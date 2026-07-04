بيرنهام يستبعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا

استبعد أندي بيرنهام، الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في بريطانيا، أمس (الجمعة)، الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، متعهداً الالتزام بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال، وبمواصلة دعم أوكرانيا.

ويُتوقع أن يتولّى بيرنهام، وهو المرشح الوحيد حالياً لخلافة كير ستارمر الذي استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة الشهر الماضي، قيادة حزب العمال (يسار الوسط) وتشكيل الحكومة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وخلال جلسة «اسألني أيّ شيء» على منصة «ريديت»، أجاب الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى عن أسئلة تناولت قضايا عدة، بدءاً من الإصلاح الانتخابي إلى السياسة الخارجية، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفيما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، قال بيرنهام إنه سيقدّم لكييف مستوى الدعم نفسه الذي قدمه ستارمر، مشيراً أيضاً إلى رغبته في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل عن احتمال الذهاب إلى انتخابات عامة فورية، أجاب: «كلا»، مؤكداً أنه سيعمل وفق «برنامج 2024 الانتخابي»، الذي قاد حزبه إلى فوز كاسح في ذلك العام، علماً أن الانتخابات المقبلة ليست مقرّرة قبل عام 2029.

وفي جلسة «ريديت»، أشار بيرنهام أيضاً إلى أنه لا يزال يؤيّد إصلاح نظام الاقتراع البريطاني القائم على مبدأ «الفائز الأول»، والذي استفاد منه تاريخياً الحزبان الرئيسيان في البلاد. وقال: «أنا مؤيد قوي للإصلاح الانتخابي، لأنني أعتقد أنه سيساعد على الانتقال إلى سياسة أكثر تعاونا وأقل تركيزاً على تسجيل النقاط السياسية وأكثر اهتماماً بحل المشكلات»، وأضاف: «سأسعى إلى إقناع حزبي بضرورة تضمين البرنامج الانتخابي المقبل التزاماً بالإصلاح الانتخابي».