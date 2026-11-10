زلزال قوته 5.6 درجة يضرب ساحل غواتيمالا

زلزال قوته 5.6 درجة يضرب ساحل غواتيمالاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5339842-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87-56-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
سكان ينظرون إلى لوحة إعلانية منهارة عقب زلزال في غواتيمالا عام 2017 (رويترز)
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر هز منطقة تقع قبالة سواحل غواتيمالا، صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبَّب في اهتزاز مبان بالعاصمة غواتيمالا سيتي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولم تُصدر السلطات المحلية أي تقارير، حتى الآن، عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.
وأفادت الهيئة الأميركية بأن الزلزال وقع على بُعد 43 كيلومتراً جنوب بلدة بويرتو سان هوزيه الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومتراً.
ودعت حكومة غواتيمالا المواطنين إلى التزام الهدوء واتباع توصيات السلطات.
وشعر بالزلزال أيضاً مواطنون في السلفادور المجاورة، التي أفادت بعدم وجود خطر حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي»، وكذلك في نيكاراغوا.
أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني، بأن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا اليوم (الأحد).
«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
زلزال قوته 5.6 درجة يضرب ساحل غواتيمالاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5339842-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87-56-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
سكان ينظرون إلى لوحة إعلانية منهارة عقب زلزال في غواتيمالا عام 2017 (رويترز)
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر هز منطقة تقع قبالة سواحل غواتيمالا، صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبَّب في اهتزاز مبان بالعاصمة غواتيمالا سيتي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولم تُصدر السلطات المحلية أي تقارير، حتى الآن، عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.
وأفادت الهيئة الأميركية بأن الزلزال وقع على بُعد 43 كيلومتراً جنوب بلدة بويرتو سان هوزيه الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومتراً.
ودعت حكومة غواتيمالا المواطنين إلى التزام الهدوء واتباع توصيات السلطات.
وشعر بالزلزال أيضاً مواطنون في السلفادور المجاورة، التي أفادت بعدم وجود خطر حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي»، وكذلك في نيكاراغوا.
صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي
رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
أسدلت العاصمة أسونسيون الستار على واحدة من أعقد الأزمات السياسية والمالية في تاريخها الحديث، عقب إعلان مجلس الشيوخ في باراغواي، بالإجماع، عزل الرئيس سانتياغو بينيا وتجريده من منصبه، ليعقبه فوراً قرار قضائي بتوقيفه وملاحقته جنائياً بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبديد الأموال العامة، وذلك على خلفية الانهيار الكامل لـ«بنك أوينو» (Ueno Bank)، الذي تسبب في تجميد حسابات ومدخرات ما يقرب من 3 ملايين مواطن يشكلون نحو نصف سكان البلاد.
وبموجب الأحكام الدستورية، آل منصب رئاسة الجمهورية رسمياً إلى نائب الرئيس بيدرو أليانا، ليتولى إدارة البلاد واستكمال المدة المتبقية من الولاية الرئاسية الممتدة حتى عام 2028، وسط أجواء من التوتر الشعبي والمظاهرات العارمة التي طالبت بضمانات لاستعادة أموال المودعين وحماية صناديق المعاشات العامة.
Asumo la Presidencia de la República con humildad, responsabilidad y un profundo compromiso con todos los paraguayos.Nuestro país atraviesa momentos difíciles que nos exigen serenidad, trabajo y decisiones firmes.Es tiempo de poner al Paraguay y a su gente por encima de todo.... pic.twitter.com/CCkjFEWPPL
وتعد الأزمة المالية التي ضربت مصرف «أوينو» الرقمي القوة الدافعة وراء السقوط المتسارع لإدارة بينيا، إذ واجه البنك عجزاً حادّاً في السيولة، تلاه قرار البنك المركزي بوضعه تحت الحراسة القضائية.
ووفقاً للتقارير الاستقصائية التي نشرتها وسائل إعلام محلية على غرار منصة «إل سورتيدور» (El Surtidor) وصحيفة «إيه بي سي كولور» (ABC Color)، فإن التحقيقات أثبتت وجود تضارب مصالح صارخ؛ حيث احتفظ الرئيس المعزول بأسهم مباشرة في المجموعة القابضة المالكة للمصرف حتى فترة قريبة من عام 2025، إلى جانب توجيه إدارته مئات الملايين من الدولارات التابعة لصناديق التقاعد الحكومية نحو هذا الكيان المتعثر دون ضمانات كافية.
ونقلت الصحف عن مشرعين في المعارضة وصفهم للحادثة بأنها أكبر فضيحة فساد تضرب الاستقرار الاقتصادي والائتماني للدولة في عصرها الديمقراطي.
رفض الاستقالة واللجوء إلى خيار العزل
وحاول بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً، استباق تحركات الخصوم عبر تسجيل كلمة مصورة أعلن فيها تقديم استقالته طوعاً بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات، إلا أن البرلمان، بدعم من نواب حزبه «كولورادو» الحاكم، اتخذ خطوة قانونية حاسمة برفض الاستقالة والتمسك بمسار «المحاكمة السياسية».
وحسب تقرير تفصيلي لشبكة «بي بي سي موندو»، فإن هذا الرفض البرلماني جاء لمنع بينيا من الحصول التلقائي على مقعد «سيناتور مدى الحياة»، وهو الامتياز الدستوري الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية دائمة، وبدلاً من ذلك، صوّت 44 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح عزله مباشرة، ليُرفع عنه الغطاء القانوني، ويصبح عرضة للمساءلة الجنائية.
لائحة الاتهام والموقع العسكري للحبس الاحتياطي
وفور صدور قرار الإقالة، تحرّكت النيابة العامة بباراغواي، بقيادة فريق من مكتب مدعي عام الجرائم الاقتصادية، لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ووجهت إليه رسمياً اتهامات تشمل «إساءة الأمانة والإدارة لتحقيق منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال»، في حين شملت مذكرات التوقيف عدداً من المسؤولين التنفيذيين والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو.
وأمرت السلطات القضائية بنقل بينيا للحبس الاحتياطي داخل مقر منشأة عسكرية تابعة لفوج المرافقة الرئاسية، عقب اتساع رقعة المظاهرات الغاضبة، ومحاولة محاصرة مقر إقامته الشخصي من قبل المتضررين.
من جهته، دفع محامي الدفاع ريكاردو بريدا بنزاهة موكله، واصفاً الاتهامات بأنها تفتقر إلى الأدلة المادية الكافية، ومبنية على دوافع سياسية وانتهازية.
خلفيات المواقف الخارجية وتأثيرها الداخلي
وتُشير التحليلات السياسية في أسونسيون إلى أن تدهور المنظومة المصرفية عزل الرئيس داخلياً، وجعل من مواقفه الخارجية المثيرة للجدل عبئاً سياسياً إضافياً سرّع من وتيرة انفضاض الحلفاء عنه.
وكان بينيا قد اعتمد طوال فترة حكمه سياسة دبلوماسية وثيقة ومثيرة للجدل مع إسرائيل، تُوجت بزيارة رسمية ألقى خلالها خطاباً استثنائياً أمام الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، أعلن فيه بوضوح أن بلاده «لن تتخلى عن إسرائيل مطلقاً»، عاداً أن التضامن معها يُمثل عقيدة سياسية لإدارته، ومصرحاً في خطابه بأن «كل مواطن في باراغواي سيقول أنا يهودي في مواجهة مظاهر معاداة السامية».
ولم تقتصر هذه السياسة على الخطابات، بل قرر بينيا ترجمتها عملياً بنقل سفارة باراغواي رسمياً إلى مدينة القدس، وهي الخطوة التي نُفذت في سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية، تزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونُظر إلى هذا التوجه الحاد من قبل الأوساط السياسية في أميركا اللاتينية على أنه محاولة لخطب ودّ التيارات اليمينية المحافظة دولياً، والسعي إلى إيجاد مظلة دعم خارجي تقي إدارته مغبة الأزمات الهيكلية المتراكمة في الداخل.
غير أن هذه الرؤية الدبلوماسية وضعت باراغواي في حالة تصادم صامت مع التوجه العام السائد في القارة اللاتينية، ففي الوقت الذي اتخذت فيه عواصم كبرى في المنطقة، مثل برازيليا وبوغوتا وسانتياغو، مواقف حازمة ومنتقدة للسياسات الإسرائيلية، بلغت حد قطع العلاقات أو استدعاء السفراء، غرّد بينيا خارج السرب الإقليمي، مقدماً التزامات مطلقة لتل أبيب.
لكن هذا الرهان الخارجي سرعان ما تهاوى أمام الحقائق الاقتصادية المُرة على الأرض، فمع تفاقم الأزمة الائتمانية وانهيار مصرف «أوينو» وتجميد مدخرات الملايين، لم تعد الشعارات الدبلوماسية قادرة على حجب الأزمة المعيشية. واكتشف الشارع، الذي ركّز مطالبه بالكامل على المحاسبة المالية واستعادة أموال المودعين، فجوة عميقة بين أولويات الرئاسة في السياسة الدولية والواقع المعيشي المتردي، ما جعل الرئيس المحافظ يُغادر قصر الحكم محاطاً بعزلة سياسية خانقة محلياً وإقليمياً، بعد أن عجزت تحالفاته الخارجية عن توفير طوق نجاة له في أشد أزماته الداخلية.
امتداد لسوابق العزل في أميركا اللاتينية
وتضع هذه التطورات باراغواي ضمن سياق إقليمي مألوف في أميركا اللاتينية، التي شهدت على مدار العقود الثلاثة الماضية ملاحقات قضائية وعزلاً لعدد من الرؤساء بسبب ملفات الفساد واستغلال النفوذ.
ووفقاً للبيانات التوثيقية المتاحة عن معهد دراسات أميركا اللاتينية، فإن القارة سجلت تاريخياً حالات عزل بارزة عبر البرلمان، مثل الرئيس الأسبق فرناندو لوغو في باراغواي عام 2012، وديلما روسيف في البرازيل، إلى جانب محاكمات جنائية طالت قادة سابقين في بيرو وغواتيمالا.
خزنة سرية في قصر رئيس باراغواي المعزول... والسلطات تدرس تفجيرهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5339668-%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
خزنة سرية في قصر رئيس باراغواي المعزول... والسلطات تدرس تفجيرها
يفحص محققون خزنةً عُثر عليها خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)
تدرس النيابة العامة في باراغواي إمكانية إجراء تفجير متحكم به لفتح خزنة شديدة التحصين، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعدما أخفق المحققون في تجاوز طبقات الحماية الأمنية التي تؤمّنها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تتعلق بانهيار بنك «أوينو»، الذي تربط بينيا صلات به، ويُشتبه في أنه حصل منه على قروض لتمويل بناء القصر، قبل انهيار المصرف الذي حرم ملايين العملاء من الوصول إلى ودائعهم.
خزنة محصنة خلف جدار زائف في قصر سانتياغو بينيا
ذكرت صحيفة «إيه بي سي كولور» الباراغوايانية أن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول المؤدي إلى الخزنة داخل عقار بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام كريستيان بينيتيز قوله إن النيابة ستستعين بخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتح الخزنة، موضحاً أن المحققين يدرسون 3 خيارات: إحضار زوجة الرئيس المعزول، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري؛ أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته؛ أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.
ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de... pic.twitter.com/vXwlaQ1CKU
قال بينيتيز إن النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به» إذا لم تتوافر وسيلة أخرى لفتحها؛ لكنه أقرّ بأن هذه الخطوة قد تلحق أضراراً بمحتويات الخزنة وبهيكل المبنى، خصوصاً أن مسبحاً كبيراً يقع فوق القبو الذي توجد فيه.
وشدد المدعي العام على أن التفجير لا يزال مجرد خيار قيد الدراسة، وأن الخبراء هم من سيحددون الوسيلة الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن إحضار أوكامبوس إلى العقار يُعدّ خياراً أسهل نسبياً من نقل الخزنة أو التعامل مع نظامها في مكان آخر.
وأضاف أن اصطحاب بينيا نفسه إلى المنزل لفتح النظام ليس من الخيارات المطروحة حالياً، موضحاً أن أفراد العائلة غير ملزمين قانوناً بالتعاون مع المحققين، لكن النيابة تجري مناقشات لمعرفة ما إذا كان ممكناً الاستعانة بهم، أم لا.
الخزنة مزودة بنظام أمني متطور
بحسب «إيه بي سي كولور»، فإن الخزنة مزودة بنظام أمني متطور، يُعتقد أنه إسرائيلي الصنع، ويتطلب رموز دخول وطبقات متعددة من التحقق، تشمل التعرف على قزحية العين. وأشارت تقارير لوسائل إعلام باراغوايانية، إلى وجود أجهزة لقراءة بصمات الأصابع ومفاتيح متعددة، إضافة إلى ممر سري ينتهي بباب مصفح.
وكانت تقارير سابقة للصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن الوصول إلى الخزنة يتطلب اجتياز مستويات متعددة من الحماية، تشمل التعرف على الوجه أو قزحية العين، وبصمة الإصبع، والرقم السري، ومفاتيح متعددة الأقفال.
ويعمل المحققون وفق فرضية أن الغرفة قد تكون غرفة آمنة محصنة، أو ما يُعرف بغرفة الطوارئ المحصنة. وبدأت المداهمة قبيل الساعة السابعة مساءً، قبل أن تُستأنف صباح اليوم التالي عند السابعة.
ولم تكشف النيابة العامة عن طبيعة المحتويات التي تتوقع العثور عليها داخل الخزنة، كما لم يصدر محامو بينيا تعليقاً على القضية.
قروض من بنك «أوينو» لتمويل بناء القصر
يمثل العقار محوراً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالرئيس المعزول؛ إذ يشتبه المدعون العامون في أنه موّل بناءه من خلال قروض حصل عليها من بنك «أوينو»، الذي انهار لاحقاً.
وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، نقلاً عن وثيقة الاتهام، أن بينيا حصل في مايو (أيار) 2024، على قرضين من المصرف بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 500 ألف دولار، لتمويل بناء العقار.
وأضافت الصحيفة أن الأقساط الشهرية للقرضين بلغت نحو 38 ألف دولار؛ أي ما يقارب 6 أضعاف راتبه بصفته رئيساً للبلاد.
أما تكلفة بناء القصر، فقد بلغت نحو 7.7 مليار غواراني؛ أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، فيما قُدرت قيمة العقار بنحو مليوني دولار.
وعندما واجه بينيا انتقادات بشأن القصر في يناير (كانون الثاني) 2025، قال، وفق صحيفة «أولتيما هورا» المحلية، إنه يعمل منذ بلوغه 18 عاماً، وإنه يعدّ نفسه رجلاً نزيهاً ومجتهداً.
وتحقق النيابة في شبهات تتعلق باستفادة بينيا الشخصية من أموال المصرف، والتحريض على خيانة الأمانة، وإدارة أموال المصرف المتعثر لمصلحته. ويواجه الرئيس المعزول اتهامات في هذا الإطار، لكنه ينفيها.
انهيار «أوينو» حرم ملايين العملاء من ودائعهم
تأتي التحقيقات في أعقاب انهيار بنك «أوينو»، الذي كان خامس أكبر مقرض خاص في باراغواي بنهاية عام 2025، بحصة بلغت 8.9 في المائة من إجمالي ودائع النظام المصرفي، وفق ما أوردت صحيفة «إل كرونيستا» الأرجنتينية.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أصدر البنك المركزي قراراً بتصفية المصرف، بعدما تراجعت نسبة ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، إثر إعادة تقييم حساباته، بحسب التقرير نفسه.
وأدى القرار إلى توقف تطبيق المصرف وبطاقاته وخدمات التحويلات، ما حرم نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم. وقدرت «لا ناسيون» عدد المتضررين بنحو 3 ملايين؛ أي ما يقارب نصف سكان البلاد.
وذكرت «لا ناسيون» أن 8 من المسؤولين التنفيذيين في المصرف أُودعوا السجن على خلفية القضية، فيما بدأت السلطات إعادة الأموال إلى المودعين. وأفادت بأن نحو 1.2 مليون عميل استعادوا ودائع بقيمة إجمالية قاربت 158 مليون دولار، على أن تستمر عمليات السداد خلال الأسبوع.
وفي أعقاب الأزمة، أمر الرئيس الجديد بيدرو أليانا، بألا يتحمل العملاء المتضررون غرامات أو رسوم تأخير، أو فوائد ناتجة عن تعطل خدمات المصرف، وفق الصحيفة الأرجنتينية.
متى بدأت الإشارات «المقلقة»؟
بحسب صحيفة «إيه بي سي كولور»، بدأت الجهات الرقابية رصد مؤشرات مقلقة في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما منح المصرف قروضاً لشركات مرتبطة بمالكه؛ «مجموعة فاسكيز»، في ممارسة تخضع لقيود مصرفية مشددة.
وكان بينيا شريكاً تجارياً في «مجموعة فاسكيز» حتى مارس (آذار) 2025، كما كان مساهماً في المجموعة التي تسيطر على المصرف حتى عام 2025، وفق «لا ناسيون».
وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات عامة، بالتزامن مع منح قروض غير منتظمة لشركات مرتبطة بملاكه. وكان بينيا قد رفض في وقت سابق التحذيرات المتعلقة بالمصرف، واصفاً إياها بأنها «حملة إعلامية».
وامتدت تداعيات الأزمة إلى البنك المركزي؛ إذ قدم كارلوس كارفالو استقالته من منصبه بصفته محافظاً للمصرف، بعدما كان قد ترأس بنك «أوينو» قبل تعيينه في أغسطس (آب) 2023، بقرار من بينيا. وأكد كارفالو تنحيه عن جميع القرارات المتعلقة بالبنك.
عزل بينيا واحتجازه على خلفية القضية
تحولت أزمة المصرف إلى أزمة سياسية أطاحت بينيا، بعدما عزله مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر الحالي، بأغلبية 44 صوتاً من أصل 45. وصوّت عدد من أعضاء حزب كولورادو اليميني، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، لصالح عزله، بحسب «إيه بي سي كولور».
وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى أغسطس 2028.
وذكرت «لا ناسيون» أن بينيا، البالغ 47 عاماً، أودع الحبس الاحتياطي في قاعدة عسكرية بالعاصمة أسونسيون بعد عزله من منصبه، فيما أمر القاضي همبرتو أوتازو باحتجازه في 7 نوفمبر، بهدف «ضمان امتثاله» للتحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد.
ويحقق المدعون مع بينيا للاشتباه في التحريض على خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، إلى جانب شبهات تتعلق بتقديم تسهيلات للمصرف باستخدام أموال عامة. وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات حكومية، بينما منح قروضاً لشركات مرتبطة بملاكه.
وأضافت «لا ناسيون» أن أفراداً من فوج الحماية الرئاسية ظلوا يوفرون الحراسة للقصر الريفي لبينيا رغم عزله، في وقت كانت فيه فرق التحقيق تواصل عملها داخل العقار.
وتشكل الفضيحة ضربة لباراغواي، التي سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الضرائب المنخفضة والقيود التنظيمية المحدودة والاستقرار الاقتصادي الكلي، وهي عوامل ساعدتها مؤخراً في الحصول على أول تصنيف ائتماني ضمن الدرجة الاستثمارية.