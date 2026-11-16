نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341766-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A5%D9%84%D9%89-53-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
أظهر استطلاع، أجرته وكالة «رويترز» لآراء اقتصاديين، أن وتيرة النمو الاقتصادي في ماليزيا يُرجح أن تكون قد تباطأت، خلال الربع الثالث من العام، في ظل انكماش إنتاج قطاعَي التعدين والمحاجر، رغم استمرار قوة صادرات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة الخارجية.
ووفق متوسط توقعات 15 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تراوحت التوقعات بين 5.1 و5.5 في المائة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، يوم الأربعاء.
ويمثل ذلك تباطؤاً، مقارنة بمعدل النمو البالغ 6 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه يتماشى مع التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الشهر الماضي.
وأظهرت التقديرات الحكومية تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعاً بالصناعات الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الكهربائية والإلكترونية. كما سجل قطاعا الخدمات والبناء نمواً، في حين انكمش قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.9 في المائة، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية.
وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة اقتصاديي رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بنك «أو سي بي سي»، إن «دورة الانتعاش المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة»، مضيفة أن تباطؤ النمو على أساس فصلي يعكس عودة متوقعة إلى وتيرة أكثر اعتدالاً بعد النمو القوي المسجل خلال الأشهر الأخيرة.
واستفادت ماليزيا من الطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والذي أسهم في تعزيز صادرات أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية. وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز»، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2026، و4.9 في المائة في عام 2027. وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الحالي إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة.
ومع توقعات باستمرار متانة النمو الاقتصادي وتصاعد الضغوط التضخمية، رجح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن يرفع البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الأساسي، خلال الربع الأول من عام 2027.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في ماليزيا 2.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يوليو 2025، بعدما أبقى البنك المركزي عليه دون تغيير في أحدث اجتماعاته بتاريخ 5 نوفمبر.
أعلنت شركة «وورلي» العالمية أنها تعمل على تطوير حلول متكاملة لدعم نمو قطاع التعدين المصري.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341766-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A5%D9%84%D9%89-53-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
أظهر استطلاع، أجرته وكالة «رويترز» لآراء اقتصاديين، أن وتيرة النمو الاقتصادي في ماليزيا يُرجح أن تكون قد تباطأت، خلال الربع الثالث من العام، في ظل انكماش إنتاج قطاعَي التعدين والمحاجر، رغم استمرار قوة صادرات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة الخارجية.
ووفق متوسط توقعات 15 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تراوحت التوقعات بين 5.1 و5.5 في المائة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، يوم الأربعاء.
ويمثل ذلك تباطؤاً، مقارنة بمعدل النمو البالغ 6 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه يتماشى مع التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الشهر الماضي.
وأظهرت التقديرات الحكومية تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعاً بالصناعات الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الكهربائية والإلكترونية. كما سجل قطاعا الخدمات والبناء نمواً، في حين انكمش قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.9 في المائة، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية.
وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة اقتصاديي رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بنك «أو سي بي سي»، إن «دورة الانتعاش المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة»، مضيفة أن تباطؤ النمو على أساس فصلي يعكس عودة متوقعة إلى وتيرة أكثر اعتدالاً بعد النمو القوي المسجل خلال الأشهر الأخيرة.
واستفادت ماليزيا من الطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والذي أسهم في تعزيز صادرات أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية. وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز»، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2026، و4.9 في المائة في عام 2027. وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الحالي إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة.
ومع توقعات باستمرار متانة النمو الاقتصادي وتصاعد الضغوط التضخمية، رجح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن يرفع البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الأساسي، خلال الربع الأول من عام 2027.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في ماليزيا 2.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يوليو 2025، بعدما أبقى البنك المركزي عليه دون تغيير في أحدث اجتماعاته بتاريخ 5 نوفمبر.
من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
لم يكن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا، ومخاوف متصاعدة بشأن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطورات التي أحاطت برئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، واستقالته على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات تجسس لصالح الصين، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت المحصلة موجة اضطراب أعادت رسم خريطة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أعوام من المكاسب الواسعة التي حققتها الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من مصنعي الرقائق ومزودي الحوسبة السحابية إلى شركات مراكز البيانات والطاقة والمعدات المتخصصة. ولم يعد المستثمرون قادرين على التعامل مع القطاع باعتباره رهاناً واحداً يضمن الصعود للجميع.
وبلغت حدة التقلبات ذروتها في إحدى جلسات نوفمبر، عندما محا المستثمرون نحو 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر «ناسداك»، في أسوأ جلسة للمؤشر منذ نحو عامين. كما خسرت «إنفيديا» 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي من نوعه لشركة واحدة، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي استشهد بها التقرير.
وترصد «وول ستريت جورنال» في تقرير مطول سلسلة الأحداث التي هزت الأسواق منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حين سجل مؤشر «ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وتوضح كيف انتقل المستثمرون من مرحلة شراء معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الهائل الذي تقوده هذه الصناعة.
رهان جماعي ينقلب على أصحابه
كانت إحدى الإشارات المبكرة إلى هشاشة السوق في تركّز استثمارات صناديق التحوط في مجموعة محدودة من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي مؤتمر لمتعاملين كبار نظمته «مورغان ستانلي» في ميامي في الخامس من نوفمبر، حذَّر المستثمر أنتوني بوتزا من أن الصناديق باتت تلاحق الشركات نفسها، وتبني مراكز متشابهة إلى حد كبير.
واستشهد بوتزا ببيانات عرضها البنك أظهرت أن صافي انكشاف عملاء صناديق التحوُّط على أسهم الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 40 في المائة من محافظهم خلال الصيف، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت لاحقاً. ورأى أن تركز هذا الحجم من الاستثمارات في الاتجاه نفسه يتعارض مع المفترض في استراتيجيات الصناديق التي يفترض أن تميز بين اختياراتها وأدائها.
وكان تحذيره لافتاً، إذ إن تزامن قرارات البيع لدى عدد كبير من المستثمرين قد يحول أي تطور سلبي إلى موجة تصفية واسعة، خصوصاً عندما تكون المحافظ مكشوفة على الأسهم نفسها.
وتشير بيانات «غولدمان ساكس» إلى أن نحو 85 في المائة من العوائد الإضافية التي حققتها صناديق التحوط المعتمدة على اختيار الأسهم خلال النصف الأول من العام جاءت من مراكز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ضمت قائمة الأسهم الأكثر شعبية لدى الصناديق، التي أعدها البنك في مايو (أيار)، سبع شركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أصل 12 شركة أضيفت إليها.
لكن الرهان الذي عزز المكاسب خلال فترة الصعود أصبح مصدراً للخطر مع انعكاس اتجاه السوق. فحين بدأ المستثمرون تقليص انكشافهم، تعرضت الأسهم الأكثر ارتباطاً بالإنفاق على الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات لضغوط متزايدة.
الديون تكشف نقاط الضعف
لم تقتصر المخاوف على تقييمات الأسهم، بل امتدت إلى أسواق الدين، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة تمويل مشروعاتها الضخمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وغموض توقيت العوائد.
فبعد أن أصدرت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات مرتفعة العائد بقيمة 13 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول)، انحسر نشاط هذا السوق بصورة حادة. وبدأ المستثمرون يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر الإقراض، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر المرتبطة بكبرى شركات التكنولوجيا المشغلة لمراكز البيانات إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات شركة «سولف».
وكانت «كورويف»، إحدى الشركات العاملة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومن أبرز عملاء «إنفيديا»، من الأمثلة الواضحة على هذه الضغوط. ففي 15 أكتوبر، تجاوز العائد على أحد سنداتها المستحقة في 2031 نظيره على سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من عشر نقاط مئوية، وهو مستوى رمزي يبدأ عنده المتعاملون بالنظر إلى السند باعتباره متعثراً.
وتكمن المشكلة في أن شركات البنية التحتية المتخصصة تحتاج إلى تمويل مستمر لتوسيع قدراتها، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات غير واضحة بالكامل، وقد يستغرق تحققها وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون.
وفي حال تباطؤ الإنفاق أو ارتفاع كلفة التمويل، ستكون الشركات التي تعتمد على الاقتراض وعلى استمرار تدفق الاستثمارات أكثر عرضة للضرر. أما شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمول جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي، فتتمتع بقدر أكبر من المرونة بفضل تنوع أنشطتها ومصادر إيراداتها القائمة.
وانعكس هذا التباين على أداء الأسهم. فقد تراجعت «إنفيديا» بنحو 20 في المائة خلال الشهر، و«مايكرون» 12 في المائة، بينما هبط سهم «ديل تكنولوجيز» 19 في المائة. كما فقدت شركة الحوسبة السحابية «نيبيوس» نحو ربع قيمتها منذ بداية العام، بينما تراجعت «كورويف» 3.2 في المائة خلال الشهر.
الانتخابات تزيد تعقيد المشهد
جاءت الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حالة القلق. فقد كانت صناديق تحوط كثيرة تراهن على تراجع السوق قبيل التصويت، في ظل تعهدات مرشحين ديمقراطيين بمواجهة التوسع السريع لمراكز البيانات. وأثارت النتائج التي أفضت إلى تقدم ديمقراطي واسع تساؤلات بشأن مستقبل المشروعات الضخمة التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.
وتشمل المخاطر المحتملة زيادة القيود التنظيمية، وصعوبات توفير الكهرباء، واختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ مشروعات أو تزيد كلفتها، في وقت تتسابق فيه الشركات على بناء قدرات حوسبة جديدة.
وكان براد غيرستنر، مؤسس «ألتميتر كابيتال»، قد خفّض انكشاف صندوقه على عدد من أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخارج من استثماره في «كورويف»، مشيراً إلى مخاطر تتعلق بالتنظيم والطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.
كما تلوح المنافسة الصينية بوصفها تحدياً إضافياً، مع ظهور منتجات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة يمكن أن تضغط على الشركات الأميركية وتقلص قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الضروري لمواصلة السباق التقني.
صناديق التحوط تدفع ثمن التقلبات
وأظهرت نتائج أكتوبر (تشرين الأول) مدى سرعة انقلاب المشهد على المستثمرين الذين راهنوا بكثافة على القطاع. فقد تراجعت صناديق التحوط المتخصصة في التكنولوجيا بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر، وفق «غولدمان ساكس».
ومن بين الحالات اللافتة صندوق «فارّا»، الذي كان قد أبلغ مستثمرين بأنه حقق مكاسب بنحو 68 في المائة حتى الشهر السابق، قبل أن يخسر قرابة 33 في المائة خلال أكتوبر، لتهبط مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13 في المائة.
في المقابل، حقق صندوق «ليك وود كابيتال»، الذي يركز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر قابلية للتوقع ويتجنب عادةً الرهانات الاستثمارية الساخنة، مكاسب بلغت 4 في المائة خلال أكتوبر، وفق ما أبلغ به عملاءه. ويعكس هذا التباين كيف باتت استراتيجية الاستثمار، واختيار الشركات، أكثر أهمية من مجرد الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا يعني اضطراب السوق أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على هذه التكنولوجيا. فالكثير منهم لا يزال يرى فيها تحولاً طويل الأجل، لكنه بات أكثر انتقائية في تحديد الشركات القادرة على تحويل الإنفاق إلى إيرادات وأرباح. بل إن بعض المستثمرين اعتبروا موجة البيع فرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها، بدلاً من الانسحاب من القطاع.
وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، باعتباره اختباراً إضافياً لشهية السوق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التقييمات والتمويل والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وبذلك، لم تعد معادلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما كانت قبل أسابيع. فبعد مرحلة ارتفعت فيها معظم الأسهم المرتبطة بالقطاع معاً، أصبح المستثمرون أمام سوق أكثر تمايزاً، تتحدد فيها المكاسب بقدرة كل شركة على إثبات جدوى استثماراتها، وتأمين تمويلها، وتحويل وعود التكنولوجيا إلى نتائج مالية ملموسة.
النحاس في بورصة لندن يسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341760-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
النحاس في بورصة لندن يسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر
منظر جوي لمدخل منجم «لا إسكونديدا» بشمال تشيلي أكبر موقع لإنتاج النحاس في العالم (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار النحاس في لندن، للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع قوة الدولار الأميركي.
وانخفض سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 في المائة إلى 13.272.50 دولار للطن، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس، في وقت سابق من الجلسة، أدنى مستوى له منذ 8 يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».
في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.4 في المائة إلى 103.550 يوان (15.524.27 دولار) للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو.
جاء هذا التراجع في ظل استمرار صعود الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، عقب تصريحات تميل إلى التشدد من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على اتباع «الفيدرالي» سياسة نقدية أكثر تشدداً.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال محللون في بنك «كومرتس بنك» إن أسعار النحاس لا تزال واقعة تحت ضغط التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، مضيفين أن «مخاوف الطلب المرتبطة بتراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي باتت تلقي بثقل كبير على المعدن، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي».
وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، بلغ ذروته مع الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». ومن المنتظر أن تشكل نتائج أعمال شركة الرقائق وطرح شركة «أنثروبيك» للاكتتاب العام، خلال الأسبوع الحالي، اختباراً لمدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها.
وفي الصين؛ أكبر مستهلك للمعادن في العالم، أظهرت البيانات مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة الإنتاج الصناعي واستمرار ضعف الاستهلاك، ما يثير تساؤلات بشأن المدة التي يمكن للاقتصاد الصيني؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاعتماد خلالها على الصادرات لدعم النمو.
وعلى صعيد المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.1 في المائة، والزنك بنسبة 0.4 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والنيكل بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض القصدير بنسبة 1.7 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.4 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والنيكل بنسبة 1.9 في المائة، والقصدير بنسبة 1.8 في المائة، في حين ارتفع الرصاص بنسبة 1 في المائة.
في سياق متصل، أبقى محللو «بي إم آي» على توقعاتهم لسعر الزنك خلال عام 2026 عند 3620 دولاراً للطن، مشيرين إلى وجود مخاطر طفيفة تدفع الأسعار نحو الانخفاض، في ظل تعافي إنتاج المناجم الصينية، وضعف الطلب الصناعي، وارتفاع الدولار الأميركي.