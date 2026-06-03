مصر تجدد رفضها تهديد أمن دول الخليج العربي

جددت مصر تأكيدها على أن «أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي». وشددت على «رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وأدانت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، الذي أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار.

وعدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وأعلنت مصر في أكثر من لقاء رسمي واتصال هاتفي «تضامنها الكامل قيادة وحكومة وشعباً مع أشقائها بالخليج في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميَّين». وتدعو بشكل متكرِّر إلى «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

كما أكدت مصر في بيانها، الأربعاء، مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الحكومة والشعب الكويتي، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي قد أكد «أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل لحل توافقي لأزمة الحرب الإيرانية»، مشيراً إلى «استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى تسوية تراعي شواغل جميع الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار الإقليميين».

وبحث عبد العاطي خلال اتصالين هاتفيين، مساء الثلاثاء، مع كل من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تطورات مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية

وبحسب إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإنه تم خلال الاتصالين «تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين».

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، نهاية الشهر الماضي، إلى «موقف بلاده الداعي إلى تسوية سلمية لكل أزمات المنطقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها». ودعا حينها إيران إلى «التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي».