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العالم العربي شمال افريقيا

موريتانيا تفرج عن مقربين من الرئيس السابق أدينوا بـ«الفساد»

ولد عبد العزيز السجين الوحيد في هذا الملف... ووضعه الصحي يُثير الجدل

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
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موريتانيا تفرج عن مقربين من الرئيس السابق أدينوا بـ«الفساد»

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أفرجت السلطات القضائية في موريتانيا عن اثنين من أبرز المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينهما صهره، وذلك بعد أن أكملا عامين في السجن، إثر إدانتهما في ملف الفساد المعروف محلياً بـ«ملف العشرية»، وذلك في إشارة إلى الفترة التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا.

ويتعلّق الأمر بكل من محمد ولد أمصبوع، وهو رجل أعمال وصهر الرئيس السابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير السابق لـ«الشركة الموريتانية للكهرباء» لعدة سنوات خلال حكم ولد عبد العزيز، وكانا قد أدينا بتهم عديدة، وحكم عليهما بالسجن عامين نافذين.

وبعد الإفراج عن ولد أمصبوع وولد إبراهيم فال، يصبح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السجين الوحيد في هذا الملف، وذلك بعد تبرئة عدد كبير من المشمولين فيه، أو تخفيف العقوبات في حق البعض الآخر.

وحكم ولد عبد العزيز (69 عاماً)، وهو جنرال متقاعد في الجيش الموريتاني، البلاد من 2008 حتى 2019، وبعد خروجه من السلطة وجِّهت إليه تهم عديدة، من أبرزها الثراء غير المشروع وغسل الأموال واستغلال النفوذ، وصدر في حقه عام 2023 حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات نافذة، وفي مايو (أيار) 2025 شددت محكمة الاستئناف الحكم، ليصبح 15 عاماً نافذة، مع غرامة وصلت إلى 3 ملايين دولار، ومصادرة ممتلكاته، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة العليا فيما بعد، ليصبح غير قابل للطعن.

في غضون ذلك، يرفض فريق الدفاع عنه هذا الحكم، ويصفه بأنه «باطل» بسبب عدم اختصاص المحكمة، مشيراً إلى أن الدستور الموريتاني ينص على أن محاكمة الرئيس تتم أمام محكمة العدل السامية حصراً، ووصف المحاكمة بأنها «تصفية حسابات سياسية».

وفي مايو الماضي وجّه ولد عبد العزيز رسالة من سجنه إلى الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، احتج فيها على استعداد السلطات بيع ممتلكاته المحجوزة، بشكل قال إنه «غير قانوني»، ووصف المسار القضائي بـ«المهزلة» التي يديرها سياسيون ورجال أعمال فاسدون، وحذّر المواطنين من شراء ممتلكات محل نزاع قضائي.

وادّعى ولد عبد العزيز أن ممتلكاته، بما في ذلك ملايين اليوروات والدولارات وسيارات، جاءت بوصفها هدايا شخصية من ولد الغزواني نفسه، وحمّله المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يتعرض له من استهداف، على حد تعبيره.

محمد ولد عبد العزيز ادعى أن بعض الهدايا الفاخرة تلقاها من الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني (الرئاسة الموريتانية)

من جهة أخرى، يُثير الوضع الصحي للرئيس السابق الكثير من الجدل في موريتانيا؛ حيث خضع لعملية جراحية في القلب أواخر 2021، ويقول محاموه إنه يعاني مشكلات سابقة في المعدة والركبة، ويؤكدون حاجته الدائمة إلى رعاية خاصة، مطالبين بالإفراج عنه لتلقي العلاج في الخارج.

وفي هذا السياق، قال المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في تصريح، يوم الخميس، إن الحالة الصحية لموكله شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة؛ حيث «فقد الكثير من وزنه، ويعاني صعوبة في التنفس والحركة».

في المقابل، تؤكد السلطات أنها توفر له كل ما يحتاج من رعاية صحية؛ حيث نقل منتصف العام الماضي إلى عيادة خاصة في نواكشوط لخلع ضرس، كما خضع لفحوصات أخرى في القلب. كما أكدت النيابة العامة في أكثر من مناسبة أن حالته الصحية مستقرة وتحت مراقبة دقيقة، وأنه يتلقى الرعاية اللازمة من أطباء من اختياره، ونفت الشائعات عن تدهور في صحته يُشكل خطراً على حياته.

الوضع الصحي للرئيس السابق يثير الكثير من الجدل في صفوف الموريتانيين (الشرق الأوسط)

وفي أكثر من مرة حذّر فريق الدفاع من الوضع الصحي للرئيس السابق، فيما يقول مقربون منه وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ولد عبد العزيز يعاني مشكلات صحية خطيرة، وفي يونيو (حزيران) الماضي تداول الموريتانيون صورة له في إحدى العيادات الخاصة بدا فيها قد خسر الكثير من وزنه، وبدت عليه علامات الشيخوخة، وهو ما أثار موجة تعاطف واسعة معه.

وقبل أسبوعين، أطلقت مجموعة وصفت نفسها بأنها من أنصار الرئيس السابق نداءً إنسانياً موجهاً للرأي العام والمنظمات الحقوقية، تدعو فيه للسماح لولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.

كما وجهت المجموعة نفسها رسالة تظلم، منتصف يونيو الماضي، إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وإلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مشيرين إلى «تراجع ملحوظ في وضعه الصحي العام»، بناءً على الصور والمعلومات المتداولة، وطالبوا بحصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

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باريس «تستنفر» جهودها لمساعدة صحافي معتقل في تونس

الصحافي التونسي - الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
الصحافي التونسي - الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
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باريس «تستنفر» جهودها لمساعدة صحافي معتقل في تونس

الصحافي التونسي - الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
الصحافي التونسي - الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)

أعلنت السفارة الفرنسية لدى تونس عن «استنفارها الكامل» لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي - التونسي، مراد الزغيدي، الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وقال غلين ساليك، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نواصل متابعة وضعه عن كثب».

وأضاف ساليك موضحاً: «فيما يتعلق بالإجراءات الفرنسية المتخذة نيابة عنه، فإن سفارتنا في تونس وقنصليتنا ستكونان على أهبة الاستعداد لدعم مواطننا، وقد اتُخذت عدة خطوات مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوق مواطننا».

وتابع قائلاً: «تقيم فرنسا حواراً وثيقاً ومنتظماً مع السلطات في تونس بشأن وضعه، بالطبع مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية».

كما أشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه «سيتم تنظيم زيارة قنصلية جديدة له في أقرب وقت ممكن للاطمئنان على ظروف احتجازه وحالته الصحية».

وأوقف الصحافيان مراد الزغيدي وبورهان بسيس، وأودعا السجن في مايو (أيار) 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية، اعتُبرت بمثابة انتقادات للرئيس قيس سعيّد.

وبينما كان من المفترض أن يُفرج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2025، بعد قضائهما ثمانية أشهر في السجن، فُتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي، ما أدى إلى صدور حكم جديد بحقهما تم تأكيده في الاستئناف.

ووجه الصحافي السابق في قناة «كانال+»، هذا الأسبوع، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، يطالب فيها بالإفراج عنه، مستنداً إلى مبدأ أعلنه رئيس الدولة، مفاده أن من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن».

وتندّد منظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في تونس، منذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطات صيف عام 2021.

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العالم العربي شمال افريقيا

القاهرة تتمسك بدعم الحل السياسي والانتخابات المتزامنة في ليبيا

وزير الخارجية المصري مستقبلاً بولس في يونيو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري مستقبلاً بولس في يونيو الماضي (الخارجية المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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القاهرة تتمسك بدعم الحل السياسي والانتخابات المتزامنة في ليبيا

وزير الخارجية المصري مستقبلاً بولس في يونيو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري مستقبلاً بولس في يونيو الماضي (الخارجية المصرية)

تتمسك القاهرة برؤيتها لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، التي تعتمد على «تسوية شاملة» تنتهي بعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن، بعيداً عن أي جدليات قد تُحدثها تحركات تُطيح أمل إنهاء الأزمة، وتعيدها إلى «المربع الأول».

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي هذا التوجه، في اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، تناول فيه تطورات الأوضاع في ليبيا.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

ويعمل بولس على مبادرة، يقول إنها «تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي في ليبيا»، لكن تكتنفها بعض العراقيل راهناً، في ظل رفض واسع ومتزايد من قبل المناوئين لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بغرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إن عبد العاطي أكد للمستشار الأميركي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار ليبيا». كما شدد على «أهمية توحيد المؤسسات الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي – ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة» إن القاهرة تراهن على «خريطة الطريق» الأممية لإجراء الانتخابات الليبية، كما تدعم «إعلان المبادئ»، الذي أعلن عنه رؤساء مجالس: الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، الذين أعلنوا تمسكهم بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي»، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

وسبق أن التقى المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية في مارس (آذار) ومايو (أيار) عام 2024، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود، من بينها وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة، تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

وفشلت ليبيا في عقد انتخابات عامة كان مقرراً لها نهاية عام 2021، ومنذ ذلك الوقت تعمل البعثة الأممية على تحريك هذا المسار المتجمد، في ظل تصلب ساسة البلاد، وإحجامهم عن التوافق على القوانين اللازمة للاستحقاق المنتظر.

وقالت وزارة الخارجية إن عبد العاطي «استمع إلى الأفكار والمقترحات التي يطرحها بولس بشأن سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا عبر حل ليبي – ليبي، وذلك في إطار الجهود الأميركية الراهنة التي يقودها، والساعية إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

وأوضحت الخارجية أن الوزير «ثمّن الجهود الأممية والدولية والإقليمية كافة، بما في ذلك الجهود الأميركية ذات الصلة، وبما يحقق وحدة واستقرار ليبيا على المدى الطويل، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لجميع مواطنيها».

وتتمثل المبادرة في إسناد رئاسة المجلس الرئاسي الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا لأكثر من 12 عاماً.

وكان وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، قد استقبل صدام حفتر في واشنطن نهاية الشهر الماضي، بحضور بولس، في زيارة رسمية عُدّت «خطوة متقدمة» في تفعيل المبادرة، التي ترحب بها أطراف ليبية تنتمي إلى شرق البلاد.

ويرى أشرف الشح، المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أن مبادرة بولس، التي عدها «صفقة لتقاسم السلطة والحكم»، «لا تمتلك أي مقومات للنجاح»، معتقداً أنها «فشلت في فهم الوضع الليبي».

وتحدث الشح، في تصريح لقناة «فرانس 24» مساء الخميس، عن «عدم توافق» في صفوف الدبيبة بشأن ما سماه «الصفقة الأميركية»، التي قال إنها «لا ترتكز على محددات أو صلاحيات».

مسعد بولس مستقبلاً الزوبي في واشنطن (منصة حكومتنا التابعة لـ«الوحدة«)

وأمام مخاوف متلاحقة بشأن المبادرة، ولا سيما في غرب ليبيا، قال بولس في تصريحات سابقة إن خطته «تهدف إلى توحيد الليبيين ومؤسساتهم، وليس تقسيم السلطة كما يشاع»، موضحاً أنها «خطة ليبية – ليبية، يقتصر فيها الدور الأميركي على تسهيل الحوار بين الأطراف».

وتعتمد مصر رؤيةً للحل في ليبيا، بعيداً عن «فرض الإملاءات أو التدخلات الخارجية»، بوصف ذلك سبيلاً وحيداً لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدةً دعمها الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

وكانت القاهرة قد استضافت اجتماعاً رباعياً ضم، إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، مع مستشار ترمب، ناقشوا خلاله جملةً من القضايا الإقليمية.

وقال بولس حينها إن الولايات المتحدة والسعودية ومصر وتركيا أكدت «أهمية استمرار توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة».

وبموازاة المساعي الأميركية، تسارع البعثة الأممية لدى ليبيا إلى تحريك العملية السياسية عبر تفعيل مخرجات «الحوار المهيكل»، الذي انتهى بعد ستة أشهر من الاجتماعات والمناقشات.

وشارك أعضاء الحوار تجاربهم في جلسة ختامية رعتها البعثة الأممية، عبر مداخلات قصيرة، مؤكدين أن الهدف الأهم حالياً هو «الدفع بالتوصيات الآنية نحو التنفيذ الفعلي، والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لليبيا، والسعي نحو توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير بيئة مشجعة لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة».

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العالم العربي شمال افريقيا

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة، أن «المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية».

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف - سويسرا 8 سبتمبر 2025 (رويترز)

وجاء عقد الجلسة بناء على طلب من بريطانيا، التي سبق ⁠أن حذّر مبعوثها من خطر وقوع ‌فظائع واسعة ‌النطاق بعد تقارير أفادت ​بأن «قوات الدعم السريع» ‌شبه العسكرية وحلفاءها يحشدون قواتهم ‌حول مدينة الأبيض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وقال تورك إن المدنيين يعيشون أوضاعاً شبيهة بالحصار منذ 18 شهراً، مع ‌وصول نقص المياه النظيفة بمدينة الأبيض لمستوى خطير، بالتزامن مع ⁠هجمات ⁠متواصلة بطائرات مسيّرة بينما يتواصل القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة.

وأوضح أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين جراء 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على الأبيض ومناطق مجاورة بين السادس من يونيو ​(حزيران) و28 ​من الشهر ذاته.

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