أوكرانيا تراهن على الاستنزاف... ضربات العمق تضغط على روسيا وتغيّر معادلات الحرب

بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب، يرى محللون أن أوكرانيا نجحت في تحويل مسار المواجهة تدريجياً نحو حرب استنزاف تستهدف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية، عبر تكثيف الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى داخل العمق الروسي، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق حيوية قرب موسكو وشبه جزيرة القرم.

صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

وبينما كان كثيرون يعتقدون في بداية الحرب، لا سيما بعد تراجع الدعم الأميركي لكييف مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، أن عامل الوقت يصب في مصلحة روسيا بفضل تفوقها العددي والصناعي، تشير تطورات الأشهر الأخيرة إلى تغير نسبي في ميزان المبادرة، وفق ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

جنود من الحرس الوطني الأوكراني يتحدثون قبل مهمة قتالية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا بالقرب من بلدة دوبروبيليا على خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 28 يونيو 2026 (رويترز)

التكنولوجيا تمنح كييف هامشاً للمناورة

بحسب مصادر عسكرية أوكرانية، استعادت القوات الأوكرانية نحو 600 كيلومتر مربع منذ مطلع العام، مستفيدة من تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة والضربات الدقيقة بعيدة المدى. ويقول مسؤول أوكراني سابق إن كييف تعتمد استراتيجية تقوم على استغلال الفرص الميدانية ثم تحويلها إلى مكاسب استراتيجية، بهدف إضعاف روسيا، وتقليص قدرتها على دعم قواتها على الجبهة.

وأدت الضربات الأوكرانية إلى تعطيل ما لا يقل عن 20 في المائة من قدرات التكرير الروسية، مستهدفة قطاعاً يشكل أحد أهم مصادر تمويل المجهود الحربي الروسي، كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطلاق حملة تمتد 40 يوماً لتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

سيارات تصطف في طوابير للتزوّد بالوقود في محطة وقود تابعة لشركة «روسنفت» في موسكو بروسيا يوم 30 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

القرم والموارد البشرية... ضغوط متزايدة

وتواجه روسيا أيضاً تحديات متنامية في شبه جزيرة القرم، بعدما تعرّضت منظومات دفاعها الجوي لضربات أضعفت حماية منشآت استراتيجية، بينما تراجعت الحركة السياحية، وفُرضت قيود على بيع الوقود، في تطورات يرى مراقبون أنها قد تؤثر في دعم القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS) في واشنطن، إلى أن إجمالي القتلى والجرحى والمفقودين في صفوف القوات الروسية بلغ نحو 1.2 مليون منذ بداية الحرب، مع استمرار خسائر بشرية كبيرة واستنزاف للمعدات العسكرية، في ظل تراجع مخزونات الحقبة السوفياتية التي اعتمدت عليها موسكو خلال السنوات الماضية.

صورة من موقع ضربة صاروخية روسية في كييف بأوكرانيا يوم 25 يونيو 2026 (رويترز)

لا حسم قريباً رغم تبدّل المعادلات

ورغم هذه التطورات، يحذّر خبراء من اعتبار أن النصر الأوكراني بات وشيكاً؛ إذ لا تزال كييف تفتقر، بحسب تقديرات عسكرية، إلى الإمكانات اللازمة لاستعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، حسب صحيفة «لوفيغارو».

كما يبقى مستقبل الحرب مرتبطاً بقدرة الاقتصاد الروسي على مواصلة تحمّل تكلفة الصراع، وبالخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا خلص إلى أن تحقيق أهدافه العسكرية أصبح بعيد المنال، سواء عبر العودة إلى طاولة المفاوضات أو المضي في مزيد من التصعيد.