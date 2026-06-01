المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة تغرد عن سوريا بعد انتهاء مهامها

أعلنت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، تناول التقدم الذي تم إحرازه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت سنو، في منشور لها على منصة «إكس»، الاثنين، إنها أجرت محادثة جيدة مع الوزير الشيباني خلال زيارتها الأخيرة لدمشق بصفتها ممثل المملكة المتحدة لشؤون سوريا، لافتةً إلى استعراض مدى التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية منذ يناير (كانون الثاني) 2024».

كان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، قد التقى سنو، في لقاء وداعيٍّ بعد انتهاء مهامها في 18 مايو (أيار) الماضي، وأشاد بجهودها في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

On International Tea Day, great to share a cup of tea with Syria’s Director of International Organisations, Mr. Saad Baroud. From the to, there's always time for tea.@syrianmofaex pic.twitter.com/H7vVt7xYYC — Ann Snow (@UKSyriaRep) May 21, 2026

كما شاركت سنو تغريدة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تظهر فيها صورة لقائهما الأخير في دمشق، فكتبت «إلى كل من تجرأ على الحلم وتمسك بالأمل نحو سوريا أفضل، إن قضاء بعض الوقت معاً في البلدة القديمة بدمشق طريقة مجزية للوداع».

صورة تجمع آن سنو مبعوثة المملكة المتحدة لدى سوريا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في دمشق القديمة (حساب الوزيرة)

ورغم انتهاء مهام عملها رسمياً، فإن سنو غرَّدت من بريطانيا، الاثنين، وبدت مهتمة بخبر أطفال الطبيبة المعتقلة ومجهولة المصير رانيا العباسي الذين كُشف مؤخراً أنهم كانوا ضمن ضحايا مجزرة حي التضامن الشهيرة في دمشق عام 2013، فكتبت تقول: «تُذكّرنا الأخبار المتعلقة بمصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي بالمعاناة التي ألحقها نظام الأسد بالعائلات السورية».

وتابعت مشددةً على أنّ «الجهود المبذولة لكشف الحقيقة، ومعرفة مصير المفقودين، وضمان محاسبة المسؤولين، أمرٌ بالغ الأهمية. يستحق السوريون العدالة، وتستحق العائلات معرفة الحقيقة».