عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

واشنطن وعمّان تعلنان اتفاقاً تجارياً لتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات

علم الأردن في العاصمة عمان (أ.ف.ب)
علم الأردن في العاصمة عمان (أ.ف.ب)
TT
TT

واشنطن وعمّان تعلنان اتفاقاً تجارياً لتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات

علم الأردن في العاصمة عمان (أ.ف.ب)
علم الأردن في العاصمة عمان (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض عن توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والأردن تحت اسم «اتفاقية التجارة المتبادلة»، بهدف إنهاء العوائق التجارية المزمنة وإتاحة فرص وصول أكبر للصناعات الأميركية الحيوية إلى الأسواق الأردنية.

وبموجب بنود الاتفاق الجديد، يلتزم الأردن بالاستمرار في إعفاء غالبية السلع والمنتجات الأميركية الصادرة إليه من الرسوم الجمركية، إلى جانب إلغاء الحواجز غير الجمركية، وتوسيع نطاق الدخول للأسواق أمام المنتجات الزراعية والسيارات الأميركية، كما تعهد الجانب الأردني بإنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، فضلاً عن تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتطوير الإجراءات الجمركية.

استثمارات أردنية بمليارات الدولارات

ترافق الإعلان التجاري مع التزامات واعدة من الجانب الأردني لضخ استثمارات وإبرام صفات تجارية كبرى داخل الولايات المتحدة:

  • قطاع الطيران: أعلنت شركة «الملكية الأردنية» شراء 6 طائرات جديدة من طراز «بوينغ 787-9» بقيمة 1.4 مليار دولار، إضافة إلى توقيع عقود إيجار طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار.
  • قطاع الأدوية: أعلنت شركة «حكمة فارماسيوتيكالس» الأردنية للصناعات الدوائية عن استثمار مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
  • المواد الخام: اتفقت شركات أردنية على شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج من الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً.

تستند هذه الاتفاقية إلى العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد بين واشنطن وعمّان، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والمطبقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2001. وتهدف الخطوة الجديدة إلى محاذاة الأمن الاقتصادي والقومي بين البلدين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والتصدي للسياسات التجارية غير السوقية من أطراف ثالثة، بالإضافة إلى التعاون في أمن الاستثمار، والرقابة على الصادرات، ومكافحة التهرب الجمركي.

مواضيع
أخبار الأردن الاقتصاد الأميركي رسوم جمركية أميركا الأردن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيّرة إيرانية

المشرق العربي العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)

الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيّرة إيرانية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيَّرة انطلقت من إيران.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأردني (رويترز - أرشيفية)
المشرق العربي

الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المملكة

أفاد الجيش الأردني في بيان مساء الاثنين بأن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً جهود احتواء التصعيد بالمنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، تعزيز التنسيق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية المغربي بادو الزاكي (رويترز)
رياضة عربية

المغربي بادو الزاكي مدرباً جديداً للأردن

عُيّن المغربي بادو الزاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفاً لمواطنه جمال سلامي.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي العاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - بترا)
المشرق العربي

الأردن: اعتراض 3 صواريخ إيرانية... والسلطات تنفي إخلاء مطار وميناء العقبة

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ‌في الأردن، الأحد، ‌إن ​السلطات ‌المعنية ⁠لم تصدر ​أي قرارات ⁠بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء.

«الشرق الأوسط» (عمان)