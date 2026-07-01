مقتل شخص في هجوم استهدف منازل مسؤولين في الحزب الحاكم باليونان

استهدف مهاجمون منازل ثلاثة سياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية الصنع، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفادت الشرطة.

واستهدفت الهجمات التي وقعت فجرا في مدينة ثيسالونيكي (شمال)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شخصيات من حزب «الديموقراطية الجديدة» باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من أسطوانات غاز.

سيارات محترقة إثر استهداف أعضاء في حزب «الديموقراطية الجديدة» باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من أسطوانات غاز (ا.ب)

وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» عن «صدمته وغضبه» إزاء ما وصفه بأنه «هجوم جبان وإرهابي ومجرم».

وأفاد موقع «كاثيميريني» الإخباري بأن والدَي المرشحة السابقة للحزب أفروديتي نيستورا أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن العضوين الآخرين المستهدفين هما رئيس اللجنة التنفيذية للحزب زيسيس يواكيموفيتش، والنائب السابق سافاس أناستاسياديس.

وتوفيت والدة نيستورا مساء الأربعاء وفقا لما أعلنه المستشفى الذي نقلت إليه لتلقي العلاج في ثيسالونيكي.

وقال ميتسوتاكيس في بيان، إن هذه الوفاة «تؤكد الطبيعة الإجرامية واللاإنسانية للعنف الأعمى المستشري في الحياة العامة».

وأفادت الشرطة بأن أربع مركبات كانت متوقفة في موقف سيارات منزل نيستورا احترقت بالكامل.

ولم تكشف الشرطة عن الجهة المحتملة التي قد تكون وراء تنفيذ هذه الهجمات كما لم تشر إلى الدوافع، في حين تولت شعبة مكافحة الإرهاب التحقيقات.

وغالبا ما تلجأ جماعات يسارية وأناركية في اليونان إلى استخدام عبوات متفجرة يدوية الصنع لاستهداف شخصيات سياسية ومصارف وشركات، ما يسفر عن وقوع أضرار مادية لكن نادرا ما يخلف ضحايا.

وقالت الشرطة إن المتفجرات صنعت من أسطوانات غاز البوتان الصغيرة، مشيرة إلى أن الهجمات يبدو أنها نفذت من الجهة نفسها.

وأوضح الناطق باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس في تصريحات إذاعية، أن الهجمات كلها نفذت في غضون 15 دقيقة.

وقال عناصر أمن إنهم يعملون على جمع تسجيلات كاميرات المراقبة للمساعدة في تعقب الجناة.

وأكد ميتسوتاكيس أنه سيتوجه إلى ثيسالونيكي مساء الأربعاء برفقة عدد من الوزراء لتقديم الدعم لأعضاء الحزب.

وشدد على أن هذه الزيارة «ستبعث برسالة واضحة وحاسمة مفادها: لا تسامح بتاتا مع أي شكل جديد من أشكال الإرهاب الذي قد يظهر في بلادنا».

كما دانت أحزاب المعارضة اليسارية الهجمات.وجاء في بيان لحزب «سيريزا» اليساري المتطرف أن «كل أشكال العنف السياسي تستوجب الإدانة المطلقة».