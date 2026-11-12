من تقرير منسي إلى أزمة عالمية... كيف سبق مستثمر شاب إلى التحذير من «إنفيديا»؟

قبل ستة أشهر، نشر المستثمر الأميركي كريستيان لاماركو تقريراً من 40 صفحة حذّر فيه من أن شركة «إنفيديا»، أكبر موردي معالجات الذكاء الاصطناعي في العالم، تواجه مشكلة جوهرية في أعمالها المرتبطة بالصين. لم يلق التقرير آنذاك اهتماماً يُذكر، بل واصلت أسهم الشركة صعودها حتى سجلت مستويات قياسية. لكن مع تفجر الأزمة التي تحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عادت التحقيقات التي أجراها لاماركو إلى الواجهة، وأصبح المستثمر الذي راهن على هبوط السهم في قلب واحدة من أكثر القصص إثارة في قطاع التكنولوجيا.

وتروي صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، مسار لاماركو، البالغ من العمر 31 عاماً، ومؤسس شركة الأبحاث الاستثمارية «كولبر ريسيرش»، التي تتخصص في دراسة الشركات التي تراهن على تراجع أسهمها، من خلال ما يُعرف باستراتيجية البيع على المكشوف. وقد اختار اسم شركته استلهاماً من شبكة تجسس أميركية عملت خلال حرب الاستقلال، في إشارة إلى منهجه القائم على جمع المعلومات والتحقيق في تفاصيل الشركات قبل اتخاذ مواقفه الاستثمارية.

شعار «إنفيديا» (رويترز)

وكانت أطروحته بشأن «إنفيديا» واضحة: الرهان ليس على تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي، بل على ما اعتبره خللاً في أعمال الشركة المرتبطة بالصين. وركز التقرير على تساؤلات بشأن علاقات تجارية للشركة في جنوب شرقي آسيا، كما تناول ما وصفه بوجود علاقة وثيقة على نحو يثير التساؤلات بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية لدى أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة في المنطقة.

ICYMI: Chairman @RepMoolenaar, Chairman @RepBrianMast, and Chairman @RepRickCrawford have sent a letter to NVIDIA CEO @JensenHuang asking him to appear before their three committees this month. The letter expresses concerns over NVIDIA’s security protocols against foreign... pic.twitter.com/eSZBnw3pkE — Select Committee on China (@ChinaSelect) November 9, 2026

لكن توقيت نشر التقرير في مايو (أيار) الماضي لم يكن مواتياً لجذب الانتباه. ففي اليوم نفسه، وصل هوانغ إلى بكين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان»، ضمن زيارة للرئيس دونالد ترمب، قبل أن يسجل سهم «إنفيديا» في اليوم التالي مستوى قياسياً جديداً. ولم تتحرك الأسواق حينها بما يعكس حجم التحذيرات التي تضمنها التقرير.

وقال لاماركو للصحيفة إن الاهتمام بما يطرحه المستثمر قد يأتي أحياناً متأخراً، مضيفاً أن ما حدث مع تقرير «إنفيديا» كان مثالاً على ذلك؛ إذ لم تبدأ الأسئلة التي أثارها في اكتساب زخم واسع إلا بعد مرور نحو نصف عام.

وجاء التحول مع ظهور تقارير ومزاعم جديدة تتعلق بعلاقة شخصية بين هوانغ وأليس هوانغ، التي باتت موضع اشتباه بشأن احتمال عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على ما أورده تقرير «كولبر» بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعلى المخاطر التي قد تترتب على ارتباطات الشركة التجارية في الصين وجنوب شرقي آسيا.

ولا يعني ذلك أن المزاعم المتداولة بشأن التجسس أو العلاقة الشخصية قد ثبتت صحتها، لكنها وضعت ما سبق أن أثاره لاماركو تحت مجهر أوسع، بعدما كانت تلك التفاصيل محصورة إلى حد كبير في تقرير استثماري لم يحظَ باهتمام كبير عند صدوره.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، بدأ لاماركو وفريقه المكون من محللين اثنين العمل على التحقيق بعد متابعة تقارير صحافية سابقة عن الشركة، قبل أن يوقفوا البحث لفترة، لاعتقادهم أن العثور على معلومات جديدة بشأن أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية مهمة صعبة. غير أن اتهامات وجهتها السلطات الأميركية في مارس (آذار) الماضي إلى مسؤولين في شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» بشأن تهريب معالجات من «إنفيديا» إلى الصين في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية دفعت الفريق إلى استئناف التحقيق.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بعد أن منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي (رويترز)

واعتمدت الشركة، وفق رواية الصحيفة، على شبكة من الخبراء الذين أجروا مقابلات مع موظفين سابقين في «إنفيديا»، إلى جانب تحليل سجلات شركات في سنغافورة وماليزيا وبيانات تقنية، فضلاً عن مراجعة مواد مصورة منشورة على الإنترنت. وبعد استكمال هذه الأعمال، نشر لاماركو تقريره في مايو، معلناً أن شركته تتخذ مركزاً استثمارياً يراهن على انخفاض سهم «إنفيديا».

ولم تكن تلك أولى المواجهات التي تخوضها «كولبر» مع شركات كبرى. فمنذ تأسيسها، استهدفت عشرات الشركات المدرجة، معظمها من الشركات الصغيرة، عبر تقارير تبحث في ممارساتها المالية والتجارية. وسبق أن واجه لاماركو دعوى تشهير من شركة متخصصة في تصنيع الزجاج والنوافذ، بعدما اتهمها بوجود صلات مع عصابة مخدرات مكسيكية، كما حاول الرهان بمليون دولار مع مقدم البرامج الأميركي جيمي فالون بشأن استخدام سيارات أجرة جوية كهربائية تنتجها شركة «آرتشر أفييشن»، التي كان يراهن على هبوط سهمها.

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوقع غلاف مجلة لمعجبيه في تايبيه، تايوان، 17 يناير 2025 (رويترز)

ومع عودة تقرير «إنفيديا» إلى دائرة الاهتمام، تضاعفت الاتصالات بلاماركو، الذي قال إن حجم التفاعل مع تحقيقه هذه المرة غير مسبوق بالنسبة إليه، فيما أوقف إشعارات حسابه على منصة «إكس» بعد أن حصدت منشوراته ملايين المشاهدات، ورفض طلبات عدة لإجراء مقابلات تلفزيونية.

وتشير الصحيفة إلى أن القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تراجعت بأكثر من تريليون دولار، كما انخفض سهمها بنحو 20 في المائة منذ نشر تقرير «كولبر». لكن ما إذا كان لاماركو قد حقق أرباحاً من رهانه لا يزال غير واضح؛ إذ امتنع عن الكشف عن العائد الذي حققه، أو عما إذا كان لا يزال يحتفظ بمركز بيع على المكشوف في السهم.

وتكشف القصة، في جانب آخر، عن الدور الذي يمكن أن تؤديه شركات الأبحاث الاستثمارية الصغيرة في إثارة أسئلة تتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، حتى إن لم تجد تلك الأسئلة صدى فور نشرها. فبالنسبة إلى لاماركو، لم يكن التحدي في إثبات أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستنتهي، بل في إقناع المستثمرين بأن مكانة «إنفيديا» المحورية في هذه الطفرة لا تعفيها من مخاطر أعمالها وعلاقاتها التجارية.