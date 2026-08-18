مفاجأة مدوية... الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك

أكد البرتغالي فابيانو فلورا، مدرب الأخدود، أن فريقه نجح في تجاوز أول اختبار رسمي له قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق الفوز بثنائية أمام منافس ينتمي إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالمستوى البدني الذي ظهر به لاعبوه خلال المواجهة.

وقال فلورا: «كانت هذه مباراتنا الأولى قبل انطلاق منافسات الدوري، وكنا متشوقين لخوضها. واجهنا فريقاً ينتمي إلى الدوري السعودي، ولذلك كانت المسؤولية أكبر. استطعنا الفوز بثنائية، وشهدت المباراة مواجهة بدنية قوية بين الفريقين، وتمكنا من التفوق في هذا الجانب».

وفي رده على سؤال خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن اكتمال تعاقدات الأخدود ومدى قدرة الفريق على العودة إلى الدوري السعودي، أوضح المدرب البرتغالي أن العمل على تدعيم صفوف الفريق لا يزال مستمراً، مضيفاً: «تعاقداتنا لم تكتمل بعد، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة يبذلون مجهوداً كبيراً للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين».

وعن طموحات الأخدود في المنافسة على الصعود، شدد فلورا على أن الفريق سيتعامل مع مشواره خطوة بخطوة، وقال: «بالنسبة إلى مسألة الصعود، سنتعامل مع كل مباراة على حدة. أنا على دراية بدوري الدرجة الأولى وأعرف مدى صعوبة المنافسة فيه».