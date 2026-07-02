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الرياضة رياضة عالمية

كيميتش: أشعر بفراغ تام... ولا أرغب بالكلام

قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش (أ.ف.ب)
قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

كيميتش: أشعر بفراغ تام... ولا أرغب بالكلام

قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش (أ.ف.ب)
قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش (أ.ف.ب)

لا يزال قائد المنتخب الألماني، جوشوا كيميتش، يشعر بإحباط شديد جراء خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصدم المنتخب الألماني جماهيره بخروجه السريع من المونديال، بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح.

وكتب كيميتش على حسابه في «إنستغرام»، يوم الأربعاء: «أشعر الآن بفراغ تام، ولا أرغب حقاً في الكلام. لكن مواجهة هذه المواقف جزء من اللعبة».

وأضاف: «خطَّطنا معاً لكأس عالم ناجحة للغاية، لتمثيل ألمانيا بشرف، ولتقديم مساهمة ولو بسيطة في إحداث تغيير إيجابي في بلدنا. لكننا فشلنا. مرة أخرى. وهذا يقتلني».

وتمكَّنت ألمانيا من تجاوز دور المجموعات بعد فشلها في التأهل للأدوار الإقصائية في النسختين الماضيتين عامَي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب.

وصرَّح كيميتش في رسالته بأنه «فخور» بكونه «قائد هذا الفريق»، لكنه لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث.

وأضاف: «كنا نتمنى أن نقدِّم لكم جميعاً، ولأنفسنا أيضاً، مزيداً من العطاء».

كما أكد كيميتش أنَّ اعتزال اللعب الدولي ليس خياراً مطروحاً بالنسبة له، حيث قال: «الاستسلام ليس خياراً بالنسبة لي أبداً. لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى أكثر من مجرد أيام قليلة لأستعيد لياقتي».

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الرياضة رياضة عالمية

مباسي حارس الكونغو الديمقراطية: فخور بما قدمنا

ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية (رويترز)
ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مباسي حارس الكونغو الديمقراطية: فخور بما قدمنا

ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية (رويترز)
ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية (رويترز)

تألَّق ليونيل مباسي، حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، بتصديات مؤثرة بيديه وأجزاء حساسة من جسده، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة 1 - 2 أمام إنجلترا التي انتزعت بطاقة التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الأربعاء.

قال مباسي بلهجة ساخرة: «قدمت جسدي للعلم»، مضيفاً: «لكننا ندرك أيضاً أن هاري كين من أفضل مهاجمي العالم، وكان علينا التركيز على الحدِّ من خطورته، ولكن للأسف لم ننتبه له في الهدفين».

وأضاف: «مهمتي هي مساعدة الفريق والتصدي للتسديدات. لحُسن الحظ، تصديت لعدد من المحاولات خلال المباراة، وكنت أتمنى أن أمنع الهدفين».

وواصل: «أنا فخور ببلدي، وبهذا الفريق الذي كافح لآخر دقيقة في المباراة».

ويتطلع مباسي لاستغلال المشارَكة في مونديال 2026 للارتقاء بكرة القدم في بلاده.

وختم تصريحاته، بالقول: «فخور بتمثيل الكونغو. بذلنا قصارى جهدنا، وللأسف التوفيق لم يحالفنا، والآن سنرتاح استعداداً للعمل بجدية من أجل تكرار مثل هذه الإنجازات».

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كأس العالم رياضة الكونغو
الرياضة رياضة عالمية

لابورتا: مساعينا لضم ألفاريز «شريفة»... ولا أفهم سبب لجوء أتلتيكو لـ«فيفا»

لابورتا (رويترز)
لابورتا (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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لابورتا: مساعينا لضم ألفاريز «شريفة»... ولا أفهم سبب لجوء أتلتيكو لـ«فيفا»

لابورتا (رويترز)
لابورتا (رويترز)

صرَّح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بأنَّه لا يفهم سبب تقديم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإسباني للعبة بشأن محاولتهم التعاقد مع المهاجم جوليان ألفاريز.

وقال لابورتا، الذي أُعيد انتخابه رئيساً لبرشلونة لولاية رابعة في مارس (آذار) الماضي، في خطاب تنصيبه إن سعي النادي وراء اللاعب الأرجنتيني الدولي كان «شريفاً»، مضيفاً أنَّ عرضهم سيظلُّ قائماً في الوقت الحالي.

ويتنافس ريال مدريد الإسباني أيضاً على ضم ألفاريز، علماً بأنَّه تمَّ رفض عرضه البالغ 173 مليون دولار للتعاقد معه الشهر الماضي، بينما زعمت إدارة أتلتيكو أنَّ برشلونة لم يحصل على إذن للتفاوض مع نجم «راقصي التانغو».

وأكد لابورتا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا نعرف ما استراتيجيتهم، لقد أجرينا كثيراً من الصفقات مع

أتلتيكو دون مشكلات. هذه الصفقة ربما تكون أكثر حساسية».

وأضاف: «نبذل جهداً كبيراً بعرض سنتمسَّك به حتى نعيد النظر فيه. آمل أن يعيد أتلتيكو النظر في الأمر أيضاً، ويقبل العرض».

وأوضح رئيس برشلونة: «إذا لم يقوموا بذلك، فسنرى ما سنفعله. لا أعرف ما الهدف من الذهاب إلى (فيفا). هناك مَن يريد إفساد الأمور».

وانضم ألفاريز، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 2022 بقطر، إلى أتلتيكو قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024.

وأحرز ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتلتيكو خلال الموسم الماضي، من بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل الفريق للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وأشار لابورتا: «لم يتحدَّث جوليان عن برشلونة، بل طرح فكرة الانتقال إلى نادٍ آخر. لطالما كان اللاعب ضمن دائرة اهتمام برشلونة، حتى قبل انتقاله لمانشستر سيتي، لكننا لم نكن قادرين على تحمل تكاليف الصفقة آنذاك».

واختتم لابورتا حديثه قائلاً: «تحدثت مع مسؤولي أتلتيكو، وقدَّم المدير الرياضي ديكو عرضاً. نعلم أنَّه يرغب في الانتقال إلينا. مع كامل الاحترام، أبلغناهم بأنَّ لديهم عرضاً، لكنهم قالوا إنَّهم لا يريدون بيعه لعدم وجود بديل آخر».

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برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

بلجيكا تبكي السنغال بـ«ريمونتادا» مثيرة... وتصعد إلى دور الـ16

فرحة بلجيكية بهدف الفوز القاتل (أ.ب)
فرحة بلجيكية بهدف الفوز القاتل (أ.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

بلجيكا تبكي السنغال بـ«ريمونتادا» مثيرة... وتصعد إلى دور الـ16

فرحة بلجيكية بهدف الفوز القاتل (أ.ب)
فرحة بلجيكية بهدف الفوز القاتل (أ.ب)

حجزت بلجيكا مقعدها في دور الـ16 من كأس العالم بعد فوزها المثير 3 - 2 على السنغال، الأربعاء، إذ سجَّلت هدفين متأخرين لتفرض وقتاً إضافياً على شوطين، قبل أن ينفِّذ يوري تيليمانس ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 125.

وسجَّل تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء بعد تعرُّضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز حبيب ديارا الهدف الأول بعد أن تابع ضربة رأس إسماعيلا سار التي ارتدت من القائم الأيسر للمرمى، ليمنح السنغال تقدماً مستحقاً في الدقيقة 25. ثم أطلق سار تسديدةً قويةً تجاوزت الحارس تيبو كورتوا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 51.

وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86 قبل أن يدرك القائد تيليمانس التعادل بعد أقل من 3 دقائق، ليفرض شوطين إضافيَّين.

وستواجه بلجيكا الفائز في المباراة التي ستُقام لاحقاً بين الولايات المتحدة، والبوسنة والهرسك، في سياتل في السادس من يوليو (تموز) للتنافس على مقعد في دور الـ8.

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