مظلوم عبدي في جولة أوروبية بشأن الملف السوري

وصل القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي، إلى إيطاليا؛ في زيارة تهدف إلى عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين، ضمن جولة دبلوماسية بشأن الملف السوري والتطورات الأمنية في المنطقة.

ومن المقرر أن يتوجه مظلوم عبدي لاحقاً إلى فرنسا بعد انتهاء لقاءاته في إيطاليا، في إطار جولة أوروبية تشمل بحث عدد من القضايا السياسية والأمنية.

وتتضمن الملفات التي يحملها خلال زيارته مناقشة سبل تعزيز الاستقرار الأمني في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى متابعة ملف التفاهمات بشأن عملية الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة.

وتُعدّ هذه الزيارة الثالثة من القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى أوروبا، بعد زيارات سابقة شملت جنيف، وميونيخ بألمانيا.

صور من اللقاء الثلاثي بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق وسوريا توم باراك مساء اليوم في أربيل pic.twitter.com/dkGwzuURu6 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 16, 2026

وعقد اجتماع بين رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، توم برّاك، الثلاثاء في إقليم كردستان؛ لبحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة.

وأوضح مظلوم عبدي في تغريدة على منصة «إكس»: «ناقشنا ملفات مهمة؛ أبرزها الخطوات المعمول بها لدمج قواتنا و(الإدارة الذاتية) في الحكومة السورية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار».

وأوضح عبدي: «كما تم التأكيد على دعم جهود مكافحة الإرهاب، ودفع الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات في الحكومة وصياغة مستقبل البلاد».

وأُشار مظلوم عبدي إلى الدور الداعم من إقليم كردستان في تعزيز الاستقرار الإقليمي والحوار بين الأطراف بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.

مشاركة مظلوم عبدي بـ«منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط» في دهوك بالعراق خلال نوفمبر 2025 (أرشيفية)

وكان بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان بشأن الاجتماع الثلاثي، قد ذكر أنه جرى «التباحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية بالمنطقة، والوضع في سوريا، والتعاون بين الكرد ودمشق».

ووفقاً للبيان الذي نقله موقع «رووداو» العراقي؛ فقد «أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي على استمرار دعم بلاده حماية الأمن والاستقرار، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات في سوريا».

من لقاء محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبه أحمد الهلالي مع وفد النقابات في «الإدارة الذاتية» (إعلام المحافظة)

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني أن «الحوار والتفاهم بين الأطراف وحماية حقوق الكرد والمكونات في سوريا، هو السبيل لحل المشكلات». كما كتب رئيس إقليم كردستان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بشأن اجتماعه مع مظلوم عبدي وتوم برّاك: «تبادلنا الرؤى ووجهات النظر بشأن آخر التطورات في سوريا والمنطقة، مع التأكيد على الحوار والتنسيق والجهود المشتركة لحماية الاستقرار، وتعزيز الأمن، ودعم الحلول السلمية».

في الجانب السوري، التقي محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ونائبه أحمد الهلالي، والمكلّف إدارة المنطقة الجنوبية عدنان درويش، الأربعاء، وفداً من النقابات المهنية لبحث آليات دمج النقابات وتطوير عملها.

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات دمج النقابات التابعة لـ«الإدارة الذاتية» سابقاً ضمن الهيكلية النقابية الرسمية التابعة للدولة، والخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الدمج خلال المرحلة المقبلة.