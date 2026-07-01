انفجارات في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

سمع دوي سلسلة جديدة من الانفجارات، في وقت مبكر من صباح اليوم (الخميس) في وسط العاصمة الأوكرانية وشرقها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعدما حذر سلاح الجو من اقتراب العديد من الصواريخ من كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على «تلغرام»: كييف تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والمسيّرات، ودوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة».

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسمع مساء أمس دوي انفجار وشوهدت سحابة من الدخان وألسنة لهب. وهرعت طواقم الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة على الفور.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن «هجوم ضخم».

وقال في مؤتمر صحافي «أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ».

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة».

وفشلت جهود السلام الأميركية حتى الآن في التوسط لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.