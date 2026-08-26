فقدان 384 مسافراً بينهم 291 أجنبياً إثر فيضانات عارمة في نيبال

أفاد مجلس السياحة في نيبال بأن ما لا يقل عن 384 مسافراً، بينهم 291 أجنبياً، أُبلغ عن فقدانهم عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا اليوم (الأربعاء).

وأضاف المجلس أن 105 هنود من بين الأجانب المفقودين، وأسفرت الفيضانات أيضاً عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

منزل غارق في الطين بعد فيضانات مفاجئة في سوق تريشولي بمنطقة نُواكوت في نيبال (أ.ف.ب)

وأفادت السلطات في نيبال، اليوم الأربعاء، بأن فيضاناً عارماً في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا جرف قرى وألحق أضراراً بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت.

وقال مسؤولون إن منطقتي سيابرو بيسي وتيموري في إقليم راسوا الجبلي الذي يقطنه نحو 50 ألف نسمة تضررتا بشدة، وحثوا سكان ضفتي نهر بوتي كوشي على التوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعاً.

ولم يتضح حتى الآن سبب الفيضان، لكن تبين أن الفيضان الذي شهده النهر نفسه العام الماضي نجم عن تصريف مياه بحيرة جليدية.

وقالت وزارة الموارد المائية في نيبال إن مشاريع الطاقة الكهرومائية من بين البنى التحتية التي تضررت من جراء الفيضانات، إلى جانب طرق وجسور.

وذكرت الحكومة أن الكهرباء في المنطقة انقطعت نتيجة لهذه الأضرار.

وقال رئيس الوزراء باليندرا شاه إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى الشرطة والجيش للمساعدة في جهود الإغاثة.

وأسفرت فيضانات نهر بوتي كوشي العام الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 24 آخرين، كما جرفت «جسر الصداقة» الرابط بين نيبال والصين، ما أدى إلى تعطيل حركة التجارة والنقل لعدة أشهر.

وقال أحد خبراء مراقبة المناخ في المنطقة إن الفيضانات عن تصريف مياه بحيرة جليدية في منطقة التبت.