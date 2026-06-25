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العالم أوروبا

تركيا تتمسّك بـ«حلّ الدولتين» في قبرص

إحباط مخطط «داعشي» قبل قمة الـ«ناتو» بأنقرة

عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (أ.ف.ب)
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تركيا تتمسّك بـ«حلّ الدولتين» في قبرص

عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (أ.ف.ب)
عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (أ.ف.ب)

جدّدت تركيا تمسّكها بحلّ الدولتين في قبرص، مُستبقةً مناقشة ستُجرى في مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أي مبادرة تتجاهل حقوق الشعب القبرصي التركي - في الشطر الشمالي من قبرص - وتهدف إلى زعزعة التوازن الدقيق القائم في الجزيرة «غير مقبولة». وذكر مصدر عسكري تركي مسؤول، خلال إفادة صحافية أسبوعية من وزارة الدفاع الخميس، أن «مزاعم ظهرت في بعض وسائل الإعلام، مصدرها الصحافة القبرصية (اليونانية)، تفيد بأن الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، ماريا أنجيلا هولغوين كويلار، أعدت خطةً جديدةً لحل القضية القبرصية، وأنّ هذه الخطة ستُطرح للتشاور مع الإدارة القبرصية (اليونانية) و(جمهورية شمال قبرص التركية)».

وأضاف أن التوصل إلى حل دائم وعادل ومستدام في الجزيرة «لا يتحقّق إلا على أساس حلّ الدولتين، الذي يُؤكّد على المساواة في السيادة والمكانة الدولية للشعب القبرصي التركي».

تباين مع الأمم المتحدة

تطرح الأمم المتحدة، التي أطلقت جهودها لحل المشكلة القبرصية منذ عام 1964، صيغة حلّ تقوم على تأسيس جمهورية فيدرالية تتكون من منطقتين تتمتعان بالمساواة السياسية بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

لقاء بين إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي (الرئاسة التركية)

وطرحت «جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها إلا من جانب تركيا، حل الدولتين في عام 2019 بعد عامين من انهيار مفاوضات قادتها الأمم المتحدة في جنيف عام 2017 لتوحيد شطري الجزيرة، وأيده الرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكداً أنه يعدّ «فرصة تاريخية للجانبين» وأن «على المجتمع الدولي أن يتصالح مع الحقائق على الأرض».

وقوبل موقف تركيا بالرفض الشديد من جانب قبرص و«الاتحاد الأوروبي». وعدّ الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، أن موقف إردوغان يُبعد تركيا عن الانضمام إلى عضوية «الاتحاد».

وستناقَش تقارير متعلقة بقضية قبرص، يعدّها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي يوم 16 يوليو (تموز) المقبل على ضوء اتصالات دبلوماسية مكثفة استهدفت استئناف المفاوضات بشأن الجزيرة.

جنود أتراك في شمال قبرص (وزارة الدفاع التركية)

وتحتفظ تركيا بقوات في شمال قبرص منذ عام 1974، حيث تدخلت بوصفها إحدى الدول الضامنة لأمن قبرص، بعد انشطارها إلى شطرين؛ شمالي قبرصي، وجنوبي يوناني.

وقال المصدر العسكري التركي إن «موقف بلادنا من حل القضية القبرصية واضح لا لبس فيه، ولم يتغير. وستواصل بلادنا، بصفتها دولة ضامنة، ضمان السلام والأمن والاستقرار في قبرص في إطار حقوقها وصلاحياتها المشروعة المستمدة من القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة».

بناء الثقة مع اليونان

في سياق متصل، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن قائد قاعدة «أكساز» البحرية التركية سيزور نظيره اليوناني في قاعدة «سودا»، يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، في إطار تنفيذ تدابير بناء الثقة التي وضعها «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» للبلدين الجارين لعام 2026، كما يزور قائدُ «لواء المشاة الآلي الرابع» قائدَ «لواء المشاة الآلي الـ31» اليوناني يومي 1 و2 يوليو المقبل.

منظومة «باتريوت» تابعة لحلف الـ«ناتو» في تركيا (رويترز)

من ناحية أخرى، أشار أكتورك إلى أنه جرى نشر منظومة دفاع جوي ألمانية من طراز «باتريوت» في قاعدة «كورجيك» للرادارات، في إطار خطة تعزيز الدفاع الجوي لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وأضاف أن هذه المنظومة تولت، الأربعاء، مهام منظومة «باتريوت» الأميركية التي كانت موجودة بالمنطقة.

تدابير مشددة قبل قمة الـ«ناتو»

في غضون ذلك، أعلنت السلطات التركية مقتل قائد إحدى خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات مع قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة هايمانا في أنقرة، يعتقد أنه كان العقل المدبر لخطة لتنفيذ هجوم يستهدف مشاركين في قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، التي ستعقد بالعاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو المقبل.

واعتقلت قوات الأمن التركية، في إطار حملة استباقية واسعة قبل انعقاد قمة الـ«ناتو»، 209 من أصل 241 مطلوباً بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية أو التحريض عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مداهمات متزامنة استهدفت خلايا مرتبطة بـ«داعش»، وتنظيمات يسارية متطرفة محظورة، من بينها «جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري» وأحزاب واتحادات أخرى.

وأُحيل 52 شخصاً ممن أدلوا بأقوالهم في مركز الشرطة إلى المحكمة، الخميس، وبدأت النيابة العامة أخذ أقوالهم.

جاء ذلك في أعقاب حظر فرضته ولاية أنقرة لمدة 13 يوماً، بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء، على المَسيرات والتجمعات والمظاهرات في أنحاء الولاية، ضمن خطة تأمين قمة الـ«ناتو»، التي تتضمن نشر 70 ألف شرطي من عناصر القوات الخاصة وتعطيل المصالح الحكومية في 3 مقاطعات لمدة 10 أيام، وفرض إجراءات مراقبة تكنولوجية دقيقة، ومنع تحليق الطائرات المُسيّرة، وأي تجمعات من أي نوع.

وانتقد مراد أمير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان الخميس، منع المظاهرات والاحتجاجات على استضافة قمة الـ«ناتو» في أنقرة، «التي لم يحدث مثيل لها في 35 قمة سابقة لـ(الحلف)».

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العالم أوروبا

فرنسا توقف مفاعلين نوويّين احترازياً وسط موجة الحر

الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» في باريس حيث تعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» في باريس حيث تعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا توقف مفاعلين نوويّين احترازياً وسط موجة الحر

الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» في باريس حيث تعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» في باريس حيث تعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)

أوقفت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية، الخميس، مفاعلين نوويين بوصفه إجراء لحماية البيئة، وذلك لتجنب تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة جراء موجة حرّ قياسية.

وتستخدم محطات توليد الطاقة، التي تُعدّ أساسية لإنتاج الكهرباء في البلاد، مياه الأنهار لتبريد مفاعلاتها، مما يؤدي إلى تسخين المياه التي تُعاد إلى النهر.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا، الخميس، أنها أغلقت مؤقتاً مفاعلين في محطة نوجان سور سين للطاقة على نهر السين شمال فرنسا، ومحطة بوجيه على نهر الرون بالقرب من مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، التزاماً بالقيود المفروضة على درجات حرارة الأنهار.

وكانت محطة نوجان سور سين قد خفّضت الإنتاج في مفاعل آخر قبل أيام «للحد من ارتفاع درجة الحرارة بين المياه المسحوبة من نهر السين والمياه المُعادة إليه، وبالتالي حماية الحياة النباتية والحيوانية المائية».

عامل يشرب ماء في موقع بناء بباريس أمس وسط ارتفاع درجات الحرارة (أ.ب)

ويأتي إيقاف الإنتاج وخفضه في المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 57 في إطار الوفاء بالالتزامات البيئية المصممة لحماية الحياة النباتية والحيوانية في المجاري المائية المستخدمة لتبريد المنشآت النووية.

خلال موجات الحر، قد تضطر شركة كهرباء فرنسا إلى تقليص إنتاج الكهرباء أو وقفه بالكامل، إذ إن تصريف مياه التبريد الأكثر دفئاً من مياه الأنهار قد يرفع حرارتها أكثر، علماً أن الفارق الحراري يراوح بين بضعة أعشار الدرجة وعدة درجات مئوية وفقاً للموقع.

وتعاني فرنسا بشدة من موجة حر قياسية قاتلة تجتاح أوروبا.

وكانت شركة كهرباء فرنسا قد أغلقت مفاعلاً في محطة غولفيش بجنوب غربي فرنسا على نهر غارون الاثنين، وخفضت الإنتاج في مواقع أخرى.

وأنتجت محطات الطاقة النووية ما يقرب من 70 في المائة من كهرباء فرنسا العام الماضي.

وصرحت شركة «آر تي إيه» الفرنسية، المشغلة لشبكة الكهرباء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، بأن «لدى فرنسا قدرة توليد كافية لتلبية الطلب على الكهرباء، بما في ذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي في بعض منشآت الإنتاج».

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الطاقة النووية حرارة الأرض فرنسا
العالم أوروبا

ماكرون: «البحرية» الفرنسية تعترض ناقلة نفط من «أسطول الظل» الروسي

صورة التقطتها القوات البحرية الفرنسية في 23 يونيو 2026 لضابطة تنظر بمنظار إلى ناقلة النفط «ديليفر» قبل اعتراضها في البحر المتوسط (أ.ف.ب)
صورة التقطتها القوات البحرية الفرنسية في 23 يونيو 2026 لضابطة تنظر بمنظار إلى ناقلة النفط «ديليفر» قبل اعتراضها في البحر المتوسط (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ماكرون: «البحرية» الفرنسية تعترض ناقلة نفط من «أسطول الظل» الروسي

صورة التقطتها القوات البحرية الفرنسية في 23 يونيو 2026 لضابطة تنظر بمنظار إلى ناقلة النفط «ديليفر» قبل اعتراضها في البحر المتوسط (أ.ف.ب)
صورة التقطتها القوات البحرية الفرنسية في 23 يونيو 2026 لضابطة تنظر بمنظار إلى ناقلة النفط «ديليفر» قبل اعتراضها في البحر المتوسط (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن «البحرية» الفرنسية اعترضت ناقلة نفط في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية، فيما وصفه بأنه أحدث إجراء تتخذه بلاده ضد «أسطول الظل» الذي تستخدمه روسيا لشحن النفط والغاز والتحايل على العقوبات الغربية.

وكتب ماكرون، في منشور على «إنستغرام» و«إكس»: «هذا الإجراء الجديد ضد (أسطول الظل)، والذي نُفّذ بعد أيام من عملية مماثلة نفّذتها بريطانيا، يُظهر عزم الأوروبيين»، مشيراً إلى أن عملية الاعتراض جرت يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ماكرون: «لن نسمح لأسطول الظل بالتهرب من العقوبات وتمويل المجهود الحربي الروسي».

ونشر مقطعاً مصوراً يُظهر جنوداً من البحرية وهم يهبطون من طائرات هليكوبتر على متن الناقلة «ديليفر».

واعترضت فرنسا ما لا يقل عن خمس ناقلات تقول إنها ضِمن أسطول الظل الروسي، وهي سفن قديمة تعتمد عليها روسيا لنقل النفط والغاز والالتفاف على العقوبات الغربية، في حين وصفت موسكو هذه الإجراءات بأنها غير قانونية.

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العالم أوروبا

212 وفاة جراء موجة الحر في إسبانيا خلال 72 ساعة

سياح يسيرون حاملين مظلة للوقاية من أشعة الشمس في أحد شوارع العاصمة مدريد (رويترز)
سياح يسيرون حاملين مظلة للوقاية من أشعة الشمس في أحد شوارع العاصمة مدريد (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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212 وفاة جراء موجة الحر في إسبانيا خلال 72 ساعة

سياح يسيرون حاملين مظلة للوقاية من أشعة الشمس في أحد شوارع العاصمة مدريد (رويترز)
سياح يسيرون حاملين مظلة للوقاية من أشعة الشمس في أحد شوارع العاصمة مدريد (رويترز)

أظهرت بيانات نشرها معهد «كارلوس الثالث» الصحي في مدريد، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتستند هذه التقديرات إلى نظام يجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ويحسب الفوارق بينها وبين الوفيات المتوقعة بناء على البيانات التاريخية.

تشهد أوروبا حالة استنفار جراء موجة حر غير مسبوقة هي الثانية خلال أقل من شهر، وسط تحذيرات من مخاطر صحية على الفئات الضعيفة.

وسجلت فرنسا أعلى معدل حرارة في تاريخها الحديث، مع بلوغها 44.3 درجة مئوية في بعض المناطق. وتسبب ذلك في اضطرابات شملت إغلاقاً مبكراً لمعالم سياحية بارزة مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، إضافةً إلى تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية.

كما شهدت دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا، إجراءات استثنائية لمواجهة الحر. وفي بريطانيا، سُجّلت أعلى درجة حرارة لشهر يونيو (حزيران) على الإطلاق، مع صدور إنذارات حمراء وإغلاق مبكر لمئات المدارس.

ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يزيد من شدة هذه الظواهر المناخية وتكرارها.

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