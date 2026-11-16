الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي والتصدي للجرائم الإلكترونية

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

وتأتي الخطوة غداة الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بتنفيذ هجوم دامٍ على كنيسة في محافظة الكرك قبل أسابيع.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد أوضحت المديرية أن التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة .

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت المديرية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد، بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أوقع تسعة قتلى و25 جريحاً.

ودين الأشخاص الثلاثة بتهم تتعلق بتنفيذ «أعمال إرهابية» و«استخدام أسلحة وذخائر» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن ست سنوات على شخصين آخرين باعا الأسلحة لمنفذي الهجوم، بحسب محامي أهالي الضحايا.