مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً، وذلك بعد أشهر من إجراء أول انتخابات محلية في القطاع شهدتها مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى، في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع إجرائها بمحافظات الضفة الغربية، ضمن قرار رئاسي فلسطيني.
ووجه السراج، وهو مسؤول محلي في «حماس»، رسالة إلى وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، سامي حجاوي، مؤكداً استعداد المجلس البلدي لبلدية غزة للتعاون والتنسيق الكامل بهذا الخصوص.
وتحدّثت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن أن دعوة المسؤول المحلي إلى انتخابات لم تصدر عن الحركة بشكل مركزي، ومع ذلك قال مصدران من الحركة إن «حماس» لا ترفضها. وذلك بعد أسابيع من تأييدها تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وجاءت دعوة السراج بعد أيام من تعرض محافظة غزة، كما باقي محافظات القطاع، لغرق شديد إثر المنخفض الجوي الذي استمر نحو 24 ساعة، وتسبب في غرق آلاف الخيام، ومنها مخيمات بأكملها، وعدم قدرة البلدية وبلديات أخرى على تقديم الدعم اللازم للنازحين، في ظل نقص الإمكانات، وهو الأمر الذي يبدو دفع المسؤول المحلي المحسوب على حركة «حماس» في توجيه هذه الدعوة للسلطة الفلسطينية، لإجراء انتخابات محلية.
وكشف مصدر مطلع من المسؤولين عن العمل الإغاثي التنموي بغزة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية على اتصال مع رؤساء بلديات غزة.
ونقل مصدران من «حماس» أن الحركة «لا تُمانع في إجراء أي انتخابات محلية أو غيرها في سبيل تغيير الواقع الحالي، بما يخدم السكان ومصالحهم». وقال أحد المصدرين إن «دعوة رئيس بلدية غزة تمت بالمشورة العامة مع الحركة، وليس بإيعاز منها».
«حماس» تُرحب بانتخابات رغم تأييدها التأجيل
وقبل أيام، أثار حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، بعض انتقادات معارضي الحركة، بعد دعوته المتكررة لإجراء انتخابات عامة، رغم أن حركته كانت قد رحّبت بإعلان تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن توافق فصائل فلسطينية.
واتهم قاسم في تصريحاته قيادة السلطة الفلسطينية بتعطيل إجراء الانتخابات منذ أكثر من 20 عاماً، مشدداً على ضرورة إجرائها، وبدا لافتاً أن المنصات الرسمية لـ«حماس» لم تنشر تصريحات قاسم، ولم تشر إليها، وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها «حماس» إلى هذا التجاهل لتصريحات من صفوفها تنتقد تأجيل الانتخابات.
وتعليقاً على ذلك، قال مصدر من حركة «حماس» في غزة إن هذه التصريحات تندرج في إطار التذكير بأهمية إجراء الانتخابات، ولا تتعارض مع موقف الحركة الداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية، وتوسيع نطاق الانتخابات المحلية لتشمل مناطق أوسع، بدلاً من اقتصارها على دير البلح. وأضاف أن الحركة منفتحة أيضاً على أي موقف جماعي تتوافق عليه الفصائل، بما في ذلك تبني خيارات أخرى، مثل الدعوة إلى إجراء حوار وطني شامل قبل تحديد موعد جديد للانتخابات.