من يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

تفتح التكهنات بشأن مستقبل جنسن هوانغ على رأس شركة «إنفيديا» الباب أمام تساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تتولى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في حال قرر مجلس الإدارة إنهاء رئاسته التنفيذية. وبينما لا تملك الشركة، وفقاً لتقارير إعلامية، خطة خلافة معلنة، تتداول الأوساط المتخصصة مجموعة من الأسماء التي تشمل مسؤولين تنفيذيين حاليين، وأفراداً من عائلة هوانغ، وشخصيات سبق لها قيادة شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
وجاءت هذه التكهنات بعدما عقد مجلس إدارة «إنفيديا» اجتماعاً الأربعاء لمناقشة مستقبل هوانغ في قيادة الشركة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ويواجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، البالغ 63 عاماً، تدقيقاً متزايداً عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها مزاعم تتعلق بأليس هوانغ، وهي مسؤولة متخصصة في مراكز البيانات، اتهمتها أجهزة استخبارات أميركية بالعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية. ولا تمثل هذه الاتهامات، بحد ذاتها، إثباتاً لصحة تلك المزاعم.
قيادات داخل «إنفيديا»
تبدو الأسماء القادمة من داخل الشركة من بين الخيارات المطروحة، نظراً إلى خبرة مسؤوليها في إدارة أعمالها وفهمهم لطبيعة عملياتها. وتبرز كوليت كريس، المديرة المالية، بوصفها إحدى الشخصيات الأكثر تداولاً في هذا السياق، بحكم موقعها ضمن الإدارة العليا للشركة وإشرافها على ملفاتها المالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يرد اسم إيان باك، أحد المسؤولين المخضرمين في «إنفيديا»، والذي يشرف على عملاء الشركة في قطاع مراكز البيانات، وكان له دور رئيسي في تطوير البرمجيات التي تتيح تشغيل معالجاتها لدى العملاء.
ويُطرح أيضاً اسم برايان كاتانزارو، نائب رئيس الأبحاث التطبيقية في مجال التعلم العميق، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، وفق ما أوردته مجلة «إنك» المتخصصة في الأعمال.
أفراد من العائلة في دائرة الترشيحات
ولا تقتصر التكهنات على القيادات التنفيذية، إذ تشمل أفراداً من عائلة هوانغ. وتبرز ابنته ماديسون، التي تشغل منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات في «إنفيديا»، بعدما عملت لسنوات عدة في مجموعة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة.
كما يرد اسم ابنه سبنسر، الذي يعمل مديراً لإدارة المنتجات في وحدة الروبوتات التابعة للشركة.
ومن الأسماء اللافتة أيضاً ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» المنافسة في قطاع أشباه الموصلات، وهي ابنة عم هوانغ. وتجمع سو بين صلة القرابة والخبرة التنفيذية الطويلة في صناعة الرقائق، ما يجعلها اسماً مطروحاً في التكهنات بشأن أي تغيير محتمل في قيادة «إنفيديا».
خيارات من خارج الشركة
أما خارج «إنفيديا»، فيبرز رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق، باعتباره أحد الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام المتخصصة.
وتشمل القائمة أيضاً تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، الذي غادر منصبه في أغسطس (آب) بعد 15 عاماً في قيادة الشركة. ويُطرح اسمه ضمن الشخصيات التي قد يُنظر إليها لتولي المنصب، رغم أن انتقاله إلى «إنفيديا» يظل احتمالاً غير مؤكد.
وفي ظل غياب خطة خلافة معلنة، تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات الإعلامية، فيما يعتمد أي تغيير محتمل على قرار مجلس الإدارة وطبيعة المرحلة التي قد تدخلها الشركة، التي ارتبط توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة هوانغ وقيادته منذ تأسيسها عام 1993.