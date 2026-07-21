واشنطن وعمّان تعلنان اتفاقاً تجارياً لتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات

أعلن البيت الأبيض عن توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والأردن تحت اسم «اتفاقية التجارة المتبادلة»، بهدف إنهاء العوائق التجارية المزمنة وإتاحة فرص وصول أكبر للصناعات الأميركية الحيوية إلى الأسواق الأردنية.

وبموجب بنود الاتفاق الجديد، يلتزم الأردن بالاستمرار في إعفاء غالبية السلع والمنتجات الأميركية الصادرة إليه من الرسوم الجمركية، إلى جانب إلغاء الحواجز غير الجمركية، وتوسيع نطاق الدخول للأسواق أمام المنتجات الزراعية والسيارات الأميركية، كما تعهد الجانب الأردني بإنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، فضلاً عن تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتطوير الإجراءات الجمركية.

استثمارات أردنية بمليارات الدولارات

ترافق الإعلان التجاري مع التزامات واعدة من الجانب الأردني لضخ استثمارات وإبرام صفات تجارية كبرى داخل الولايات المتحدة:

قطاع الطيران: أعلنت شركة «الملكية الأردنية» شراء 6 طائرات جديدة من طراز «بوينغ 787-9» بقيمة 1.4 مليار دولار، إضافة إلى توقيع عقود إيجار طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار.

قطاع الأدوية: أعلنت شركة «حكمة فارماسيوتيكالس» الأردنية للصناعات الدوائية عن استثمار مليار دولار داخل الولايات المتحدة.

المواد الخام: اتفقت شركات أردنية على شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج من الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً.

تستند هذه الاتفاقية إلى العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد بين واشنطن وعمّان، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والمطبقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2001. وتهدف الخطوة الجديدة إلى محاذاة الأمن الاقتصادي والقومي بين البلدين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والتصدي للسياسات التجارية غير السوقية من أطراف ثالثة، بالإضافة إلى التعاون في أمن الاستثمار، والرقابة على الصادرات، ومكافحة التهرب الجمركي.