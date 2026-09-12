إسرائيل تُصعّد الاغتيالات في غزة

صعدت إسرائيل عمليات الاغتيال ضد قادة ونشطاء في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».
واغتال الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس - الجمعة، محمد اليازوري الشهير بـ«أبو الهيثم»، قائد «لواء خان يونس» في «كتائب القسام»، بعدما استهدفته طائرة مسيّرة أثناء سيره في منطقة المواصي، وقتل معه حذيفة أبو معمر، أحد المهندسين في «القسام».
إلى ذلك، وضمن التباهي والدعاية الانتخابية للوزير اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، كشف اتحاد المزارع الاستيطانية الذي يعمل تحت إشرافه، للمرة الأولى منذ عقد، عن خريطة تكشف أن هذه المزارع الاستيطانية باتت تمتد اليوم على مساحة شاسعة تزيد على 1.1 مليون دونم في الضفة الغربية.