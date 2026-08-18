مفاجأة مدوية... الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك

مفاجأة مدوية... الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308534-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
الجبلين يحتفل بعد تسجيله هدف إقصاء الاتفاق من كأس الملك (نادي الجبلين)
حقق الجبلين مفاجأة مدوية في دور الـ32 من كأس الملك لكرة القدم، بعدما تمكن النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية من إقصاء الاتفاق من المسابقة، وسجل المهاجم جورج إلينكينا ثنائية في الشوط الأول، ليقود الاتحاد لفوز ساحق على مضيفه النجمة اليوم الثلاثاء. وفاز الجبلين 1 - صفر على الاتفاق بفضل هدف هنريكي ليفانور قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة كارلوس دانيال ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وصمد دفاع الجبلين أمام هجوم الاتفاق الشرس في الشوط الثاني، ليخرج بفوز ثمين قاده للتأهل إلى دور الـ16.
تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تُجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 - 2027، في النسخة الثالثة من البطولة.
«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
مدرب الأخدود: بلوغ دور الـ16 اختبار حقيقي لنا قبل دوري الأولىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308542-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
مدرب الأخدود: بلوغ دور الـ16 اختبار حقيقي لنا قبل دوري الأولى
مدرب الأخدود خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
أكد البرتغالي فابيانو فلورا، مدرب الأخدود، أن فريقه نجح في تجاوز أول اختبار رسمي له قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق الفوز بثنائية أمام منافس ينتمي إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالمستوى البدني الذي ظهر به لاعبوه خلال المواجهة.
وقال فلورا: «كانت هذه مباراتنا الأولى قبل انطلاق منافسات الدوري، وكنا متشوقين لخوضها. واجهنا فريقاً ينتمي إلى الدوري السعودي، ولذلك كانت المسؤولية أكبر. استطعنا الفوز بثنائية، وشهدت المباراة مواجهة بدنية قوية بين الفريقين، وتمكنا من التفوق في هذا الجانب».
وفي رده على سؤال خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن اكتمال تعاقدات الأخدود ومدى قدرة الفريق على العودة إلى الدوري السعودي، أوضح المدرب البرتغالي أن العمل على تدعيم صفوف الفريق لا يزال مستمراً، مضيفاً: «تعاقداتنا لم تكتمل بعد، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة يبذلون مجهوداً كبيراً للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين».
وعن طموحات الأخدود في المنافسة على الصعود، شدد فلورا على أن الفريق سيتعامل مع مشواره خطوة بخطوة، وقال: «بالنسبة إلى مسألة الصعود، سنتعامل مع كل مباراة على حدة. أنا على دراية بدوري الدرجة الأولى وأعرف مدى صعوبة المنافسة فيه».
غوميز: أتحمل مسؤولية خروج الخليج من كأس الملكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308541-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
غوميز يتحدث لوسائل الإعلام عقب خروج الخليج (الشرق الأوسط)
حمّل البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، نفسه مسؤولية الخسارة أمام الأخدود بثنائية نظيفة في كأس الملك، مؤكداً عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة، رغم الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين.
وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا. أتيحت لنا بعض الفرص خلال شوطي المباراة، لكننا لم ننجح في استثمارها والتسجيل منها، كما أننا لم نظهر بالمستوى الذي كان يفترض أن نقدمه».
وأضاف: «دخلنا الشوط الثاني ونحن متأخرون بهدف، وكانت لدينا القدرة على إظهار ردة فعل والعودة إلى المباراة، لكن ذلك لم يحدث. تحدثت مع اللاعبين وأبلغتهم بأنني غير سعيد بما قدمناه، وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة والاختيارات».
ورداً على سؤال خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، وما إذا كان قرار إراحتهم مرتبطاً بمواجهة الشباب السبت، أوضح غوميز أن ضغط المباريات دفعه إلى إجراء تغييرات على تشكيلته، وقال: «نخوض خمس مباريات خلال 14 يوماً، ولذلك قررت إراحة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام التعاون، حتى يحصلوا على وقت كافٍ للاستشفاء».
وتابع مدرب الخليج: «اعتمدنا على لاعبين آخرين من البدلاء، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب وصغار السن، ومن الضروري أن نمنحهم فرصة المشاركة».
مدرب الاتفاق: الرغبة أقصتنا من كأس الملكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308540-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
أرجع آرثر باباس، مدرب الاتفاق، خروج فريقه من كأس الملك عقب الخسارة أمام الجبلين بهدف دون مقابل، إلى تراجع الطاقة والرغبة في الشوط الأول، وعدم استغلال الفرص التي أتيحت لفريقه بعد تحسن أدائه في الشوط الثاني، فيما أكد فيليب غوفيا، مدرب الجبلين، أن فريقه درس منافسه جيداً وعمل على استغلال نقاط ضعفه لتحقيق الانتصار والعبور إلى دور الـ16.
وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للمنافس الفوز. في الشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب من حيث الطاقة والرغبة، وربما تأثرنا بخوض مباراة قبل يومين في أجواء صعبة. في الشوط الثاني كانت رغبتنا أكبر، وصنعنا عدداً من الفرص لكننا لم نستغلها».
ورفض مدرب الاتفاق اعتبار إهدار الفرص مشكلة مستمرة لدى فريقه، وقال: «لا نعاني من مشكلة في إنهاء الفرص، ففي المباراة الماضية سجلنا عدة أهداف، لكن اليوم لم نكن موفقين في اللمسة الأخيرة، وهذا أحد أسباب عدم فوزنا بالمباراة».
وحين سُئل عن الهدف الذي اتفق عليه مع إدارة النادي قبل توقيع عقده، فضّل باباس عدم الكشف عن التفاصيل، مكتفياً بالقول: «هذا أمر خاص بيني وبين الإدارة، وبالتأكيد لن أتحدث عنه».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول قدرته على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي في ظل التحديات المالية الحالية التي يواجهها الفريق، قال باباس: «سنرى ما سيحدث مع مرور الوقت. تركيزنا على الأمور التي نستطيع التحكم بها، والأهم الآن أن نركز على المباراة المقبلة».
من جانبه، أبدى البرتغالي فيليب غوفيا، مدرب الجبلين، سعادته بالانتصار والتأهل، مؤكداً أن التحضير الجيد للمواجهة ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الاتفاق كانا من مفاتيح الفوز.
وقال غوفيا: «كنا نعرف أننا سنواجه فريقاً قوياً يملك أسماء وإمكانات أكبر، لكننا عملنا بشكل جيد جداً من أجل تحقيق الفوز، وحللنا نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وحددنا الجوانب التي يمكن استغلالها ونجحنا في ذلك».
وأهدى مدرب الجبلين الانتصار إلى جماهير فريقه، مضيفاً: «أبارك لجماهيرنا ونهديهم هذا الفوز، فقد كنا نرغب في إسعادهم. ودائماً ما أؤكد للاعبين أننا نريد بناء فريق قوي ومتماسك يعمل ككتلة واحدة».
ورغم أهمية التأهل في كأس الملك، شدد غوفيا على أن تركيز فريقه تحول مباشرة إلى انطلاق منافسات الدوري، وقال: «المباراة المقبلة أهم بالنسبة لنا من مباراة اليوم، لأنها ستكون بداية مشوارنا في الدوري. والآن الأهم هو الاستشفاء والاستعداد بشكل جيد لها».
وعن مواجهة العلا في الجولة الأولى، قال مدرب الجبلين: «أمامنا تحديات كبيرة هذا الموسم، وفي حائل يجب أن نكون أقوى وسط جماهيرنا. الضغط جزء من كرة القدم، وسنواجه فريقاً قوياً جداً في الجولة الأولى أمام العلا، لكن هدفنا الوحيد هو تحقيق الفوز».