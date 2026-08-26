باكستان: حريق في مستشفى يودي بحياة 14 رضيعاً

لقي 14 رضيعاً حتفهم في حريق اندلع صباح الأربعاء في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقاً لما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح بيان أصدره مكتب مقاطعة إسلام آباد أن «حريقاً شبّ في الطابق الثالث من جناح الأمومة والطفولة في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS)».

وأضاف البيان أن «ما مجموعه 14 طفلاً قضوا في الحادث»، جميعهم من «الرضّع»، حسبما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقوي، اللذان أعربا في بيانَين منفصلَين عن «بالغ الحزن».

ودعا شريف إلى فتح تحقيق بغية «اتخاذ أشدّ الإجراءات الممكنة» بمن تثبت مسؤوليته.

شرطيون بجانب سيارة إسعاف خارج وحدة الرعاية المركزة بعد اندلاع حريق في مستشفى بإسلام آباد (رويترز)

وبينما لم توضح السلطات حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، نقلت قناة «جيو نيوز» عن مصادر في فرق الإنقاذ، أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط لأحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة للأطفال في المستشفى الواقع في العاصمة الاتحادية.

وقال رئيس مفوضي إسلام آباد، سهيل أشرف، على منصة «إكس»، إن فرق الإنقاذ والمتخصصين والشرطة «وصلوا فوراً إلى موقع الحادث وسيطروا على الحريق».

وأضاف أن بلاغ الطوارئ تم قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل (02:00 بتوقيت غرينتش).

ذوو الضحايا تجمعوا خارج ثلاجة الموتى بمستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (رويترز)

وتندلع الحرائق في المباني الكبيرة في باكستان بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث بسبب ضعف قوانين السلامة ولوائح البناء والتراخي في تطبيقها.

وفي يناير (كانون الثاني)، لقي أكثر من 65 شخصاً حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كراتشي الساحلية.

كما أودى حريق آخر في مركز تسوق بالمدينة نفسها عام 2023 بما لا يقل عن 11 شخصاً.

وفي عام 2021، لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم نتيجة حريق اندلع بمصنع في المدينة نفسها.

وفي عام 2012، قضى 250 عاملاً على الأقل في مصنع للملابس بمنطقة بلديا في غرب كراتشي، بعدما اجتاح حريق المنشأة، التي كانت تفتقر إلى أي مخارج للطوارئ.