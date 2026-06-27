مواجهات عنيفة في حمص السورية مع عصابات تحترف السرقة والنهب

في عملية أمنية بدأت ليل الجمعة واستمرت السبت، أُصيب ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في اشتباكات عنيفة وقعت في «حي الوعر» بمدينة حمص، مع «خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح».

وأفادت مصادر إعلام محلي بفرض طوق أمني في موقع العملية لإعادة الاستقرار بعد المواجهات المسلحة في محيط «مشفى الوليد»، التي أسفرت عن مقتل أحد الملاحَقين بعد أن بادر إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الأمن، والقبض على ملاحَق آخر من أفراد العصابة، وإصابة عدد من عناصر الأمن.

ساحة الساعة في حمص مركز المدينة (مديرية إعلام حمص)

وتابعت الوحدات المختصة، السبت، عمليات البحث والملاحَقة لإلقاء القبض على بقية المتورطين من أفراد العصابة، فيما تمكنت قوى الأمن من استرداد مبالغ مالية مسروقة كانت بحوزة هؤلاء. وفق المصادر الإعلامية التي أشارت أيضاً إلى أن التحقيقات الأولية أكدت تنفيذ تلك العصابة عمليات سرقة وسطو مسلح، إحداها موثقة في مقطع مصور جرى تداوله سابقاً.

كانت «مديرية إعلام حمص» قد نقلت في وقت سابق عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت في «حي الوعر» بمدينة حمص ليل الجمعة، تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة «خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح». مشيرةً في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إلى أن «الأوضاع تحت السيطرة، ولا تستدعي القلق».

عنصر من قوى الأمن في المدينة (مديرية إعلام حمص)

وسبق لقوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أن ألقت القبض في مايو (أيار) الماضي على عصابة مكونة من 3 أشخاص متخصصة في سرقة محتويات السيارات عبر تحطيم زجاجها في عدة أحياء بالمدينة. وقالت وزارة الداخلية إن العملية جاءت بعد ورود بلاغات من مواطنين حول تعرض زجاج مركباتهم للكسر وسـرقة محتوياتها، حيث باشرت الوحدات المختصة عمليات التحقيق والتحري لتحديد هوية الجناة، وفق الإعلام الرسمي.

وتعاني سوريا من انتشار ملحوظ للعصابات الإجرامية نتيجة تركة سنوات الحرب، حيث تواجه وزارة الداخلية تحديات كبيرة في ملاحقة السلاح الخارج عن القانون والحد من حوادث القتل والسطو المسلح والقبض على عصابات السرقة، وتبذل جهوداً مضاعَفة في تسيير الدوريات ونشر نقاط التفتيش وتنفيذ عمليات أمنية خطيرة.