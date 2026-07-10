التصعيد الأميركي - الإيراني يجدد القلق اللبناني من عودة الحرب

أعاد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلط الأوراق في المنطقة، بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها على أهداف إيرانية، وردّت طهران باستهداف قواعد أميركية في المنطقة، في وقت يتزامن فيه تعثر تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ما يزيد القلق اللبناني من تجدد الحرب.

وبينما تتمسك تل أبيب بالبقاء فيما تسميه «المنطقة الأمنية»، تتجه الأنظار إلى انعكاس أي تطور في العلاقة الأميركية-الإيرانية على الجبهة اللبنانية، التي بقيت خلال الأشهر الماضية ضمن سقف تصعيد مضبوط رغم استمرار الغارات والاغتيالات وعمليات النسف.

رهانات على الوساطات

ورغم التصعيد، رأى العميد المتقاعد حسن جوني أن ما يجري لا يعني بالضرورة انهيار الاتفاق الأميركي- الإيراني أو توقف المفاوضات بصورة نهائية، بل قد يشكل مرحلة ضغط متبادل تسبق العودة إلى الالتزام به بعد معالجة بعض النقاط الخلافية.

وقال جوني لـ«الشرق الأوسط»: «استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية أكثر من مرة وعلى نطاق واسع خلال نحو أربعين يوماً، وهذه هي النتيجة التي أفضت إليها تلك القوة»، معتبراً أن ذلك يدفع الطرفين إلى مواصلة المناورة ضمن حدود الاتفاق بدلاً من إسقاطه بالكامل.

وربط جوني بصورة مباشرة بين مستقبل العلاقة الأميركية-الإيرانية والجبهة اللبنانية، مؤكداً أن «الجبهة اللبنانية مرتبطة بالكامل بجبهة إيران وبالصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل». وأضاف: «إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فلا أعتقد أن (حزب الله) سيبقى مكتوف اليدين، ولا سيما أن الواقع الميداني الذي استقر عليه في جنوب لبنان لا يصب في مصلحته، وبالتالي قد يرى في تجدد المواجهة فرصة لإعادة خلط الأوراق وتغيير المعادلات القائمة».

ورأى أنّ «رفض (حزب الله) لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائج هذا المسار يعكس ارتباط موقفه بالتفاهم الأميركي – الإيراني»، مضيفاً: «إذا تعطل الاتفاق بين واشنطن وطهران وعادت الحرب، فمن المرجح أن يعود الحزب إلى المواجهة أيضاً، في محاولة لإعادة تثبيت مكاسبه أو تحسين موقعه ضمن أي تسوية لاحقة».

واشنطن أكثر جدية في تنفيذ تفاهم لبنان

من جهته، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أن التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تعني بالضرورة انهيار مسار التفاهم بينهما، معتبراً أن ما يجري لا يزال يقع ضمن حدود الضغوط المتبادلة، في وقت تظهر فيه واشنطن اهتماماً متزايداً بملف تنفيذ التفاهم الخاص بلبنان.

وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن انتهاء الاتفاق مع إيران لا يعني بالضرورة سقوطه نهائياً، لأن «طهران نفسها معنية بالإبقاء على مساحة للتفاهم إذا توافرت الظروف»، مشيراً إلى أن «الردود بقيت حتى الآن ضمن مستويات محسوبة».

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، اعتبر أن «التململ الرسمي الذي بدأ يظهر تجاه نتائج المفاوضات يعكس شعوراً بأن ما تحقق حتى الآن لا يلبّي الطموحات اللبنانية، وأن الضمانات الأميركية لم تكن بالمستوى المطلوب».

مسعفون يتفقدون أنقاض سيارة تعرضت لاستهداف إسرائيلي في مدينة النبطية بجنوب لبنان يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن رفض لبنان المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات في روما كان مرتبطاً بطبيعة الاجتماع، إذ «لم يكن مقبولاً أن يظهر وكأنه لقاء لبناني - إسرائيلي مباشر بمستوى أميركي منخفض»، مضيفاً أن «الموقف تبدل بعدما أبلغت واشنطن الجانب اللبناني أن الاجتماعات ستُعقد داخل السفارة الأميركية في روما، وبحضور رسمي أميركي يتولى إدارة المفاوضات، ما دفع لبنان إلى الموافقة، لكن مع ربط مشاركته بتنفيذ الجزء الأول من التفاهم، وفي مقدمته تطبيق تجربة المنطقتين التجريبيتين قبل انعقاد الاجتماعات المقررة في 15 و16 من الشهر الحالي».

ورأى ملاعب أن الحراك الأميركي خلال الأيام الأخيرة يعكس اهتماماً مباشراً بملف لبنان، مشيراً إلى أن «جولات السفير الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، ولقاءه المطول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال براد كوبر إلى لبنان، تشكل مؤشرات على ذلك».

وأضاف أن تعيين الجنرال الأميركي كليرفيلد للإشراف على تنفيذ التفاهم، مع معلومات عن انتقاله للإقامة في لبنان والعمل من داخل السفارة الأميركية لمتابعة تنفيذ ترتيبات المنطقتين التجريبيتين، «يشكل مؤشراً إضافياً على وجود درجات مرتفعة من الجدية الأميركية في إدارة هذا الملف».

واعتبر ملاعب أنّ «إيران تدرك أنها لن تحصل على ضمانات دائمة مهما كان الموقف الأميركي، ولذلك ستواصل الحفاظ على أذرعها الإقليمية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً»، كاشفاً أن تشدد «حزب الله» في مواقفه «يعكس الموقف الإيراني»، مضيفاً: «حتى الآن لا أتوقع تطوراً كبيراً في العمليات، إلا إذا أوعزت إيران إلى الحزب بالخروج من إطار وقف إطلاق النار والاستمرار في مقاومة الوجود الإسرائيلي، علماً أن الذرائع الميدانية متوافرة، وقد شهدت بنت جبيل مؤخراً اشتباكات ميدانية، وبالتالي يبقى القرار النهائي مرتبطاً بكيفية استخدام إيران لأذرعها خلال المرحلة المقبلة».