّت القوات الروسية مجدداً واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى ليل الأحد - الاثنين، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بتبني خطوات وقرارات «حازمة». واستبق الهجوم انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة التي ينتظر أن تناقش الوضع حول أوكرانيا، ويعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلالها اجتماعاً مهماً مع زيلينسكي.

وتزامنت التطورات الميدانية مع تصاعد الدعوات الأوروبية إلى تعزيز حماية الأجواء الأوكرانية.

وتواصلت الضربات الروسية طوال ليلة الاثنين، لكن الهجوم الأقوى والأوسع وقع في ساعات الصباح الأولى، عندما استهدفت القوات الروسية بالصواريخ والمسيّرات الهجومية مناطق واسعة في كييف وعلى أطراف العاصمة ومنشآت في عدة مدن أخرى.

إخماد حرائق نجمت عن غارات روسية على مشارف كييف الاثنين (رويترز)

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان صباح ‌الاثنين، بأن الجيش شنَّ ‌هجوماً «واسعاً» على العاصمة الأوكرانية كييف ومواقع أخرى باستخدام أسلحة ومُسيَّرات بعيدة المدى ‌عالية الدقة ‌جرى إطلاقها ‌من ‌الجو والبر والبحر. وأضافت الوزارة أنها ‌استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة مناطق أوكرانية. وتابعت أن القوات الروسية استهدفت «منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومرافق قطاعي الطاقة والنفط في مدينة كييف ومحيطها، بالإضافة إلى البنية التحتية للمطارات العسكرية في كل من دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكييف».

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الضربات نُفذت بالصواريخ المجنحة والباليستية والمسيّرات، وأصابت مصنع «بوريفستنيك» لإنتاج الطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى ومعدات الرادار في كييف. كما استهدفت الضربات مستودعاً ضخماً للوقود بمدينة فيشنيفويه في ضواحي كييف، حيث تُستخدم مخزوناته لإمداد قوات زيلينسكي.

وفي كييف أيضاً ضُرب مصنع لبناء السفن وإنتاج زوارق «غروزا-إم» الحربية، ومصنع «كييف-1» لأجهزة الملاحة وأنظمة الأتمتة ومعدات صواريخ «نبتون-إم دي» الموجهة التي تُعدّ أحد أبرز أنظمة الصواريخ الأوكرانية. وضربت القوات الروسية مصنع «فيزار» للآليات وصيانة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، ومحطة كييف الكهرمائية. كما شملت الضربات موقع «كييف-79» لتصنيع المركبات المدرّعة والدروع الواقية والذخائر المستخدمة في مختلف أنواع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وورد في البيان أن الضربات شملت محطات الوقود والغاز الرئيسية والفرعية والكهرباء، والطرق والجسور ومواقع البنى التحتية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف، وأن الضربة الأعنف تلقتها العاصمة كييف وضواحيها.

رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية هالوك غوردون مستقبلاً الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته لدى وصوله إلى مطار إيسنبوغا بأنقرة الاثنين عشية القمة (إ.ب.أ)

رسالة تحذيرية

من جانبها، أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بتضرر أو تدمير ما لا يقل عن 15 مبنى سكنياً في كييف، بما في ذلك مبنى مكون من تسعة طوابق في منطقة بوديلسكي، حيث تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن أشخاص بين الأنقاض، ومستودع في منطقة أوبولونسكي.

ولفت الهجوم الواسع الأنظار في قوته وتوقيته، ورأى خبراء أنه شكل رسالة تحذيرية إلى قمة «الناتو» التي تنطلق الثلاثاء وسط تقديرات بأن غالبية الدول الأعضاء في الحلف يدعمون توجهاً لتوسيع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني طالب قادة «الناتو» عشية قمتهم باتخاذ قرارات حازمة دعماً لبلاده في صراعها مع روسيا (أ.ف.ب)

وكان هذا ثاني هجوم خلال أسبوع تستخدم فيه روسيا صواريخ باليستية يصعب اعتراضها، ما دفع زيلينسكي لتجديد مناشدته العاجلة للحلفاء باتخاذ «قرارات قوية» لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. كما دعاهم إلى إرسال صواريخ متطورة لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» أميركية الصنع. كذلك، أكد الاتحاد الأوروبي حاجة أوكرانيا إلى تعزيزات في مجال الدفاع الجوي. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الهجوم يظهر حاجة أوكرانيا «الملحة» لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستُناقش خلال اجتماع «الناتو» في أنقرة.

ومن المقرر أن يناقش زيلينسكي تطورات الحرب مع الرئيس ترمب على هامش قمة الحلف . وقال الرئيس الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «من الأهمية بمكان أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية، وبالتالي حماية أرواح المدنيين». وأوضح زيلينسكي أن الجيش الأوكراني أسقط بعض المسيّرات وصواريخ «كروز» الروسية، لكنه يفتقر إلى «مخزون كاف من الصواريخ الاعتراضية» للتصدي للصواريخ الباليستية.

تنشيط الدبلوماسية

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب سيلتقي زيلينسكي الأربعاء على هامش القمة، في مسعى من أجل تنشيط الجهود الدبلوماسية. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته: «من الواضح أن الرئيس ترمب سيلتقي مع زيلينسكي لمناقشة سبل إنهاء الحرب؛ فهذه المسألة تمثل أولوية بالنسبة له منذ فترة طويلة». وأضاف المسؤول أن ترمب سيجري بعد ذلك متابعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع له في الكرملين الاثنين (أ.ب)

ويرفض الرئيس الروسي التراجع عن مطالبه المتشددة المتعلقة بالأراضي والسياسة، وهي مطالب تصفها أوكرانيا وحلفاؤها بأنها ترقى إلى مستوى الاستسلام.

وقال الكرملين الجمعة إنه سيطر على مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك التي تُعد السيطرة عليها هدفاً رئيسياً للكرملين. وقد نفت كييف هذا الادعاء بشدة، مؤكدة أن القتال لا يزال مستمراً. واللافت أنه رغم المطالب الأوكرانية الملحة، التي تلقى دعماً من عدد من أبرز بلدان حلف الأطلسي، فإن خبراء في موسكو رأوا أن مسألة مواصلة الدعم العسكري غير المشروط لأوكرانيا قد تشكل نقطة خلافية، خصوصاً بسبب مواقف الإدارة الأميركية التي أعلنت قبل يومين عزمها استئناف جهود السلام بين موسكو وكييف، فضلاً عن أن خلافاً برز خلال الفترة الأخيرة بين أوكرانيا وبولندا قد يضع عراقيل إضافية أمام اتخاذ قرارات حاسمة. ورغم ذلك كانت كييف قد قطعت شوطاً في تعزيز تعاونها العسكري مع بلدان الحلف بشكل ثنائي، وأبرمت اتفاقات واسعة خلال الأسابيع الماضية مع ألمانيا لتطوير منظومة دفاع جوي مشتركة، ووقّعت اتفاقات مماثلة مع بريطانيا والنرويج.

إلى ذلك، كشفت تقارير عسكرية عن أن المنظومات الألمانية التي ستقدم إلى أوكرانيا، تم تصنيعها بالاعتماد على منصة «إيه سي إس في جي 5» الألمانية المجنزرة التي صممت لتكون بديلاً عصرياً وفعالاً للمركبات القديمة من طراز «إم 113» الأميركية.

وأوضحت البيانات الفنية أن المنظومة الجديدة تتميز بوزن يصل إلى 26.5 طن مع قدرة عالية على المناورة بفضل محركها القوي الذي يولد 625 حصاناً مما يمنحها سرعة قصوى تصل إلى 74 كيلومتراً بالساعة. وأضافت مصادر أن المنظومة النرويجية المقدمة لكييف زودت بمحطات رادار متطورة للكشف عن الأهداف الجوية مثبتة على الساري القابل للرفع مع حاويتين مزدوجتي الشحن تحملان صواريخ مضادة للطائرات من طراز «سايدويندر أو إيريس تي».

وبيّنت المعطيات أن مدى هذه الصواريخ يتراوح بين 10 و15 كيلومتراً حسب النوع المستخدم مما يوفر حماية فعالة للقوات البرية ضد الاختراقات الجوية القريبة مع مدى سير يصل إلى 1000 كيلومتر. وأكد خبراء أن أوكرانيا ستكون الدولة الأولى التي تستخدم هذه المنظومات فعلياً في الميدان بعد أن كان الهدف من تطويرها في الأصل تلبية احتياجات القوات المسلحة النرويجية والهولندية في إطار التعاون الدفاعي.