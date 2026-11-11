عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
العالم العربي الخليج

«التحالف» يعترض ويدمّر 3 صواريخ كروز باتجاه منطقة الرياض

الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
TT
TT

«التحالف» يعترض ويدمّر 3 صواريخ كروز باتجاه منطقة الرياض

الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمّرت 3 صواريخ كروز، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

مواضيع
الحوثيين السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدفاعات السعودية تدمّر «باليستيَّين» و«كروز» و«مسيَّرة»

الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

الدفاعات السعودية تدمّر «باليستيَّين» و«كروز» و«مسيَّرة»

اعترضت الدفاعات السعودية ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض والمنطقة الجنوبية، وآخر «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)
الخليج

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لـ«أرامكو السعودية» في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف) p-circle 00:43
الخليج

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
الخليج

التحالف: تدمير مسيّرتين في مكة المكرمة والرياض وباليستيين باتجاه نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
الخليج

مسؤول سعودي ينفي مزاعم بشأن مطالب حوثية

نفى الدكتور رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، بشكل قاطع ما نشرته «وول ستريت جورنال» من مزاعم بخصوص مطالب قدَّمها الحوثيون لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الخليج

الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
TT
TT

الكويت: الحكم في قضية «مصروفات الدفاع السرية» المتهم فيها أحمد الفهد 23 ديسمبر

الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)
الشيخ أحمد الفهد الصباح (كونا)

حدّدت محكمة الوزراء الكويتية جلسة 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم في قضية «المصروفات السرية» لوزارة الدفاع، المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح ومدير مكتبه السابق، وذلك بعد استماع المحكمة، الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية التي تتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال من الوزارة.

وكانت محكمة الوزراء قد حددت 29 أبريل (نيسان) 2025 موعداً لأول جلسة لمحاكمة المتهمين، في القضية التي قدرت تقارير صحافية قيمة المشتريات محل الاتهام فيها بنحو 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار).

وخلال جلسات المحاكمة، قدّم أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ. كما طلب فريق دفاعه الاطلاع على سجلات المصروفات السرية لوزارة الدفاع منذ عام 1962 وحتى الفترة السابقة لتولي موكله حقيبة الوزارة.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن أحالت وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وانتهت اللجنة إلى إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.

وسبق للشيخ أحمد الفهد أن قدم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ.

وشهدت القضية جلسات عدة للاستماع إلى الشهود، إذ استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات، و22 من شهود النفي في جلسة عقدتها في 9 سبتمبر (أيلول) 2025، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات.

مواضيع
الكويت
العالم العربي الخليج

«التحالف» يعترض ويدمّر 3 صواريخ كروز باتجاه منطقة الرياض

الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
TT
TT

«التحالف» يعترض ويدمّر 3 صواريخ كروز باتجاه منطقة الرياض

الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)
الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمّرت 3 صواريخ كروز، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

مواضيع
الحوثيين السعودية
العالم العربي الخليج

السعودية توسّع خدمات الرعاية الصحية للنازحين في عدن

قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين (واس)
قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين (واس)
TT
TT

السعودية توسّع خدمات الرعاية الصحية للنازحين في عدن

قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين (واس)
قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين (واس)

قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة، التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين في مخيم الفردوس بمديرية البريقة في محافظة عدن، خلال الفترة من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات الصحية في اليمن.

وتأتي هذه الخدمات، التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ضمن جهوده لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتخفيف أعباء حصول الأسر النازحة على الخدمات الطبية.

وبلغ متوسط الخدمات التي قدمتها العيادة نحو 64 زيارة يومياً، تنوعت بين الفحوص والمعاينات الطبية والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية الأولية ومكافحة العدوى، فضلاً عن متابعة الأمراض المزمنة وصرف 2192 وصفة طبية. كما شملت تفعيل مسار للإحالات الطارئة لنقل المرضى الذين تستدعي حالاتهم رعاية تخصصية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان، لاستكمال علاجهم بإشراف كوادر طبية متخصصة.

وفي جانب رعاية الأم والطفل، استقبلت العيادة 711 زيارة للأطفال دون سن الخامسة عشرة، فيما بلغت نسبة النساء 53 في المائة من إجمالي الزيارات، في مؤشر على اتساع نطاق الخدمات المقدمة لتلبية الاحتياجات الصحية لمختلف الفئات داخل المخيم.

سجلت العيادة 625 زيارة لحالات مرتبطة بالعدوى و82 زيارة لمرضى يعانون أمراضاً مزمنة (واس)

وسجلت العيادة 625 زيارة لحالات مرتبطة بالعدوى، و82 زيارة لمرضى يعانون أمراضاً مزمنة، وشملت الخدمات التعامل مع التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إلى جانب متابعة حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو.

وتسهم العيادات المتنقلة في تجاوز تحديات الوصول إلى المنشآت الصحية، عبر تقديم الخدمات العلاجية بالقرب من المستفيدين، والحد من الأعباء التي تواجه النازحين في التنقل للحصول على الرعاية الطبية.

وعلى نطاق أوسع، يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تنفيذ مشروعات ومبادرات لدعم المنظومة الصحية، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيزها وتشغيلها، وتأهيل الكوادر الصحية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، ودعم 30 منشأة طبية موزعة على 13 محافظة يمنية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويأتي دعم القطاع الصحي ضمن أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية نفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في 16 محافظة، موزعة على 8 قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

مواضيع
السعودية اليمن