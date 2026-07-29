الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران

أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أُطلقت من إيران.

وصرَّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية، ضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم (الأربعاء) مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة، والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.