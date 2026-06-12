«حزب الله»: الاتفاق بين أميركا وإيران سيشمل لبنان

قال حسن فضل الله، السياسي الكبير في «حزب الله»، اليوم (الجمعة)، إن الجماعة واثقة بأن إيران ستصر على إدراج لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

ودخل «حزب الله» في الصراع الإقليمي دعماً لطهران في الثاني من مارس (آذار)؛ إذ أطلق النار على إسرائيل التي ردت بشن هجوم أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في لبنان.

وأصر المسؤولون الإيرانيون مراراً على إنهاء القتال في لبنان بوصفه جزءاً من أي اتفاق أوسع نطاقاً.

وقال فضل الله، في مقتطف من خطاب بثته قناة «المنار» التابعة للجماعة: «إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بإيران، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي. لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني».

واحتلت القوات الإسرائيلية أجزاء واسعة من جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع غارات جوية إسرائيلية جديدة على عدة بلدات وقرى، اليوم (الجمعة).

وقال مصدر غربي لوكالة «رويترز»، الجمعة، إنه من الممكن أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في المنطقة بحلول يوم الأحد.

وأضاف أن نص المذكرة لا يزال قيد الإعداد، وأن إيران تتمسك بموقفها بأن الاتفاق يجب أن ينهي القتال في لبنان.

وقال محسن رضائي، وهو مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي، في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» شبه الرسمية، إن «(حزب الله) قدم تضحيات كبيرة خلال الحرب الأحدث وهو حليفنا... يجب أن يدركوا أن لبنان سيكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق أو وقف لإطلاق النار».

واستمرت الحرب في لبنان على الرغم من عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار أعلنتها الولايات المتحدة التي تتوسط في المحادثات بين الحكومتَين اللبنانية والإسرائيلية.

وجماعة «حزب الله» ليست طرفاً في المحادثات، وطالبت الحكومة اللبنانية بالانسحاب من العملية.

ورفضت الجماعة خطة مدعومة من الولايات المتحدة أعلنتها الأسبوع الماضي التي كانت تتضمن وقف «حزب الله» إطلاق النار وانسحاب مقاتليه من جنوب لبنان.