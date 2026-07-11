الآلاف أخلوا منازلهم في تايوان مع اقتراب الإعصار «بافي»

أُجبر أكثر من 14 ألف شخص على إخلاء منازلهم في تايوان، بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار «بافي»، الذي سبق أن اجتاح جزراً يابانية السبت.

وضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مدينة كيلونغ الساحلية التي بدت شوارعها شبه خالية، فيما يُتوقع أن تكون من أكثر مناطق الجزيرة تضرراً، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 27 ألف شخص.

وبعد أن تسبب الإعصار في دمار هائل بجزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفاً إعصاراً فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي.

وأعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان السبت، تراجع سرعة الرياح القصوى للإعصار إلى 144 كيلومتراً في الساعة، مؤكدة أن العاصفة بدأت تضعف. وتوقعت هطول أمطار غزيرة جداً في شمال الجزيرة وأمواجاً عاتية قد يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

الإعصار «بافي» يقترب من تايوان (د.ب.أ)

ويؤدي احترار المحيطات إلى زيادة حدة العواصف الاستوائية وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.

وفي اليابان، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 18 ألف منزل في جزيرة أوكيناوا، كما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

وأعلنت السلطات في الفلبين الجمعة، مقتل 15 شخصاً على الأقل في جزيرة مينداناو جراء انزلاقات للتربة. ولا تزال عشرات الموانئ مغلقة في أنحاء الأرخبيل.

ويُتوقَّع أن يصل الإعصار إلى الصين صباح الأحد. وتوقعت قناة «سي سي تي في» الصينية أمطاراً غزيرة بشكل استثنائي في مقاطعتي تشيجيانغ وفوجيان بجنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».