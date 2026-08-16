لانس «سوبر فرنسا» في مباراة بطلها السعودي «عبدالحميد»

حصد فريق لانس، الذي لعب بعشرة لاعبين، لقبه الأول على صعيد كأس السوبر الفرنسية بفوزه 1-صفر على باريس سان جيرمان في ملعب بولار-ديليليس، بعد 28 عاماً من خسارته أمام نفس المنافس في مشاركته الوحيدة الأخرى في تلك المباراة التي تشكل افتتاح الموسم الفرنسي.

وتقدم حامل لقب كأس فرنسا على بطل الدوري الفرنسي في الدقيقة 32، عندما سقطت تسديدة ماتيو أودول التي غيرت اتجاهها أمام فلوريان توفان الذي سجل بسهولة دون رقابة عند القائم البعيد.

وتراجع عدد لاعبي الفريق المضيف إلى 10 لاعبين بعد سبع دقائق، عندما استحوذ الشاب كيليان أنتونيو على الكرة في صراع مع ماجنيس أكليوش، لكنه اصطدم بساق مهاجم باريس سان جيرمان، فحصل على بطاقة حمراء من الحكم جيريمي بينيار.

عبدالحميد يهنئ فلوريان ثوفان بعد تسجيله الهدف (أ.ف.ب)

وشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس وخاض الـ90 دقيقة كاملة، وقاد خط وسط الفريق خاصة مع النقص العددي، كما قدم أداء لافتاً بشهادة النقاد، حيث منع العديد من هجمات الفريق الباريسي من الوصول إلى المرمى الأصفر.

وهذا هو لقب سعود الثاني رفقة لانس، عقب حصد لقب كأس فرنسا في مايو (أيار) الماضي على حساب نيس.

وكان سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، الذي رفع كأس السوبر الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه على أستون فيلا 2-1 في سالزبورغ، قد سجل هدفاً في الدقيقة 75، لكن هدف فابيان رويز ألغي بداعي التسلل.

كما أنهى سان جيرمان، الذي كان قد فاز باللقب في السنوات الأربع السابقة، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع نونو مينديز في الدقيقة 87 لتوجيهه ضربة بمرفقه إلى وجه ميخاو سكوراش مهاجم لانس.