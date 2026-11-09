دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكداً دعم بلاده لسوريا في مواجهة التحديات، وجهود إعادة البناء، باعتبارها «ركيزة لاستقرار المنطقة»، فيما شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن «أمن الأردن يمثل امتداداً لأمن سوريا»، مشيراً إلى استمرار التنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين لضبط الحدود.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في دمشق، عقب اجتماع أمني وعسكري موسع في قصر تشرين، اليوم الاثنين، ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني».

11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

واختتمت أعمال الدورة بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات تعاون متعددة، أبرزها مذكرة تفاهم خاصة بالربط السككي بين سوريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع النقل الإقليمي، والتبادل التجاري بين الدول الثلاث.

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري، إلى جانب الشيباني، وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، وعدد من المسؤولين العسكريين، والأمنيين.

أما الوفد الأردني، برئاسة الصفدي، فضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني، الذي أُنشئ في مايو (أيار) 2025، إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات عبر اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، وتتابع تنفيذ مخرجاتها لجان فنية مختصة.

وتأتي هذه المحادثات الرفيعة بعد نحو أسبوعين من تنفيذ سلاح الجو الملكي الأردني عملية عسكرية في محافظة درعا (وريف السويداء) يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحملت اسم «عملية الردع الأردني - حمود»، والتي أعلنت دمشق حينها أنها تمت دون تنسيق مسبق معها.

وكانت معلومات نتائج تلك العملية قد شهدت تضارباً؛ فبينما أعلن الجانب الأردني أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من تنظيم «داعش»، وتدمير مستودع أسلحة ضخم، أفادت مصادر ميدانية وطبية سورية بمقتل سبعة مدنيين (بينهم ثلاثة أطفال وامرأة)، وإصابة آخرين جراء استهداف مواقع مدنية. وسعى الطرفان خلال الفترة الماضية إلى احتواء الموقف عبر الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق، والتحقيق في ملابسات العملية.

الصفدي والشيباني مع الوفدين السوري والأردني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

وعقب الاجتماع عقد الصفدي والشيباني مؤتمراً صحافياً أكد خلاله الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها. وقال: «على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والتوقف عن العبث بالأمن السوري».

كما وصف خطر المخدرات بأنه «تهديد مشترك يعمل البلدان معاً لدحره».

الشيباني

من جانبه، جدد الشيباني التزام دمشق بمواجهة شبكات التهريب بكل حزم في إطار التعاون. وفي سياق استعراض مسار العلاقات، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن الأردن «كان سباقاً في طرق أبواب سوريا» عقب سقوط النظام السابق، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء شراكة صلبة ومتينة مع عمان تعكس عمق الروابط التاريخية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الشيباني أن الأردن يمثل حالياً «الشريك التجاري الأكبر لسوريا»، معلناً عن اتفاق الطرفين على إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية وكفاءة معبر نصيب - جابر الحدودي.