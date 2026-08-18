نيس يتعاقد مع البلجيكي المخضرم أكسل فيتسل

تعاقد نادي نيس، الذي تفادى الهبوط من الدوري الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي، مع لاعب الوسط الدولي البلجيكي المخضرم أكسل فيتسل لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويملك فيتسل مسيرة دولية حافلة، إذ يُعد ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلجيكا برصيد 140 مباراة دولية، سجل خلالها 12 هدفاً، كما شارك في كأس العالم هذا الصيف، وإن كان في دور البديل.

ولعب صاحب الخبرة الكبيرة الموسم الماضي مع جيرونا الإسباني، وخاض معه 32 مباراة في الدوري في مركز لاعب الوسط الدفاعي، لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على تفادي الهبوط.

وسبق لفيتسل أن خاض تجارب في البرتغال وروسيا والصين، كما تألق بقميص بوروسيا دورتموند الألماني بين عامي 2018 و2022، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث لعب بين 2022 و2025.

وانضم اللاعب البلجيكي إلى نيس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده، في خطوة تهدف إلى تعويض غياب لوران أبيرغيل الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسيكون فيتسل متاحاً للمشاركة مع نيس في مباراته الافتتاحية بالدوري الفرنسي أمام لوريان السبت.