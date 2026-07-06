مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل خمسة مواطنين فلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، باستهدافات إسرائيلية في قطاع غزة.

وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» بأن «مواطنيْن استُشهدا، و15 أُصيبوا، صباح اليوم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة المواصي المكتظة بالنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

كما قصفت طائرات إسرائيلية مركبةً قرب المطاحن الفلسطينية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات.

وأشار مصدر محلي بـ«استشهاد مُواطن وزوجته، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة».

إلى ذلك، قُتل مواطن متأثراً بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرق قرية المصدر، وسط القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في حين أطلقت آليات إسرائيلية النار، بشكل مكثف، تجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.

من جهته، قال «الدفاع المدني» إن طواقمه تمكنت من إنقاذ أربعة مواطنين في مدينة غزة، جراء انهيار جزئي حدث داخل برج.

يأتي هذا الهجوم في وقتٍ تشهد فيه مناطق غرب مدينة غزة تحليقاً مكثفاً للطائرات المُسيرة، ما يعزّز مخاوف السكان من تصعيد عسكري جديد بالمنطقة، في ظل استمرار العمليات الجوية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.