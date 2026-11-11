اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» بغارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي

استهدفت غارة إسرائيلية، نفذت بعد منتصف الليل، 6 فلسطينيين كانوا يتواجدون داخل مبنى في مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أن الغارة استهدفت خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، الذي يترأس جميع الأجهزة والملفات الأمنية ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».

ووفقاً للمصادر، فإن أبو عنزة، يوازي في أهميته، معين العرابيد المسؤول البارز الذي اختطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.

وكشف أحد المصادر، أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف إلى خطف أبو عنزة وشخصيات أخرى. وأشار المصدر إلى أنه تم إحباط ذلك الهجوم أثناء التخطيط له بعد القبض على متخابر مع إسرائيل، كان معتقلاً لديها خلال الحرب وأفرج عنه، وبعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع تم ضبطه والتحقيق معه والاعتراف بالمخطط الذي كان يتم التحضير والمعلومات التي قدمها لمشغليه في جهاز «الشاباك«.

ويقول المصدر إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من قبل العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين.

وتسببت الغارة بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي وكان يقوم بعلاج ومتابعة المرضى. إلى جانب مريض واحد على الأقل، حيث نفذت الغارة وفق التقديرات الميدانية الأولية من قبل طائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق التحصينات، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث وصولاً للثاني حيث كان يتواجد به أبو عنزة والآخرين.

لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)

وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أصيب العشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.

واعتبرت حركة «حماس»، القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر «جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوك إرهابي غير مسبوق»، معتبرةً أن «تمادي الاحتلال في جرائمه وتجاوزه جميع المحرمات الإنسانية باستهدافه المستشفيات نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي عن محاسبة قادة العدو المجرمين» وفق بيان للناطق باسمها في غزة حازم قاسم.

وحملت الحركة «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان، داعيةً الدول العربية والإسلامية المشاركة في المجلس إلى اتخاذ موقف جاد وحازم يمنع إسرائيل من استغلال مشاركتها في المجلس غطاءً لجرائمه. كما جاء في نص البيان.

مصادر طبية ذكر أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي بشأن الهجوم وأسبابه.

وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية، إلى 7 غارات سابقة، كانت أولها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة ما أدى لمقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كان من أبرزها في الثالث عشر من مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحفي حسن أصليح داخل قسم الحروق أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس (آب) 2025، بقصف المجمع مرتين ما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً من بينهم صحفيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.

وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، ما تسبب بوقوع ضحايا داخله.

وتكثف إسرائيل من عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.