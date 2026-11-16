نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

لم يكن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا، ومخاوف متصاعدة بشأن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطورات التي أحاطت برئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، واستقالته على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات تجسس لصالح الصين، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت المحصلة موجة اضطراب أعادت رسم خريطة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أعوام من المكاسب الواسعة التي حققتها الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من مصنعي الرقائق ومزودي الحوسبة السحابية إلى شركات مراكز البيانات والطاقة والمعدات المتخصصة. ولم يعد المستثمرون قادرين على التعامل مع القطاع باعتباره رهاناً واحداً يضمن الصعود للجميع.

وبلغت حدة التقلبات ذروتها في إحدى جلسات نوفمبر، عندما محا المستثمرون نحو 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر «ناسداك»، في أسوأ جلسة للمؤشر منذ نحو عامين. كما خسرت «إنفيديا» 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي من نوعه لشركة واحدة، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي استشهد بها التقرير.

وترصد «وول ستريت جورنال» في تقرير مطول سلسلة الأحداث التي هزت الأسواق منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حين سجل مؤشر «ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وتوضح كيف انتقل المستثمرون من مرحلة شراء معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الهائل الذي تقوده هذه الصناعة.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال جلسة التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

رهان جماعي ينقلب على أصحابه

كانت إحدى الإشارات المبكرة إلى هشاشة السوق في تركّز استثمارات صناديق التحوط في مجموعة محدودة من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي مؤتمر لمتعاملين كبار نظمته «مورغان ستانلي» في ميامي في الخامس من نوفمبر، حذَّر المستثمر أنتوني بوتزا من أن الصناديق باتت تلاحق الشركات نفسها، وتبني مراكز متشابهة إلى حد كبير.

واستشهد بوتزا ببيانات عرضها البنك أظهرت أن صافي انكشاف عملاء صناديق التحوُّط على أسهم الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 40 في المائة من محافظهم خلال الصيف، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت لاحقاً. ورأى أن تركز هذا الحجم من الاستثمارات في الاتجاه نفسه يتعارض مع المفترض في استراتيجيات الصناديق التي يفترض أن تميز بين اختياراتها وأدائها.

وكان تحذيره لافتاً، إذ إن تزامن قرارات البيع لدى عدد كبير من المستثمرين قد يحول أي تطور سلبي إلى موجة تصفية واسعة، خصوصاً عندما تكون المحافظ مكشوفة على الأسهم نفسها.

وتشير بيانات «غولدمان ساكس» إلى أن نحو 85 في المائة من العوائد الإضافية التي حققتها صناديق التحوط المعتمدة على اختيار الأسهم خلال النصف الأول من العام جاءت من مراكز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ضمت قائمة الأسهم الأكثر شعبية لدى الصناديق، التي أعدها البنك في مايو (أيار)، سبع شركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أصل 12 شركة أضيفت إليها.

لكن الرهان الذي عزز المكاسب خلال فترة الصعود أصبح مصدراً للخطر مع انعكاس اتجاه السوق. فحين بدأ المستثمرون تقليص انكشافهم، تعرضت الأسهم الأكثر ارتباطاً بالإنفاق على الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات لضغوط متزايدة.

بطاقات معالجة الرسومات من سلسلة «جي فورس آر تي إكس» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر «دوسبارا أكيهابارا الرئيسي» لبيع أجهزة الكمبيوتر في منطقة أكيهابارا بالعاصمة اليابانية (رويترز)

الديون تكشف نقاط الضعف

لم تقتصر المخاوف على تقييمات الأسهم، بل امتدت إلى أسواق الدين، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة تمويل مشروعاتها الضخمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وغموض توقيت العوائد.

فبعد أن أصدرت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات مرتفعة العائد بقيمة 13 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول)، انحسر نشاط هذا السوق بصورة حادة. وبدأ المستثمرون يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر الإقراض، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر المرتبطة بكبرى شركات التكنولوجيا المشغلة لمراكز البيانات إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات شركة «سولف».

وكانت «كورويف»، إحدى الشركات العاملة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومن أبرز عملاء «إنفيديا»، من الأمثلة الواضحة على هذه الضغوط. ففي 15 أكتوبر، تجاوز العائد على أحد سنداتها المستحقة في 2031 نظيره على سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من عشر نقاط مئوية، وهو مستوى رمزي يبدأ عنده المتعاملون بالنظر إلى السند باعتباره متعثراً.

وتكمن المشكلة في أن شركات البنية التحتية المتخصصة تحتاج إلى تمويل مستمر لتوسيع قدراتها، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات غير واضحة بالكامل، وقد يستغرق تحققها وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون.

وفي حال تباطؤ الإنفاق أو ارتفاع كلفة التمويل، ستكون الشركات التي تعتمد على الاقتراض وعلى استمرار تدفق الاستثمارات أكثر عرضة للضرر. أما شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمول جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي، فتتمتع بقدر أكبر من المرونة بفضل تنوع أنشطتها ومصادر إيراداتها القائمة.

وانعكس هذا التباين على أداء الأسهم. فقد تراجعت «إنفيديا» بنحو 20 في المائة خلال الشهر، و«مايكرون» 12 في المائة، بينما هبط سهم «ديل تكنولوجيز» 19 في المائة. كما فقدت شركة الحوسبة السحابية «نيبيوس» نحو ربع قيمتها منذ بداية العام، بينما تراجعت «كورويف» 3.2 في المائة خلال الشهر.

الانتخابات تزيد تعقيد المشهد

جاءت الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حالة القلق. فقد كانت صناديق تحوط كثيرة تراهن على تراجع السوق قبيل التصويت، في ظل تعهدات مرشحين ديمقراطيين بمواجهة التوسع السريع لمراكز البيانات. وأثارت النتائج التي أفضت إلى تقدم ديمقراطي واسع تساؤلات بشأن مستقبل المشروعات الضخمة التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المخاطر المحتملة زيادة القيود التنظيمية، وصعوبات توفير الكهرباء، واختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ مشروعات أو تزيد كلفتها، في وقت تتسابق فيه الشركات على بناء قدرات حوسبة جديدة.

وكان براد غيرستنر، مؤسس «ألتميتر كابيتال»، قد خفّض انكشاف صندوقه على عدد من أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخارج من استثماره في «كورويف»، مشيراً إلى مخاطر تتعلق بالتنظيم والطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.

كما تلوح المنافسة الصينية بوصفها تحدياً إضافياً، مع ظهور منتجات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة يمكن أن تضغط على الشركات الأميركية وتقلص قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الضروري لمواصلة السباق التقني.

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق التحوط تدفع ثمن التقلبات

وأظهرت نتائج أكتوبر (تشرين الأول) مدى سرعة انقلاب المشهد على المستثمرين الذين راهنوا بكثافة على القطاع. فقد تراجعت صناديق التحوط المتخصصة في التكنولوجيا بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر، وفق «غولدمان ساكس».

ومن بين الحالات اللافتة صندوق «فارّا»، الذي كان قد أبلغ مستثمرين بأنه حقق مكاسب بنحو 68 في المائة حتى الشهر السابق، قبل أن يخسر قرابة 33 في المائة خلال أكتوبر، لتهبط مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13 في المائة.

في المقابل، حقق صندوق «ليك وود كابيتال»، الذي يركز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر قابلية للتوقع ويتجنب عادةً الرهانات الاستثمارية الساخنة، مكاسب بلغت 4 في المائة خلال أكتوبر، وفق ما أبلغ به عملاءه. ويعكس هذا التباين كيف باتت استراتيجية الاستثمار، واختيار الشركات، أكثر أهمية من مجرد الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا يعني اضطراب السوق أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على هذه التكنولوجيا. فالكثير منهم لا يزال يرى فيها تحولاً طويل الأجل، لكنه بات أكثر انتقائية في تحديد الشركات القادرة على تحويل الإنفاق إلى إيرادات وأرباح. بل إن بعض المستثمرين اعتبروا موجة البيع فرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها، بدلاً من الانسحاب من القطاع.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، باعتباره اختباراً إضافياً لشهية السوق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التقييمات والتمويل والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وبذلك، لم تعد معادلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما كانت قبل أسابيع. فبعد مرحلة ارتفعت فيها معظم الأسهم المرتبطة بالقطاع معاً، أصبح المستثمرون أمام سوق أكثر تمايزاً، تتحدد فيها المكاسب بقدرة كل شركة على إثبات جدوى استثماراتها، وتأمين تمويلها، وتحويل وعود التكنولوجيا إلى نتائج مالية ملموسة.