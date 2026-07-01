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العالم أوروبا

انفجارات في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

رجال إنقاذ في موقع تعرض لغارة روسية في زابوروجيا (رويترز)
رجال إنقاذ في موقع تعرض لغارة روسية في زابوروجيا (رويترز)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
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  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

انفجارات في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

رجال إنقاذ في موقع تعرض لغارة روسية في زابوروجيا (رويترز)
رجال إنقاذ في موقع تعرض لغارة روسية في زابوروجيا (رويترز)

سمع دوي سلسلة جديدة من الانفجارات، في وقت مبكر من صباح اليوم (الخميس) في وسط العاصمة الأوكرانية وشرقها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعدما حذر سلاح الجو من اقتراب العديد من الصواريخ من كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على «تلغرام»: كييف تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والمسيّرات، ودوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة».

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسمع مساء أمس دوي انفجار وشوهدت سحابة من الدخان وألسنة لهب. وهرعت طواقم الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة على الفور.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن «هجوم ضخم».

وقال في مؤتمر صحافي «أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ».

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة».

وفشلت جهود السلام الأميركية حتى الآن في التوسط لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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العالم أوروبا

انخفاض كبير في عدد المهاجرين إلى بريطانيا عبر المانش

الشرطة البحرية الفرنسية تساعد في إنقاذ مهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولته عبور المانش (الشرطة البحرية الفرنسية - أ.ف.ب)
الشرطة البحرية الفرنسية تساعد في إنقاذ مهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولته عبور المانش (الشرطة البحرية الفرنسية - أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض كبير في عدد المهاجرين إلى بريطانيا عبر المانش

الشرطة البحرية الفرنسية تساعد في إنقاذ مهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولته عبور المانش (الشرطة البحرية الفرنسية - أ.ف.ب)
الشرطة البحرية الفرنسية تساعد في إنقاذ مهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولته عبور المانش (الشرطة البحرية الفرنسية - أ.ف.ب)

انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المانش بنسبة 41 في المائة خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية الصادرة الأربعاء.

ووصل حوالى 11884 مهاجرا إلى السواحل البريطانية على متن زوارق متهالكة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 حزيران/يونيو 2026، مقارنة بـ19982 وافدا خلال الفترة نفسها من العام 2025.

ويشكل هذا التراجع نبأ سارا لحزب العمال الذي وصل إلى السلطة قبل عامين، لكنه بات متأخرا منذ أشهر في استطلاعات الرأي الوطنية خلف حزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج.

وكان كير ستارمر، رئيس الوزراء المستقيل، تعهد «تفكيك عصابات» المهربين، إلا أن 2025 سجل ثاني أعلى عدد للمهاجرين الوافدين عبر قناة المانش منذ 2018، وهو العام الذي بدأت تشهد فيه هذه الرحلات ازديادا كبيرا.

وأعلن ستارمر استقالته قبل عشرة أيام، ويتوقع أن يخلفه قريبا في داونينغ ستريت رئيس البلدية السابق لمانشستر الكبرى آندي بيرنهام الذي ينتمي أيضا إلى حزب العمال.

وقدّمت الحكومة الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء والهجرة، عبر وزيرة الداخلية شبانة محمود، يهدف إلى كبح الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.

كما وقعت لندن اتفاقات مع دول عدة مثل ألمانيا التي تعهدت تشديد الرقابة على المستودعات التي تُخزَّن فيها قطع غيار الزوارق التي يستخدمها المهربون، وكذلك العراق، بهدف ترحيل مهاجرين غير نظاميين.

وفي أبريل (نيسان)، وقّعت الحكومة اتفاقا مدته ثلاث سنوات مع السلطات الفرنسية ينص على دفع 662 مليون جنيه استرليني (771 مليون يورو) لتمويل دوريات على الشواطئ التي تنطلق منها الزوارق.

كما أن عدد الوافدين في النصف الأول من العام 2026 يقل بنسبة 12 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2024 (13489 وافدا)، عندما كان حزب المحافظين المعارض ما زال في السلطة.

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بريطانيا فرنسا
العالم أوروبا

المدعون الألمان يوجهون اتهاماً رسمياً للمشتبه به بتفجير خط نورد ستريم

الشرطة ترافق المشتبه به سيرهي كوزنيتسوف إلى مروحية عقب جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني (رويترز)
الشرطة ترافق المشتبه به سيرهي كوزنيتسوف إلى مروحية عقب جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

المدعون الألمان يوجهون اتهاماً رسمياً للمشتبه به بتفجير خط نورد ستريم

الشرطة ترافق المشتبه به سيرهي كوزنيتسوف إلى مروحية عقب جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني (رويترز)
الشرطة ترافق المشتبه به سيرهي كوزنيتسوف إلى مروحية عقب جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني (رويترز)

أعلن مدّعون عامون ألمانيون، الأربعاء، توجيه اتهامات رسمية إلى مشتبه به في عملية تخريب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي يربط روسيا بأوروبا عام 2022.

وأكد مدّعون فدراليون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توجيه اتهامات للمشتبه به على خلفية التفجير، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه مواطن أوكراني ويعتقد أنه كان يقود الفريق الذي نفذ العملية.

وأضافوا أنه المشتبه به نفسه الذي أوقف في صيف 2025 في إيطاليا ثم سُلِّم لألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) التالي، وكان قد عُرِف في ذلك الوقت باسم سيرهي كوزنيتسوف.

وأكدت شركة المحاماة الموكلة الدفاع عنه أن موكلها يواجه اتهامات بـ«شن هجمات على بنى تحتية مدنية للطاقة، والتسبب في تفجير مواد متفجرة، وتدمير منشآت قائمة".

وأفادت تقارير إعلامية بأن المحققين يعتقدون أن كوزنيتسوف كان يتولى القيادة على اليخت الذي استُخدم في تنفيذ العملية.

وأفيد بأنه قيد الاحتجاز الآن في هامبورغ حيث سيواجه المحاكمة.

وتوصف الأدلة التي جمعت ضده بأنها «دامغة» إذ يزعم أنه ورّط نفسه خلال مكالمات هاتفية أجراها مع أقارب ومعارف له عندما كان محتجزا في إيطاليا.

وعند توقيفه، قال المدعون الألمان إن كوزنيتسوف استخدم وثائق هوية مزورة لاستئجار يخت انطلق من مدينة روستوك الألمانية لتنفيذ الهجمات.

وذكرت الإذاعة الألمانية (ARD) أن المحققين عثروا على آثار لمتفجرات عسكرية على متن اليخت وأنه تم تحديد سبعة مشتبه بهم في القضية، قتل أحدهم بعد الهجوم خلال القتال ضد روسيا.

والعام الماضي، رفضت محكمة بولندية طلبا ألمانيا بتسليم مشتبه به أوكراني آخر في قضية نورد ستريم.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن حكومته لم تكن على علم بأي خطة لتفجير خط الأنابيب.

العالم أوروبا

مقتل شخص في هجوم استهدف منازل مسؤولين في الحزب الحاكم باليونان

سيارات محترقة إثر هجوم استهدف مبان سكنية مرتبطة بالحزب الحاكم في اليونان (رويترز)
سيارات محترقة إثر هجوم استهدف مبان سكنية مرتبطة بالحزب الحاكم في اليونان (رويترز)
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
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  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

مقتل شخص في هجوم استهدف منازل مسؤولين في الحزب الحاكم باليونان

سيارات محترقة إثر هجوم استهدف مبان سكنية مرتبطة بالحزب الحاكم في اليونان (رويترز)
سيارات محترقة إثر هجوم استهدف مبان سكنية مرتبطة بالحزب الحاكم في اليونان (رويترز)

استهدف مهاجمون منازل ثلاثة سياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية الصنع، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفادت الشرطة.

واستهدفت الهجمات التي وقعت فجرا في مدينة ثيسالونيكي (شمال)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شخصيات من حزب «الديموقراطية الجديدة» باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من أسطوانات غاز.

سيارات محترقة إثر استهداف أعضاء في حزب «الديموقراطية الجديدة» باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من أسطوانات غاز (ا.ب)

وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» عن «صدمته وغضبه» إزاء ما وصفه بأنه «هجوم جبان وإرهابي ومجرم».

وأفاد موقع «كاثيميريني» الإخباري بأن والدَي المرشحة السابقة للحزب أفروديتي نيستورا أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن العضوين الآخرين المستهدفين هما رئيس اللجنة التنفيذية للحزب زيسيس يواكيموفيتش، والنائب السابق سافاس أناستاسياديس.

وتوفيت والدة نيستورا مساء الأربعاء وفقا لما أعلنه المستشفى الذي نقلت إليه لتلقي العلاج في ثيسالونيكي.

وقال ميتسوتاكيس في بيان، إن هذه الوفاة «تؤكد الطبيعة الإجرامية واللاإنسانية للعنف الأعمى المستشري في الحياة العامة».

وأفادت الشرطة بأن أربع مركبات كانت متوقفة في موقف سيارات منزل نيستورا احترقت بالكامل.

ولم تكشف الشرطة عن الجهة المحتملة التي قد تكون وراء تنفيذ هذه الهجمات كما لم تشر إلى الدوافع، في حين تولت شعبة مكافحة الإرهاب التحقيقات.

وغالبا ما تلجأ جماعات يسارية وأناركية في اليونان إلى استخدام عبوات متفجرة يدوية الصنع لاستهداف شخصيات سياسية ومصارف وشركات، ما يسفر عن وقوع أضرار مادية لكن نادرا ما يخلف ضحايا.

وقالت الشرطة إن المتفجرات صنعت من أسطوانات غاز البوتان الصغيرة، مشيرة إلى أن الهجمات يبدو أنها نفذت من الجهة نفسها.

وأوضح الناطق باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس في تصريحات إذاعية، أن الهجمات كلها نفذت في غضون 15 دقيقة.

وقال عناصر أمن إنهم يعملون على جمع تسجيلات كاميرات المراقبة للمساعدة في تعقب الجناة.

وأكد ميتسوتاكيس أنه سيتوجه إلى ثيسالونيكي مساء الأربعاء برفقة عدد من الوزراء لتقديم الدعم لأعضاء الحزب.

وشدد على أن هذه الزيارة «ستبعث برسالة واضحة وحاسمة مفادها: لا تسامح بتاتا مع أي شكل جديد من أشكال الإرهاب الذي قد يظهر في بلادنا».

كما دانت أحزاب المعارضة اليسارية الهجمات.وجاء في بيان لحزب «سيريزا» اليساري المتطرف أن «كل أشكال العنف السياسي تستوجب الإدانة المطلقة».

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