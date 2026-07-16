11 قتيلاً على الأقل في حريق بدار للأيتام في الجزائر

توفي 11 شخصاً على الأقل بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليل الأربعاء/ الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية، بينما تواجه البلاد موجة من الحر الشديد سجلت خلالها نحو ألف حريق خلال أسبوع.

نشب الحريق في مؤسسة «الطفولة المسعفة» الواقعة في بلدية المحمدية بحسب ما ذكرت الهيئة في بيان، وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث نحو الساعة الثالثة فجراً.

وقالت الهيئة في بيان إن مصالح الحماية المدنية «تواصل عمليات إخماد الحريق»، مشيرة إلى أن «الحصيلة المؤقتة للخسائر البشرية» تلحظ «تسجيل 11 حالة وفاة»، فضلاً عن «إسعاف ونقل 19 مصاباً».

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة أطفال جراء الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة. وقدّم تبون الذي يزور ألمانيا حالياً، تعازيه لأسر الضحايا بعدما تلقى «نبأ وفاة أطفال وإصابة آخرين من أبناء الجزائر، إثر حريق شب بمؤسسة لاستقبال الطفولة»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، و«وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، زار رئيس الوزراء سيفي غريب المصابين في مستشفى الحروق الكبرى في زرالدة بضواحي الجزائر العاصمة، ثم في مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، بحسب ما ذكر التلفزيون الوطني.

وتشهد عدة مناطق في الجزائر موجة حر استثنائية منذ أيام، خصوصاً في شمال البلاد. وأعلن رئيس بلدية بني موحلي في ولاية سطيف في شمال شرق البلاد، الأربعاء، وفاة عامل في البلدية يبلغ 59 عاماً أثناء مشاركته في عمليات إخماد حرائق، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وخلال أسبوع واحد، من 8 إلى 15 يوليوز (تموز)، سجلت هيئة الحماية المدنية 932 حريقاً، «تم إخماد 913 منها» بحلول صباح الأربعاء، بحسب ما أعلن المدير الفرعي للعمليات المقدم كريم حربي لـ«وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية.

وأفادت أجهزة الحماية المدنية بأنها حشدت أكثر من 19 ألف عنصر، وأكثر من 700 شاحنة إطفاء وآلية تدخل مخصصة لمكافحة حرائق الغابات، بالإضافة إلى ست مروحيات و12 طائرة قاذفة للمياه.

وفي إجراء احترازي، أجْلَت الجزائر أيضاً سكاناً إلى أماكن آمنة، خصوصاً في ولايات بجاية وقالمة والبويرة وميلة، بحسب «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية.

وفي كل صيف، يشهد شمال الجزائر حرائق غابات، وتتفاقم هذه الظاهرة بفعل الجفاف والحرارة الشديدة جراء تغير المناخ.

وفي السنوات الأخيرة، أودت حرائق ضخمة بحياة العشرات، ودمرت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى العديد من المنازل. وكان بعض هذه الحرائق متعمداً بحسب السلطات، التي أوقفت مشتبهاً بهم.