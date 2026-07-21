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الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيّرة إيرانية

العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)
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الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيّرة إيرانية

العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)
العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيَّرة انطلقت من إيران.وأوضح المصدر أنه لم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، حسبما أفادت وكالة «بترا» الأردنية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء البلاد والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

وأعلن «الحرس الثوري الإيراني» في وقت سابق من الثلاثاء شن هجوم على موقع عسكري أميركي في الأردن.

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