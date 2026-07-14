محاولة تمدد جديدة من حركة استيطانية إسرائيلية جنوب سوريا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، عن مستوطن من منظمة «رواد الباشان»، لم تُسمِّه، تحدَّث من داخل الأراضي السورية، أنه موجود برفقة آخرين، في منطقة جنوب سوريا «ليلاً ونهاراً»، وعدَّ أنها «مِلك لشعب إسرائيل وفقاً للتوراة المقدسة».
ودعا المستوطن إلى «أن يبقى الجيش الإسرائيلي هنا، إذ توجد قواعد عسكرية هنا وهناك، ونحن موجودون هنا في الميدان ليلاً ونهاراً».
وتُعد «رواد الباشان» حركة يمينية استيطانية تدعو إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل سوريا. وتشير تسمية «الباشان» في التوراة إلى المنطقة الواقعة جنوب سوريا، دون حدود واضحة.
5 يوليو 2026نشرت حركة رواد الباشان الاستيطانية مقطعاً يُظهر نحو مئة من ناشطيها وهم يحاولون عبور خط فضّ الاشتباك لعام 1974 بهدف إقامة بؤرة استيطانية pic.twitter.com/nkn3osR4a2
— مركز سجل (@sijilsy) July 5, 2026
الجيش الإسرائيلي، من جهته، أعلن أنه منع عدداً من المستوطنين من العبور إلى الأراضي السورية عند جنوب جبل الشيخ، موضحاً أن قوة إسرائيلية موجودة في المنطقة «احتجزت المجموعة ونقلتها إلى الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه «يُدين بشدةٍ هذا الحادث، الذي يُضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة، ويؤكد أنه يُعد جريمة جنائية تُعرّض المدنيين للخطر وتعوق النشاط العملياتي لقوات الجيش الإسرائيلي».
ولم يصدر تعقيب سوري بشأن الواقعة حتى الآن، لكن دمشق طالبت مراراً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، إحباط محاولة جديدة نفّذها مستوطنون من الحركة نفسها للتسلل إلى الأراضي السورية، مضيفاً أنه أوقفهم في منطقة جبل الشيخ جنوب البلاد.
في تلك الأثناء، أصدر أهالي قرية حضر (بريف القنيطرة السوري) بياناً رسمياً أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للممارسات الإسرائيلية التي طالت بلدتهم مؤخراً.
وسبق لعناصر من «الحركة» أن تسللوا إلى الأراضي السورية، في إطار دعوتهم إلى إقامة مستوطنة داخل «الجولان» السوري، كما وقَّع مستوطنون عريضة تُطالب أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابينت» بإقرار الاستيطان في منطقة يطلقون عليها اسم «الباشان» داخل سوريا.
حركة «رواد الباشان» الاستيطانية قالت، في منشور على «إكس»: «نقترب من إتمام 24 ساعة في (الباشان)». وتابعت: «قام ناشطان من (الحركة) بالصعود، منذ ساعات الليل، وعبَرَا الحدود إلى منطقة (الباشان)، داعين إلى تجديد الاستيطان في (الباشان). وقالت إنهما موجودان هناك منذ ساعات طويلة في الحرمون (جبل الشيخ) قرب أطراف قرية حضر، وقد بدآ بناء أول مبنى».
وقالت «الحركة» إنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بتحركاتها، مؤكدة سعيها لفرض «وجود مدني دائم» بتلك المناطق.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلّت سقوط نظام بشار الأسد، أواخر 2024، وأعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقَّع بين الجانبين في عام 1974، قبل أن تحتل المنطقة السورية العازلة.
وبوتيرة شِبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة بجنوب سوريا، وتعتقل سوريين، وتُدمر مزروعات، وتنصب حواجز لتفتيش المارّة والتحقيق معهم.
يأتي ذلك رغم اتفاق سوريا وإسرائيل، في 6 يناير (كانون الثاني) 2026، على تشكيل آلية اتصال، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري وتعزيز الانخراط الدبلوماسي وبحث الفرص التجارية.
ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويُعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.