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العالم آسيا

الرئيس الصيني يزور مصر ويحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان

الرئيس المصري ونظيره الصيني في بكين مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الصيني في بكين مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
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الرئيس الصيني يزور مصر ويحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان

الرئيس المصري ونظيره الصيني في بكين مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الصيني في بكين مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، وسيجري زيارة دولة إلى قيرغيزستان ومصر خلال الفترة من 30 أغسطس (آب) إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتشارك في القمة أيضا دول أخرى أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، من بينها روسيا وإيران.

كما سيجري شي محادثات مع رئيس قرغيزستان صدر جباروف لتعزيز «التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والتنمية عالية الجودة بين البلدين»، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي.

وقالت ‌«الرئاسة المصرية» ​لاحقاً إن شي ‌سيقوم بزيارة لمصر «خلال الأيام القليلة المقبلة»، وسيلتقي الرئيس عبد ‌الفتاح السيسي «لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية ⁠بين ⁠البلدَين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية».

وتأتي الزيارة بينما لا تزال إيران والولايات المتحدة غارقتين في صراع امتد ليشمل أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط، وتسبب في خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
ولدى الصين علاقات اقتصادية كبيرة مع دول بالشرق الأوسط، إذ كانت المنطقة المصدر الأول لواردات بكين من النفط الخام قبل اندلاع الحرب.
وقال جيان إن الزيارة الأولى لشي إلى مصر منذ 10 سنوات «تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

وهذه هي الرحلة الخارجية الثانية للرئيس الصيني هذا العام، بعد زيارته لكوريا الشمالية في يونيو (حزيران).

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باكستان: حريق في مستشفى يودي بحياة 14 رضيعاً

أهالي وعناصر من الشرطة خارج مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بعد حريق أودى بحياة 14 طفلاً (رويترز)
أهالي وعناصر من الشرطة خارج مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بعد حريق أودى بحياة 14 طفلاً (رويترز)
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باكستان: حريق في مستشفى يودي بحياة 14 رضيعاً

أهالي وعناصر من الشرطة خارج مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بعد حريق أودى بحياة 14 طفلاً (رويترز)
أهالي وعناصر من الشرطة خارج مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية بعد حريق أودى بحياة 14 طفلاً (رويترز)

لقي 14 رضيعاً حتفهم في حريق اندلع صباح الأربعاء في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقاً لما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح بيان أصدره مكتب مقاطعة إسلام آباد أن «حريقاً شبّ في الطابق الثالث من جناح الأمومة والطفولة في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS)».

وأضاف البيان أن «ما مجموعه 14 طفلاً قضوا في الحادث»، جميعهم من «الرضّع»، حسبما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقوي، اللذان أعربا في بيانَين منفصلَين عن «بالغ الحزن».

ودعا شريف إلى فتح تحقيق بغية «اتخاذ أشدّ الإجراءات الممكنة» بمن تثبت مسؤوليته.

شرطيون بجانب سيارة إسعاف خارج وحدة الرعاية المركزة بعد اندلاع حريق في مستشفى بإسلام آباد (رويترز)

وبينما لم توضح السلطات حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، نقلت قناة «جيو نيوز» عن مصادر في فرق الإنقاذ، أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط لأحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة للأطفال في المستشفى الواقع في العاصمة الاتحادية.

وقال رئيس مفوضي إسلام آباد، سهيل أشرف، على منصة «إكس»، إن فرق الإنقاذ والمتخصصين والشرطة «وصلوا فوراً إلى موقع الحادث وسيطروا على الحريق».

وأضاف أن بلاغ الطوارئ تم قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل (02:00 بتوقيت غرينتش).

ذوو الضحايا تجمعوا خارج ثلاجة الموتى بمستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (رويترز)

وتندلع الحرائق في المباني الكبيرة في باكستان بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث بسبب ضعف قوانين السلامة ولوائح البناء والتراخي في تطبيقها.

وفي يناير (كانون الثاني)، لقي أكثر من 65 شخصاً حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كراتشي الساحلية.

كما أودى حريق آخر في مركز تسوق بالمدينة نفسها عام 2023 بما لا يقل عن 11 شخصاً.

وفي عام 2021، لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم نتيجة حريق اندلع بمصنع في المدينة نفسها.

وفي عام 2012، قضى 250 عاملاً على الأقل في مصنع للملابس بمنطقة بلديا في غرب كراتشي، بعدما اجتاح حريق المنشأة، التي كانت تفتقر إلى أي مخارج للطوارئ.

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باكستان
العالم آسيا

طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة الدفاع الجوي التابعة لكوريا الجنوبية

طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (موقع القوات الجوية الكورية الجنوبية)
طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (موقع القوات الجوية الكورية الجنوبية)
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طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة الدفاع الجوي التابعة لكوريا الجنوبية

طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (موقع القوات الجوية الكورية الجنوبية)
طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (موقع القوات الجوية الكورية الجنوبية)

قالت كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، إنها أرسلت مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومنذ عززت موسكو علاقاتها مع كوريا الشمالية.

وأفادت وزارة الدفاع في سيول بأن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان ثم غادرتها.

وذكرت في بيانها أن «الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات الروسية قبل دخولها المنطقة، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو استعدادا لأي طارئ»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت إلى أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ومنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ليست مجالا جويا سياديا، بل منطقة عازلة تلزم فيها الدول الطائرات الأجنبية التعريف عن نفسها لأغراض أمنية.

وعموما، يتوقع أن تخطر الطائرات العسكرية الدولة المعنية قبل دخول مجالها، رغم عدم وجود التزام قانوني بذلك.

وفي أواخر يونيو (حزيران)، دخلت أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع في بكين وقتها إن القوات الصينية والروسية أجرت «دورية جوية استراتيجية» فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية كانت جزءا من خطط التعاون العسكري المعتادة و«لم تكن موجهة ضد دول أخرى».

لكن كوريا الجنوبية ما زالت تقدم احتجاجات إلى بكين وموسكو، وتطالب باتخاذ تدابير لمنع تكرار ذلك.

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حرب روسيا وأوكرانيا كوريا الجنوبية روسيا
العالم آسيا

توقيف رئيس أرمينيا الأسبق في إطار تحقيق بتهم فساد

الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان (أ.ب)
الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان (أ.ب)
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توقيف رئيس أرمينيا الأسبق في إطار تحقيق بتهم فساد

الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان (أ.ب)
الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان (أ.ب)

قالت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا إن الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان ونجله الأكبر أوقفا الثلاثاء بعدما داهم ضباط إنفاذ القانون شركات مرتبطة بالعائلة.

وفُتح تحقيق ضد كوتشاريان (71 عاماً) الذي يقود ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان بتهم إساءة استخدام السلطة والرشوة وغسل الأموال على نطاق واسع، وفقاً لمكتب المدعي العام في أرمينيا.

وقال المكتب إنه إلى جانب كوتشاريان ونجله الأكبر سيدراك، أوقف أربعة أشخاص آخرين في إطار التحقيق.

وجاءت المداهمات بعد أقل من 24 ساعة من اشتباك رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع ليفون، الابن الأصغر لكوتشاريان، في جدال حاد في البرلمان.

وقالت لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا إنها تحقق في مزاعم بشأن بيع أصول عامّة تملكها الدولة بشكل غير قانوني لشركات خاصة بأسعار أقل من قيمتها السوقية خلال فترة تولي كوتشاريان منصبه من عام 1998 إلى عام 2008.

وقالت اللجنة إن الرئيس السابق سيرج سركيسيان، الذي شغل منصباً رسمياً في عهد كوتشاريان قبل أن يتولى منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2018، يواجه أيضاً اتهامات بوصفها جزءاً من القضية.

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فساد أرمينيا