بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5291079-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
بنما:«الشرق الأوسط»
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بنما:«الشرق الأوسط»
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بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
أعلن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الأربعاء، بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات، على غرار النموذج الذي بناه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.
وتحاول دول عدة في أميركا اللاتينية استنساخ تجربة السجون الصارمة التي ينتهجها رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الذي احتجز في إطار «حربه على العصابات» 92 ألف شخص منذ العام 2022.
ومن دون الإشارة إلى السياسة الأمنية لنظيره السلفادوري، أكد مولينو رغبته في تشديد النظام العقابي داخل السجون لمنع السجناء من مواصلة إدارة نشاطاتهم الإجرامية من داخل زنزاناتهم.
وقال مولينو أمام البرلمان «سنشيد سجنا شديد الحراسة وسنشدد النظام العقابي من خلال عزل زعماء العصابات بشكل كامل».
ويأتي إعلان الرئيس البنمي في وقت تشهد البلاد موجة عنف صدمت الرأي العام إثر مقتل طفلة في العاشرة من العمر في هجوم نفذه قتلة مأجورون كان يستهدف والدها، بالإضافة إلى هروب حوالى 200 سجين قبل نحو شهر، أُعيد توقيف معظمهم لاحقا.
وقال مولينو «أفضل أن أُتهم بجعل السجون مكتظة على أن أترك أفراد العصابات يواصلون ممارسة الابتزاز والقتل والسرقة وترويج المخدرات في شوارع بلادنا».
وبدأت الإكوادور وكوستاريكا أيضا تشييد سجون شديدة الحراسة مستوحاة من «مركز حجز الإرهابيين» في السلفادور حيث يُكدَّس السجناء بالعشرات داخل الزنزانات في ظل نظام عقابي بالغ القسوة.
فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالَينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5290976-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-7-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%86
صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
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كاراكاس:«الشرق الأوسط»
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فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالَين
صورة لفندق متضرر على شاطئ في كاراباليدا بولاية لا غوايرا بفنزويلا 30 يونيو 2026 في أعقاب الزلزالين التوأمين اللذين وقعا في 24 يونيو (أ.ف.ب)
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، الحداد سبعة أيام على ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، وأسفرا عن مقتل نحو ألفي شخص وترك آلاف آخرين في عداد المفقودين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتبت رودريغيز على حسابها على «تلغرام»: «روح فنزويلا ممزقة بفعل الخسائر البشرية الناجمة الزلزالين المدمّرين»، معلنة الحداد الوطني سبعة أيام اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الأربعاء.
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران) إلى 1943 قتيلاً، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، يوم الثلاثاء.
وقال رودريغيز: «أحصينا حتّى الساعة 1943 قتيلاً»، مع الإشارة إلى أكثر من 10 آلاف و500 جريح و15 ألف منكوب. وتمّ إنقاذ 6 آلاف و461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.
بعد 6 أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا... فريق أردني ينقذ طفلًا عمره 3 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5290807-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-6-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-3
طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)
كراكاس:«الشرق الأوسط»
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كراكاس:«الشرق الأوسط»
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بعد 6 أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا... فريق أردني ينقذ طفلًا عمره 3 سنوات
طفل محاصر تحت الأنقاض عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا بينما يقوم فريق أردني بعملية إنقاذ في موقع يُعتقد أنه كاراكاس (الأمن العام الأردني/ رويترز)
أُخرج طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات حياً من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا، حسبما أفاد فريق إنقاذ أردني.
وقالت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الطفل، ويدعى كليبر موران، انتُشل من تحت الأنقاض في ولاية لا غوايرا. ووصفت رودريغيز إنقاذ الطفل بأنه «مصدر أمل لشعبنا»، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن عشرات الآلاف من الأشخاص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى.
ارتفع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي - والتي بلغت قوتها 7.2 و7.5 درجة - إلى 1943 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 10000 شخص، وفقدان عشرات الآلاف.
ووفقاً لتقييم أولي لبيانات الأقمار الاصطناعية من وكالة ناسا، يُرجح أن تكون الهزات الأرضية العنيفة قد ألحقت أضراراً أو دمرت 58870 مبنى.
وأفاد الدفاع المدني الأردني بأن كليبر تلقى الإسعافات الأولية، ونُقل إلى المستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إنه كان يتلقى العلاج في العاصمة كاراكاس.
تأتي عملية الإنقاذ بعد انقضاء الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت الزلزال مباشرةً، والتي يقول الخبراء إنها الفترة التي يكون فيها الأشخاص المحاصرون تحت الأنقاض أكثر عرضةً للنجاة.
وفي ولاية لا غوايرا الشمالية الأكثر تأثراً بالكارثة، «نقص الأغذية واسع النطاق والخدمات الأساسية منهارة وشبكات الاتصال مقطوعة بجزء كبير منها. وتتصاعد التوتّرات في أوساط السكان، فيما لا تزال المساعدات محدودة»، بحسب ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
تقرير: الفنزويليون يبحثون بأيديهم بين أنقاض المباني المنهارة عن أحياءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5290752-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86
رجل يعمل على انتشال ضحايا من تحت الأنقاض بعد أن ضربت الزلازل البلاد في حي تاناغوارينا بلا غوايرا (رويترز)
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
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كاراكاس:«الشرق الأوسط»
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تقرير: الفنزويليون يبحثون بأيديهم بين أنقاض المباني المنهارة عن أحياء
رجل يعمل على انتشال ضحايا من تحت الأنقاض بعد أن ضربت الزلازل البلاد في حي تاناغوارينا بلا غوايرا (رويترز)
في مدينة لا غوايرا، واصل الفنزويليون البحث بين أنقاض المباني المدمرة أمس، في حين شُوهدت حفارة حكومية جامدة بجوار كومة من الخرسانة وقضبان التسليح المنحنية.
ولا يزال هناك الكثير من العمل بعد مرور أسبوع تقريباً على زلزالين هائلين دمّرا جزءاً كبيراً من هذه المدينة الساحلية. تُعدّ الآلات الثقيلة أداة حيوية في أعقاب الكارثة، ولكن عندما سألت شبكة «سي إن إن» سائق الحفارة عن سبب توقفها، قال إنه لا يوجد وقود كافٍ لتزويدها به.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مُعلنة في العالم، ومع ذلك، في أعقاب أحد أسوأ الزلازل التي ضربتها منذ أكثر من قرن، اضطر العديد من مواطنيها إلى انتشال أصدقائهم وعائلاتهم من تحت الأنقاض يدوياً بسبب نقص الوقود. ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة الفنزويلية انتقادات متزايدة بشأن استجابتها للأزمة.
وقالت المحللة السياسية كارمن بياتريس فرنانديز، مديرة شركة الاستشارات «داتا ستراتيجيا»، لشبكة «سي إن إن»: «الناس غاضبون. ما نشهده اليوم هو انعكاس لمأساة أخرى، تمثلت في تكريس قدرات الدولة للقمع والدعاية فقط. لقد تم تقويض قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية».
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إن الأزمة دفعتها للعودة إلى فنزويلا من منفى الولايات المتحدة، مصرحةً لقناة «فوكس نيوز» بأنها والفنزويليين «بحاجة إلى التكاتف».
أصوات تدافع عن الحكومة
في غضون ذلك، دافعت الحكومة عن استجابتها للزلازل رغم «الفوضى الأولية»، حيث أشاد النائب البارز خورخي رودريغيز بمبادرة جديدة «يتم فيها توزيع المتطوعين وفقاً لأولويات محددة». ودعا وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو الفنزويليين منذ البداية إلى الثقة بحكومتهم.
وقال كابيلو يوم الخميس الماضي: «نطلب من شعبنا، في خضم هذه الظروف، أن نكون قادرين على تنظيم أنفسنا في البلديات، وأن نكون قادرين على تنظيم أنفسنا في جميع المؤسسات... علينا أن نعرف من هو مفقود، وأين كان، حتى نتمكن من القيام بعمليات الإنقاذ بدقة أكبر».
وأفاد تقرير الشبكة الأميركية بأن هناك حاجة ماسة إلى موارد إضافية في لا غوايرا، إحدى أكثر المناطق تضرراً في البلاد، حيث تنتشر رائحة العفن في الهواء الرطب. وقد أفادت شبكة «سي إن إن» بوجود أشخاص يستخدمون المعاول والمجارف وأيديهم العارية لهدم المباني السكنية الشاهقة المنهارة.
نقص في الغذاء والملاجئ
إلى ذلك، يعاني عشرات آلاف الناجين من الزلزالين اللذَين ضربا الأربعاء فنزويلا نقصاً حاداً في الغذاء والملاجئ، حسبما حذّرت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، فيما نبّه خبراء في الصحة من خطر تفشّي أوبئة عقب الكارثة التي أودت بحياة نحو ألفي شخص.
وخلّف الزلزالان المتتاليان بقوّة 7.2 و7.5 درجة، وهما أعنف الهزّات التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن، عشرات آلاف المفقودين، واضعين المسعفين في سباق محموم مع الزمن للعثور على ناجين تحت أكوام المباني المنهارة.
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذَين ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران) إلى 1943 قتيلاً، حسبما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، مع الإشارة إلى أكثر من 10500 جريح و15 ألف منكوب. وتمّ إنقاذ 6461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن يُعتقد أن عدد الضحايا أكبر بكثير. وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى احتمال كبير بوفاة عشرات الآلاف. وصرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في فنزويلا، جيانلوكا رامبولا، يوم الاثنين، بأن الحكومة الفنزويلية والأمم المتحدة تعملان على توفير 10 آلاف كيس جثث تحسباً لمزيد من الوفيات، وفقاً لـ«سي إن إن».
80 في المئة من سكان لا غوايرا في أزمة
وفي ولاية لا غوايرا الشمالية الأكثر تأثراً بالكارثة، «تعاني المنطقة نقصاً واسع النطاق في الأغذية، وانهياراً في الخدمات الأساسية، وانقطاعاً لشبكات الاتصال في أجزاء كبيرة منها. وتتصاعد التوتّرات في أوساط السكان، فيما لا تزال المساعدات محدودة»، حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وصرّح بابلو ألفونزو، البالغ 64 عاماً الذي لجأ إلى خيمة مرتجلة، بأن «أكثر من 80 في المئة من ولاية لا غوايرا في حالة أزمة. ولا بدّ من أن تتحرّك السلطات وأن تركّز أقلّه على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وإزالة الأنقاض».
وقالت دانييلا أرماس (18 عاماً)، وهي بائعة في لا غوايرا أُصيبت بعد سقوطها من على دراجة نارية خلال الزلازل: «يوزعون الإمدادات هنا، لكن أحياناً يكاد الناس يقتلون بعضهم بعضاً من أجل الطعام... الأمر أشبه بمصارعة ديوك».
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفشّي أوبئة، مندّدة بأنظمة «غير ملائمة» لتقفّي أثر المفقودين وتسجيل الضحايا. وتقدّر المنظمة الأممية تكلفة هذه الإجراءات وحدها بنحو 15 مليون دولار، لا سيما فيما يخصّ تأمين مساكن لنحو 30 ألف شخص لمدّة ستة أشهر. كذلك، دعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير 50 مليون دولار لإطعام نحو 500 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر. وقالت مديرة الوكالة الأممية في فنزويلا، ستيفاني هوخشتيتر، لصحافيين، إن الزلزالَين زادا هشاشة السكان الذين كانوا يعانون أصلاً، مشيرة إلى أنه قبل زلزالَي الأسبوع الماضي، كان لدى البرنامج مخزون غذائي في فنزويلا يكفي لإطعام أكثر من 10 آلاف أسرة لمدة شهرين، بالإضافة إلى مخزونات في كولومبيا وبنما.
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