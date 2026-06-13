غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار بإخلاء 20 بلدة

أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن اسرائيل شنت السبت، سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان عشرين بلدة بينها مدينة النبطية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية.

وقتل شخص اليوم، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ووفق «الوكالة الوطنية للاعلام»، «استهدفت مسيرة معادية جبانة بلدة معركة بغارة، ما أدى إلى سقوط شهيد»، مشيرة إلى أن «الطيران الحربي المعادي نفذ ليل أمس ثلاث غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية».

ولفتت الوكالة أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجراً، على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل»، كاشفة عن عدوان إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة صريفا في قضاء صور.

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت إصابة عسكري بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي على جنوب البلاد. وقال الجيش، في بيان صحافي اليوم: «استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية عسكرياً في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة - النبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجدداً على طريق كفررمان - النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة».

جاءت الغارات بعد تحذير إسرئيلي عاجل إلى السكان في 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، حيث طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء بلدات وقرى دير الزهراني، والنميرية، والشرقية، والدوير، وحاروف،وحبوش، وکفر جوز، و زبدين (النبطية)، والنبطية التحتا، و النبطية الفوقا، وکفر رمان، والمحمودية، وسجد (جزين)، وريحان، وعرمتى، وكفرحونة، ومليخ، واللويزة (جزين)، وجرجوع، وعربصاليم.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, النميرية, الشرقية, الدوير, حاروف, حبوش, کفر جوز, زبدين (النبطية), النبطية التحتا, النبطية الفوقا, کفر رمان, المحمودية, سجد (جزين), ریحان, عرمتى, كفرحونة, مليخ, اللويزة (جزين), جرجوع, عربصاليم... pic.twitter.com/JKFVsyZRGp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2026

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل (نيسان) الماضي ، ومن ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عقدت قبل أسبوع، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق «إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار».